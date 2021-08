Baselbieter Strafgericht Zu vieles bleibt unklar: Freisprüche für 64-jährigen ehemaligen Kaderpolizisten Eine Polizistin zeigte den Ex-Kaderpolizisten nach einer komplizierten Beziehung an: Er habe sie vergewaltigt. Das Baselbieter Strafgericht sprach den Mann nun frei. Seine sowie ihre Aussagen warfen zu viele Fragen auf. Patrick Rudin 31.08.2021, 19.39 Uhr

Das Baselbieter Strafgericht sprach den Ex-Kaderpolizisten frei. Nicole Nars-Zimmer

Aufatmen beim 64-Jährigen am Dienstagabend: In allen Punkten gab es Freisprüche. Gerichtspräsident Andreas Schröder betonte gleich zu Beginn der Urteilsbegründung, die Unterschiede in den Aussagen der beiden Beteiligten seien derart riesig, dass es für das Gericht kaum möglich gewesen sei, die Wahrheit zu ergründen. Er betonte indes, weder der Angeklagte noch die Frau seien sonderlich glaubhaft gewesen.

Kernpunkt war die Frage, ob die sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sind. Hier schaute das Dreiergericht in der Beratung auch die Tausenden von Chatnachrichten aus der Beziehungszeit an und stellte fest, dass bei allen Gesprächen keinerlei Andeutung zu finden ist, dass es je um sexuelle Übergriffe ging. Da die Frau erst vier Jahre nach der ersten Tat Anzeige erstattet und zu dem Zeitpunkt bereits therapeutische Hilfe gesucht habe, sei es auch fast unmöglich, die Erstaussagen analysieren zu können.

Aussagen vom Angeklagten und der Frau sind zu unterschiedlich

Skeptisch machte das Gericht vor allem die Tatsache, dass die Frau auch nach Jahren kaum Erinnerungslücken aufwies und gewisse Vorwürfe in der Hauptverhandlung am Montag noch verschärfte. Doch auch Äusserungen des Angeklagten warfen Fragen auf: Nach einer laut ihm angeblich ereignislosen Nacht in einem Hotel schrieb er der Frau am nächsten Morgen eine Karte, auf der er ein «Verbrechen» eingestand und sich entschuldigte. Nach Interpretation des Gerichtes ist das aber kein Eingeständnis einer Vergewaltigung, sondern eher eine Wertung des moralischen Dilemmas: Beide hatten mehrmals besprochen, dass für die Muslima eigentlich keine Beziehung mit einem verheirateten Mann in Frage komme.

Fragen warf für das Gericht auch das Verhalten der Frau nach einer Hotelnacht in Luzern auf, nach der sie am Morgen früh Spuren einer Vergewaltigung an sich entdeckt haben will: Sie schrieb dem Mann eine lange Nachricht, in der sie sich herzlich für die wertvolle und erholsame Zeit bedankte, es sei «traumhaft schön» gewesen. Das Dilemma der Staatsanwaltschaft: Eigentlich wollte sie das Verfahren schon von Anfang an einstellen, doch die Frau erhob dagegen Beschwerde.