Basel: IWB-Rechnung kann für Armutsbetroffene zum Problem werden

Basel Wird die IWB-Rechnung wegen des Kriegs in der Ukraine existenzbedrohend? Grünen-Grossrat Oliver Bolliger warnt vor Auswirkungen weiter steigender Energiepreise für Armutsbetroffene. Die Basler Regierung müsse Hilfe leichter möglich machen. Tobias Gfeller 11.04.2022, 05.00 Uhr

Energiekosten etwa für die Heizung müssen von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe aus dem Geld für Lebensunterhalt bezahlt werden. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Für die meisten Menschen sind die Rechnungen der Industriellen Werke Basel (IWB) für Strom und Heizung zwar zähneknirschend, aber doch problemlos zahlbar. Für Armutsbetroffene können die viermal im Jahr versandten Rechnungen zum Drahtseilakt werden. Kürzlich kündigten die IWB und der Kanton Basel-Stadt an, dass infolge des Ausbaus der Infrastruktur die Preise steigen werden.

Das war noch vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Es scheint klar, dass mit der Krise in Osteuropa, von wo ein Grossteil des Gases kommt, die Energiepreise weiter steigen werden. Davor warnt Grossrat Oliver Bolliger vom Grün-Alternativen Bündnis (GAB). Er befürchtet, dass die Preissteigerungen zur noch grösseren finanziellen Belastung für Sozialhilfebeziehende und «Working Poor» werden.

Regierung soll proaktiv handeln

In einer Interpellation will er von der Regierung wissen, was sie bei Eintreffen seiner Befürchtungen unternehmen wird. Bolliger befürchtet, dass die IWB-Rechnungen existenzbedrohend werden. Erleichterter Zugang zum IWB-Fonds als Lösung Oliver Bolliger warnt nicht nur vor den steigenden Energiepreisen, grundsätzlich sei aktuell die Inflation so hoch wie seit 2008 nicht mehr.

Der Grossrat hat selber schon auf dem Sozialamt gearbeitet und noch heute setzt er sich stark für Armutsbetroffene ein. Er will, dass die Regierung proaktiv handelt. Optionen zur Hilfe gebe es mehrere.

Kanton könnte Mehrkosten direkt zahlen

Bolliger nennt unter anderen den IWB-Fonds, über den Armutsbetroffene für das Bezahlen der IWB-Rechnungen unterstützt werden. Die Auflagen dafür sind aber streng, die Formalien bis zum Erhalt der Hilfe umfassend. «Es bestünde die Option, dass man den Zugang zum IWB-Fonds einfacher gestaltet», so Bolliger. Heute müssten Antragsstellerinnen und Antragssteller etwa über die Budget- und Schuldenberatung Plusminus gehen, um an Hilfe aus dem Fonds zu kommen. Das findet Bolliger grundsätzlich auch richtig.

«Aber aktuell haben wir eine spezielle Situation, für die es spezielle Ideen und Lösungen braucht.»

Der Fonds der IWB soll «unkompliziert und niederschwellig» zugänglich werden. Aber auch über höhere Sozialhilfebeiträge und höhere Prämienverbilligungen wäre Unterstützung bei steigenden Energiepreisen möglich. «Eine andere Option wäre», beschreibt Bolliger, «dass der Kanton die Preissteigerung gleich direkt übernimmt und so die Energiepreise für alle Menschen in Basel-Stadt gleich bleiben.» Doch davon würden auch Wohlhabende profitieren, was auch nicht im Sinne des GAB-Grossrats wäre.

Schlussendlich müsse sich der Kanton überlegen, ob die Energiekosten bei der Sozialhilfe nicht mehr aus dem Lebensunterhalt bezahlt werden müssen. Dafür bräuchte es eine Anpassung der Unterstützungsrichtlinien der Sozialhilfe. Bolligers Vorstoss wird am 27. April im Grossen Rat behandelt.