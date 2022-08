Wegen Sicherheit: Veranstaltungsreihe zu Zionismus neu an der Uni statt in der Kaserne

Liveticker Fünf Tore für fünf Ligen Unterschied: Der FC Basel gewinnt in der ersten Runde des Schweizer Cups mit 5:0 gegen Allschwil

In der 1. Runde des Schweizer Cups kam es zum Derby zwischen dem Basler Cupsieger FC Allschwil aus der 2. Liga und dem grossen FC Basel. Der mit zahlreichen Reservespielern auftretenden Favorit gewann am Ende nicht so deutlich, wie viele prognostiziert hatten.