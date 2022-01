«Basel unterwegs – klimafreundlich ans Ziel» Neue Mobilitätsstrategie in Basel: Für Autofahrer wird es ungemütlich Der Basler Regierungsrat hat den Entwurf der neuen kantonalen Mobilitätsstrategie verabschiedet. Der Kanton will weniger Autos in der Stadt haben – dafür Velos und Sharing-Modelle. Tobias Gfeller 21.01.2022, 16.37 Uhr

«Basel unterwegs – klimafreundlich ans Ziel» heisst die neue Mobilitätsstrategie von Basel-Stadt um bis 2050 vollständig auf umweltfreundlichen Verkehr umzustellen. Roland Schmid

Wer in Zukunft mit einem grossen Auto in die Stadt fahren und dort parkieren will, wird noch mehr zur Kasse gebeten werden. Das machte Baudirektorin Esther Keller (GLP) an der Vorstellung der Mobilitätsstrategie klar, für die die öffentliche Vernehmlassung begonnen hat. Die Zukunft soll den flächeneffizienten Verkehrsträgern gehören. Dazu zählen gemäss Keller das Velo, der öffentliche Verkehr und Autos, die geteilt werden.

Die Mobilitätsstrategie ist die Antwort des Bau- und Verkehrsdepartements auf mehrere Abstimmungen der letzten Jahre: Die Basler Stimmbevölkerung revidierte im Februar 2020 das Umweltschutzgesetz, das neu verlangt, dass Basel bis 2050 vollständig auf emissionsarme, klima- und ressourcenschonende Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten setzt. Der private Motorfahrzeugverkehr darf auch bei einem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum nicht zunehmen. Weitere Volksentscheide gingen anschliessend in eine ähnliche Richtung.

Kleine Autos sind willkommener als SUV

Die am Freitag vorgestellte Strategie zeigt vor allem bekannte – teilweise bereits eingeschlagene – Richtungen auf. Die Kernaussage ist klar: Das Auto ist in der Basler Innenstadt immer unerwünschter, ausser, es ist gut besetzt und bringt die Personen darin an einen Ort, der mit dem Velo oder dem öffentlichen Verkehr nur schlecht oder gar nicht zu erreichen ist. Diese Botschaft von Esther Keller war unmissverständlich, obwohl sie zu Beginn dem Vorwurf widersprach, der Kanton wolle das Auto aus der Stadt verbannen.

Sämtliche Verkehrsmittel würden gemäss den gleichen Faktoren beurteilt, entgegnete Keller. Zu den Faktoren gehören die Flächenintensität und die Klimabelastung. Elektrofahrzeuge sind willkommener als Verbrenner, kleine Autos willkommener als SUV. Um es grösseren Autos schwerer zu machen, sollen für diese das Parkieren und grundsätzlich das Halten teurer gemacht werden. Keller deutet an, dass es künftig bei Parkplätzen verschiedene Grössen mit entsprechender Preisgestaltung geben könnte. Mit der Mobilitätsstrategie sollen verstärkt Anreize gesetzt werden, damit die Menschen anders unterwegs sind als bisher. Das Bau- und Verkehrsdepartement will dafür Sharing-Modelle sichtbarer machen.

Die fortgeschrittene Digitalisierung soll gerade das Teilen von Velos und Autos einfacher machen. Dass eine kürzlich veröffentlichte Studie aber aufzeigte, dass das Teilen von Trottinetts und E-Bikes ökologisch bisher gar nichts gebracht hat, weil diese vor allem das zu Fuss gehen und den öffentlichen Verkehr ersetzen, habe sie auch mitbekommen, versicherte Esther Keller. Trotzdem halte sie am Bestreben fest, solche Modelle weiter zu fördern. Die Ergebnisse der Studie beträfen vor allem kurzfristige Entwicklungen, gibt Simon Kettner, Leiter der Basler Mobilitätsstrategie, zu bedenken. «Wir hoffen, dass diese Systeme langfristig das Auto mehr und mehr ersetzen.»

Scharfe Kritik vom Gewerbeverband

Damit die vorliegende Mobilitätsstrategie aufgehe, müsse der öffentliche Verkehr nach dem Einbruch bei den Fahrgastzahlen durch die Coronapandemie wieder Fahrt aufnehmen, mahnte Simon Kettner klar. Bei den Tramlinien stehen dafür grosse Veränderungen an. Esther Keller will weniger Tramverbindungen in der Innenstadt. Die grün-gelbe Wand an Barfüsser- und Marktplatz solle ein Ende haben.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt äussert sich kritisch zur Mobilitätsstrategie. Die «einseitige MIV-feindliche» Verkehrspolitik werde nochmals deutlich verschärft. Mit MIV ist der motorisierte Individualverkehr – also die Autofahrer – gemeint. In der Strategie vorgesehene befristete Strassensperrungen in Quartieren, der Roadpricing-Pilotversuch und das Aufheben von Fahrspuren würden einseitig gegen Autofahrer zielen. Die Mobilitätsstrategie gehe zwar weniger weit als die beiden bevorstehenden Initiativen aus dem rot-grünen Lager, die unter anderem vorsehen, dass während zehn Jahren jährlich ein Prozent der Strassenfläche im Kanton aufgehoben werden soll, doch die Stossrichtung sei die gleiche, kritisiert der Gewerbeverband.