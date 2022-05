Basel-Stadt Tempo 30 in Siedlungsgebieten: Verkehrs- und Wirtschaftsverbände wollen die Handbremse ziehen Zwei Drittel der befragten Personen aus beiden Basel lehnen Tempo 30 auf Hauptstrassen ab. Das zeigt eine bikantonale Studie, welche die Wirtschafts- und Verkehrsverbände der Region Basel am Montag präsentiert haben. Jetzt lancieren sie eine Petition. Nora Bader 30.05.2022, 16.24 Uhr

In Basler Siedlungsgebieten soll wie hier in der Aeschenvorstadt flächendecken Tempo 30 eingeführt werden. Dagegen regt sich Widerstand. Kenneth Nars

Der Basler Grosse Rat will flächendeckend Tempo 30 in der Stadt einführen. Die parlamentarische Debatte im Februar war hitzig. Die Mehrheit überwies eine entsprechende Motion von Raphael Fuhrer (GAB), dem Präsidenten der Umwelt-, Verkehrs und Energiekommission des Grossen Rates, für eine Verlangsamung des Verkehrs in Siedlungsgebieten zur Stellungnahme an die Regierung. Diese wurde somit aufgefordert, Bericht zu erstatten und innert zwei Jahren ein entsprechendes Konzept umzusetzen.

Wirtschafts- und Verkehrsverbände der Region Basel haben dazu eine «unabhängige Studie zur Haltung der Bevölkerung »erstellen lassen und lancieren eine Petition gegen die Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen. Markus Lehmann, Präsident der Verkehrsliga beider Basel, sagte an der Medienkonferenz vom Montagmorgen:

«Die Baslerinnen und Basler wollen

Tempo 30 nicht flächendeckend.»

In der Umfrage des Link-Instituts würden sich 68 Prozent «gegen» oder «eher gegen» eine Entschleunigung auf Hauptstrassen aussprechen, wie David Sanchez, welcher die Studie vorstellte, aufzeigte. Befragt worden waren 208 Personen in Basel-Stadt und 248 in Baselland.

Mehrheit will Tempo 30 in Quartieren

Befürwortet hat gemäss der Link-Studie hingegen eine Mehrheit der Befragten Tempo 30 in Quartieren. Dies sehen auch die Verkehrs- und Wirtschaftsverbände der Region so. Aber: «Die Behörden politisieren einmal mehr an der Bevölkerung vorbei», so Lehmann.

Eine Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen führt gemäss den Wirtschafts- und Verkehrsverbänden dazu, dass für alle Verkehrsteilnehmenden – Bus, Auto und Velo – die Zuverlässigkeit, die Reisezeit und die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt werden. «Es entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden für die Gesellschaft und die Unternehmen, der in ein Verhältnis zum Nutzen von Tempo 30 gesetzt werden muss», so Sebastian Deininger, Leiter für Verkehr, Raumplanung, Energie und Umwelt der Handelskammer beider Basel.

Befürworter erhoffen sich derweil von flächendeckendem Tempo 30 eine geringere Lärmbelastung und eine höhere Verkehrssicherheit. «Wir anerkennen dies und unterstützen Tempo 30 in Quartieren und anderen sensiblen Bereichen. Damit Tempo 30 in Quartieren hinsichtlich Sicherheit und Lärmschutz erfolgreich sein kann, darf sich dort die Verkehrsmenge nicht substanziell erhöhen», so Christian Greif, Geschäftsführer des ACS Sektion Basel darauf.

Die Verlangsamung des Verkehrs auf Hauptstrassen würde aber genau dazu führen. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Velofahrende würden bei gleicher erlaubter Geschwindigkeit den oftmals kürzeren Weg durch das Quartier wählen. Und wo mehr gefahren wird, ist es lauter und die Unfallgefahr steigt.

Weniger Fahrgäste für den öffentlichen Verkehr

Ein weiterer Stein des Anstosses ist der öffentliche Verkehr: Dieser müsste auf einer definierten Strecke verkehren. Aufgrund langer Fahrzeiten und niedriger Durchschnittsgeschwindigkeit hat der ÖV aber bereits heute mit Fahrgastschwund zu kämpfen. Die Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen würde diesen akzentuieren, so die Verkehrsverbände.

Vertreter und Vertreterinnen von Verkehrs- und Wirtschaftsverbänden aus der Region lancieren eine Petition gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen. no

Und: Tempo 30 auf Hauptstrassen störe den Verkehrsfluss und verlängere die Fahrzeiten, so Patrick Erny, Leiter für Politik beim Gewerbeverband Basel-Stadt. Die Unternehmen wären von Tempo 30 auf Hauptstrassen daher gleich in mehrerlei Hinsicht betroffen: «Arbeitnehmende, Lieferanten und Handwerkerinnen brauchen noch mehr Zeit, um zum Betrieb oder zur Kundschaft zu gelangen, was wiederum die Preise erhöht», so Erny. Und umgekehrt meide die Kundschaft aufgrund der längeren Anfahrtswege Geschäfte in Basel-Stadt.

TCS Umfrage fiel deutlich aus

Auch der TCS beider Basel hatte kürzlich eine Umfrage zu flächendeckendem Tempo 30 lanciert. Rund 90 Prozent der Befragten sprachen sich gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen aus. «Die Bevölkerung ist mit dem System Tempo 50 auf Hauptstrassen und Tempo 30 im Quartier zufrieden», so Christoph Haller vom TCS beider Basel.

Künftig müsse bei flächendeckenden Tempo-30-Anordnungen vorher die Bevölkerung befragt werden. «Es braucht mehr Demokratie», so Haller. Der TCS hat eine Initiative angekündigt gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen, welche am Dienstag vorgestellt wird. Und die Verkehrs- und Wirtschaftsverbände der Region haben gestern unter www.tempo30-nein.ch eine Petition lanciert.

Regierung will Vorstoss abschwächen

In einer seiner nächsten Sitzungen entscheidet der Grosse Rat, ob die Motion von Fuhrer in Form eines weniger verbindlichen Anzugs überwiesen werden soll, das schlägt die Regierung vor. Mitte Mai schreibt sie in ihrem Umsetzungsvorschlag:

«In der Stadt Basel sind bereits viele Strassen verkehrsberuhigt. Im Rahmen der Strassenlärmsanierung werden in den nächsten Monaten weitere Strassenabschnitte dahingehend überprüft, ob Tempo 30 als lärmreduzierende Massnahme angeordnet werden soll.»

Für die restlichen Strassen und Abschnitte (Strassen in der Stadt Basel sowie Kantonsstrassen in Riehen und Bettingen) sowie für diejenigen, bei denen nicht aus Lärmschutzgründen Tempo 30 eingeführt werde, soll geprüft werden, ob andere Gründe wie Sicherheit oder Lebensqualität für die Verkehrsentschleunigung sprechen würden, wozu das Konzept von 2012 überarbeitet werden solle.

Dabei werde der Qualität und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Regierungsrat begrüsst daher, dass der vorliegende Vorstoss die Ausweitung von Tempo 30 direkt mit der Forderung verknüpft, die Fahrzeiten der Tram- und Buslinien zu verkürzen und zu verstetigen. Eine Einzelfallprüfung sei aber unumgänglich.

Motionär Raphael Fuhrer ist mit diesen Antworten grundsätzlich zufrieden, wie er gegenüber der bz sagt. Er sei aber dagegen, dass sein Vorstoss in weniger verbindlicher Form überwiesen werde. Noch vor den Sommerferien wird das Geschäft im Grossen Rat behandelt.