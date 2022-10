Was Trinidads Erdöl mit dem Archiv des Basler Museums zu tun hat

Basel Was Trinidads Erdöl mit dem Archiv des Naturhistorischen Museums zu tun hat Roland Schmid Die Karibikinsel Trinidad lebt vor allem von der Erdölförderung. Was kaum jemand weiss: Viele der Erdölfelder wurden dank eines Basler Geologen entdeckt, der später 27 Jahre am Naturhistorischen Museum Basel wirkte. Sein Archiv birgt ungeahnte Schätze, die eine junge Geologin aus Trinidad nun hebt. Alexandra von Ascheraden Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Im schmucklosen Raum im Dachgeschoss des Basler Naturhistorischen Museums stehen die Archivschachteln dicht an dicht. Staub tanzt in der Luft vor den schrägen Dachfenstern. Für die Mikropaläontologin Sadie Samsoondar steht in diesem Raum «ein wahr gewordener Traum». Tag für Tag durchforstet sie die Schachteln, die vor ihr jahrzehntelang kaum jemand angefasst hat, und begibt sich auf das, was die Wissenschafterin aus Trinidad mit leuchtenden Augen ihre «Schatzsuche» nennt.

Je länger sie erzählt, desto besser versteht man, was sie so begeistert. Mikropaläontologen untersuchen Millionen Jahre alte Fossilien, die so klein sind, dass Laien sie für Sandkörner halten. Für die Erdölindustrie, die auf der karibischen Insel Trinidad reiche Öl- und Gasvorkommen findet, sind diese Fossilien nicht nur von wissenschaftlichem Interesse. Sie helfen ihnen auch, die richtigen Schichten zu identifizieren, in denen Erdöl zu finden ist.

Kugler fand Öl, wo andere keinen Erfolg hatten

Das führte auch 1913 den jungen Basler Geologen Hans G. Kugler erstmals nach Trinidad. Er avancierte rasch zum Chefgeologen in der dortigen Ölindustrie. Mit einem Team von etwa zwanzig Geologinnen, Paläontologen, Vermessungsingenieuren und Zeichnerinnen verbrachte er die folgenden 52 Jahre damit, die gut 4800 Quadratkilometer grosse Insel zu vermessen, Flussverläufe und Gelände zu kartieren und schliesslich den Verlauf der Gesteinsformationen und Ölvorkommen aufzuzeichnen. «Kugler setzte mit seiner geologischen Karte von Trinidad einen neuen Standard, der bis heute Gültigkeit hat», sagt Samsoondar.

Kugler, der von 1893 bis 1986 lebte, war ausserordentlich erfolgreich darin, Erdölvorkommen zu finden. «Wir haben Berichte gefunden, in denen sich ein russischer Geologe beklagte, dass er fast am selben Ort wie Kugler gesucht, aber kein Öl gefunden habe. Kugler aber schon», sagt Michael Knappertsbusch, Kurator für Mikropaläontologie am Naturhistorischen Museum Basel.

«Als Kugler 1959 in Pension ging, siedelte er nach Basel über und arbeitete bis zu seinem Tode am Naturhistorischen Museum als Ehrenamtlicher.»

Feldbücher, Handskizzen, Karten

Der Geologe hinterliess dem Museum seine geologische Sammlung, alle Feldbücher, Karten, handgezeichnete Geländeprofile, Fotos, Briefe und Fachliteratur. Knappertsbusch hat versucht, wenigstens eine Inventarliste anzulegen, aber die schiere Masse war kaum zu bewältigen. Weit über 80 Archivschachteln hat Kugler gefüllt, dazu unzählige Schiffssendungen mit Kisten voller Gesteine und Fossilien, die er seit den 1930er-Jahren regelmässig nach Basel geschickt hatte, um auch ausserhalb der Ölfirma eine wissenschaftliche Vergleichs- und Studiensammlung für Trinidad und Venezuela zu haben.

Die Aufzeichnungen füllen über 80 Schachteln. Dazu kommen Gesteine und Proben, die der Geologe nach Basel schickte. Roland Schmid

Eine solche Sammlung heute aufzubauen, wäre kaum mehr möglich. Knappertsbusch:

«In Trinidad selbst gibt es nichts annähernd so Umfassendes. Viele Orte, an denen Kugler Proben entnommen hat, sind heute nicht mehr zugänglich.»

Nach Kuglers Tod wusste man zwar um die Bedeutung des Archivs, hatte aber viel zu wenig Personal, um es wirklich aufzuarbeiten.

In Trinidad als «Vater der Geologie» des Landes verehrt

Und dann bekam Knappertsbusch plötzlich ein E-Mail einer Wissenschafterin aus Trinidad. Samsoondar erzählt, wie es dazu kam: «Hans Kugler ist in meiner Heimat weithin als ‹Vater der Geologie von Trinidad› bekannt. Für meine Doktorarbeit konnte ich nur unter grossen Mühen ein Exemplar eines seiner Bücher, die ‹Treatise On The Geology Of Trinidad›, beschaffen. Als ich auf die Website des Basler Museums stiess und feststellte, dass dort das komplette Archiv von Kugler aufbewahrt wird, konnte ich es kaum fassen.»

Für Knappertsbusch war sofort klar, dass sich eine einmalige Chance auftat. «Sie hat den perfekten Hintergrund und bringt auch die nötige Ortskenntnis mit, um Kuglers Aufzeichnungen einordnen zu können. So ist sie in der Lage, ein detailliertes Verzeichnis zu erstellen, das Papierarchiv und Sammlungen für die Wissenschaftsgemeinde verknüpft.»

Reicht das Jahr in Basel aus?

Sadie Samsondaar arbeitet ein Jahr lang an der Sammlung in Basel. Roland Schmid

Samsoondar erzählt: «Es ist jeden Tag wie eine Schatzsuche. Ich finde handgezeichnete Karten von den damaligen Vermessungen im Dschungel, dazu Anmerkungen in den Feldbüchern und die Fossilien, die dort geborgen wurden. Viele davon habe ich in Trinidad selbst noch nie zu Gesicht bekommen, weil sie so selten sind.»

Kaum zu glauben: In Trinidad wusste man vom Basler Archiv bisher kaum etwas. Samsoondars Arbeit hilft, dass auch Forschende wie Geologen und Historikerinnen dort Zugang bekommen. Samsoondar birgt Schatz um Schatz und kann ihr Glück, all diese Originale entdecken zu dürfen, kaum fassen:

«Ich lese alles. Das ist teilweise wegen der Handschriften sehr schwierig. Für mich ist das wirklich ein Traum, der wahr geworden ist, und ich will so viel wie nur möglich daraus machen. Das Jahr, das ich hier arbeiten darf, wird nie und nimmer genügen, um all das aufzuarbeiten.»

