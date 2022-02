Baselbieter Regierungsrat: Schwimmunterricht in Primar bleibt

Baselland Am Schwimmunterricht an den Primarschulen soll sich nichts ändern Das schreibt der Baselbieter Regierungsrat als Antwort au eine Interpellation der SVP-Landrätin Caroline Mall. Diese wollte die Erziehungsberechtigten der Kinder mehr in die Pflicht nehmen. 16.02.2022, 21.46 Uhr

Beim Primareintritt können die Kinder laut Regierungsrat oft noch ungenügend gut schwimmen. Symbolbild: Roland Schmid (Liestal, 19. Juli 2021)

Zwar ist die Baselbieter Regierung durchaus der Meinung, dass das Erlernen des sicheren Schwimmens im Kindesalter auch Sache der Eltern sei und nicht bloss den Schulen überantwortet werden dürfe. Dennoch will sie nicht am Schwimmen als Teil des Lehrplans an den Primarschulen rütteln.