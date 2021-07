Basel-Stadt Wegen Engpässen in der Coronakrise: Blutspenden wird digitaler Während in den Kantonen Aargau und Solothurn die Blutreserven aktuell eher knapp sind, sieht es in Basel-Stadt besser aus. Dennoch bekommt auch der Stadtkanton die Engpässe zu spüren und will mehr junge Menschen ansprechen. Nora Bader 19.07.2021, 05.00 Uhr

Baslerinnen und Basler sind spendefreudiger als Leute aus anderen Kantonen, wenn es ums Blutspenden geht. Juri Junkov

Basel hat schon immer etwas anders getickt als der Rest der Schweiz. So verhält es sich auch beim Blutspenden. Während in den meisten anderen Kantonen seit Ausbruch der Coronapandemie Engpässe vorhanden waren, kamen in den Anfangszeiten der Pandemie enorm viele Baslerinnen und Basler zum Blutspenden, wie Recherchen zeigen.

«An einem Spitzentag zählten wir über 90 Personen, die zu uns ins Zentrum kamen. Man traf sich quasi zum Blutspenden, wollte etwas Gutes tun und machte ein Event daraus», so Chefarzt Andreas Buser und Geschäftsführer von Blutspende SRK beider Basel. Dieser grosse Ansturm führte dazu, dass Basel während ein paar Wochen Blutreserven im Überfluss gehabt habe, da die Spitäler teilweise wegen Corona viele Operationen nicht durchführen konnten. Mittlerweile habe sich der Markt wieder stabilisiert. Zur Veranschaulichung: Im Jahr 2020 wurden konkret in der Region Basel insgesamt 16'600 Blutentnahmen verbucht. Im Jahr 2018 waren es 14'799.

Basel muss 25 Prozent der Blutprodukte einkaufen

Weil im Unispital Basel viele Stammzellentherapien durchgeführt werden, ist die Nachfrage nach Blutprodukten im Stadtkanton auch sehr hoch. Rund 25 Prozent müssen jeweils von anderen Kantonen eingekauft respektive bezogen werden. Da es in den Kantonen Aargau und Solothurn aktuell Engpässe gibt, springt auch die Region Basel in die Bedrouille.

Dramatisch sei die Lage aber noch nicht, so Andreas Buser. Die Region Basel könne auf weitere Kantone ausserhalb der Nordwestschweiz ausweichen. Aber: Auf die Ferien hin rechnet das Blutspendezentrum damit, dass weniger Menschen zur Blutspende kommen werden. Deshalb wurde eine Aktion mit dem Pizzageschäft Vito organisiert – wer zu zweit zum Blutspenden kommt, erhält Pizza (die bz berichtete). Das laufe aktuell gut, so Buser weiter. Da jedoch viele Menschen in die Ferien fahren würden und man nach der Impfung je nach Impfstoff mindestens 48 Stunden oder bis zu einem Monat nicht spenden dürfe, führe das ebenfalls zu einem Rückgang der Blutreserven. Auf Corona-Antikörper untersucht wird das Blut übrigens nicht.

Auch hat sich gemäss Roberto Sperduto, Leiter Unternehmensentwicklung, die Spenderschaft verändert. Viele junge Menschen kämen oft nur einmal, während ältere regelmässig zum Blutspenden gekommen seien. Spenden darf man bis 75 Jahre.

Um künftig mehr junge Spender anzusprechen, ist das Blutspendezentrum neu auf der Social-Media-Plattform Instagram aktiv und hat generell die Werbung und Kommunikation verjüngt. Seit über einen Jahr kann man sich nun online einen Termin zur Blutspende reservieren.

Eine neue App soll den Prozess vereinfachen

Ausserdem wird in Zusammenarbeit mit einer deutschen Firma eine App entwickelt, welche den Prozess des Blutspendens für die Spenderinnen und Spender noch weiter vereinfachen soll. Konkret erhalten Spenderinnen und Spender eine ID und haben alle Ihre persönlichen Spendedaten auf der App.

Es ist auch geplant, das Ausfüllen des medizinischen Fragebogens via diese App zu vereinfachen. Die App wird frühestens nächstes Jahr lanciert werden. Andere Blutspendezentren der Schweiz beteiligen sich auch daran.

