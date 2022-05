Basel: Schwer verletzte Frau verstorben

Am 27.05. kurz nach 23.00 Uhr, wurde an der Ecke Wiesenstrasse / Wiesendamm eine schwer verletzte Frau aufgefunden. Nach der Einlieferung in das Universitätsspital ist die Frau nun aufgrund der schweren Verletzungen verstorben.

29.05.2022, 11.10 Uhr