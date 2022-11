Basel-Stadt Wer könnte Eva Herzog im Ständerat folgen? An Sarah Wyss wird kein Weg vorbeiführen Die Basler Ständerätin Eva Herzog wird als Kronfavoritin für den frei werdenden Bundesratssitz der SP gehandelt. Das befeuert in Basel weitere Spekulationen: Wer könnte auf Herzog ins Stöckli folgen? Unter den Genossinnen und Genossen wird Nationalrätin Sarah Wyss hoch gehandelt. Hans-Martin Jermann 1 Kommentar 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erst seit 2020 im Nationalrat, aber bereits Vizepräsidentin der Finanzkommission: Sarah Wyss. Keystone (8. Juni 2022)

Die Chancen stehen gut, dass am 7. Dezember mit Eva Herzog erstmals seit 49 Jahren wieder eine Vertreterin des Kantons Basel-Stadt in den Bundesrat gewählt wird. Auch aus Sicht von Herzogs Partei, der SP, sind das erfreuliche Perspektiven. Doch ein Problem würde eine Wahl der Ständerätin in die Landesregierung mit sich bringen: Es müsste rasch eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden werden, der oder die den Basler Sitz im Stöckli verteidigt. Die Ersatzwahl würde, falls Herzog der Einzug in den Bundesrat gelingt, am 12. März 2023 durchgeführt.

Keine einfache Situation nach Generationenwechsel

Der unerwartete Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga erwischt auch die Basler SP auf dem falschen Fuss. Die wählerstärkste Partei hat in den letzten Jahren eine personelle Rundumerneuerung vollzogen. Die sechs wichtigsten Ämter, welche die Partei inne hat – die drei Sitze in der Kantonsregierung, die zwei im Nationalrat und eben jenen im Ständerat – werden allesamt von anderen Personen besetzt als 2019. Im Gegensatz zur letzten Ständeratswahl, als die langjährige Regierungsrätin Herzog als logische Nachfolgerin der abtretenden Anita Fetz bereitstand, wäre die Ausgangslage im Fall einer baldigen Ersatzwahl unübersichtlicher.

Immer wieder genannt wird unter Genossinnen und Genossen Sarah Wyss, die im Dezember 2020 für den in die Kantonsregierung gewählten Beat Jans ins Bundesparlament nachrückte. Auf Anfrage sagt sie: «Die Aufmerksamkeit gehört nun Bundesratskandidatin Eva Herzog, die ich aus tiefster Überzeugung unterstütze. Alles weitere schauen wir später an.» Sie vertrete die Einwohnenden des Kantons Basel-Stadt gerne in Bern und würde dies auch weiterhin gerne tun. Wyss fügt an:

«Wird Herzog am 7. Dezember gewählt, dann könnte eine Ständeratskandi­datur zum Thema werden.»

Die 34-jährige frühere Grossrätin (2013-2021) ist noch daran, ihr Standing im Parlament auszubauen. Wyss ist aber bereits Vizepräsidentin der nationalrätlichen Finanzkommission. Als künftige Ständerätin könnte Wyss, die den moderaten SP-Flügel vertritt und inhaltlich ähnlich politisiert wie Herzog, deren Erbe weiterführen.

An Wyss wird in der SP kein Weg vorbei führen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie die unbestrittene Kronfavoritin wäre. Sicher würde sie aber in der internen Ausmarchung eine wichtige Rolle spielen. Zumal Mustafa Atici, der zweite Basler SP-Vertretende in der Grossen Kammer, keinerlei Ambitionen aufs Stöckli hegt:

«Das ist für mich kein Thema. Ich bin mit meiner Tätigkeit im Nationalrat gut unterwegs und sehr zufrieden.»

Der 53-jährige Unternehmer sitzt seit 2019 im Parlament.

Regierungsräte dürften kaum infrage kommen

Prädestiniert für eine Ständeratskandidatur wären Regierungsräte. Allerdings sind die SP-Magistraten Tanja Soland (seit Ende 2019), Beat Jans und Kaspar Sutter (seit Anfang 2021) erst relativ kurz im Amt. Bereits jetzt in den Ständerat zu wechseln, käme bei allen sehr früh. Finanzdirektorin Soland will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Thema äussern. Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter lässt verlauten: «Ich bin sehr gerne Regierungsrat und setze mich mit voller Kraft für die Menschen und Firmen unseres Kantons ein». Mit anderen Worten: Eine Ständeratskandidatur ist für ihn kein Thema.

Dasselbe muss für den Regierungspräsidenten Beat Jans gelten. Der 58-jährige damalige Nationalrat deponierte im Herbst 2018 seine Ambitionen fürs Stöckli, zog diese aber später zurück, um Herzog (und damit einer Frau) Platz zu machen. Eine Anfrage liess Jans unbeantwortet. Klar aber ist: Ein Wechsel ist für den Regierungspräsidenten, der in seinem Amt gerade richtig aufgeht, zum aktuellen Zeitpunkt undenkbar.

Bedeckt hält sich auch Christoph Brutschin. Der ehemalige Wirtschaftsdirektor erzielte bei den Regierungswahlen stets sehr gute Resultate, ist so mehrheitsfähig wie hochkompetent. Allerdings fragt sich, ob die SP nach erfolgtem Generationenwechsel einen 64-jährigen alt Magistraten auf den Schild heben würde.

Salome Hofer als zweite vielversprechende Option

Eine Hoffnungsträgerin für höhere Weihen, die auch im Zusammenhang mit dem Ständerat genannt wird, ist Salome Hofer. Die 36-Jährige politisiert seit 2009 im Grossen Rat, zählt also in der Basler SP zu den ­erfahrensten Politikerinnen. 2020/2021 amtete sie als Grossratspräsidentin. Hofer, die beruflich als Leiterin Nachhaltigkeit bei Coop tätig ist, gilt ebenfalls als moderate Linke und auch für Bürgerliche wählbar. Hofer war am Donnerstag für die bz nicht erreichbar.

Hoffnungsträgerin für höhere Weihen: SP-Grossrätin Salome Hofer. zvg

Daneben werden weitere Namen herumgeboten. Jenen etwa des langjährigen Grossrats (seit 2013) und ehemaligen Parteipräsidenten (2017-2021) Pascal Pfister. Der 46-Jährige würde eine Ständeratskandidatur nicht a priori ausschliessen, sagt er auf Anfrage. Das Geschlecht des oder der Kandidierenden spielt aus seiner Sicht bei einer möglichen Ausmarchung keine entscheidende Rolle. Das hiesse: Nach Anita Fetz und Eva Herzog wäre denkbar, dass wieder einmal ein Mann den Basler SP-Ständeratssitz besetzt.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen