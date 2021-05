Baselland Vier Gemeinden haben die Steuern erhöht – eine senkte sie trotz Corona In Zunzgen, Seltisberg, Reigoldswil und Reinach ist der Steuerfuss für natürliche Personen dieses Jahr um zwei bis drei Prozentpunkte gestiegen. Ramlinsburg konnte ihn derweil um zwei Prozentpunkte senken. Kelly Spielmann 05.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Reigoldswil wurde der Steuerfuss auf 66 Prozent erhöht.







Hans Mathys

2021 ist der Durchschnittssteuerfuss im Baselbiet minim angestiegen, wie eine kürzlich veröffentlichte Übersicht der Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion zeigt: von 58,8 auf 58,9 Prozent. In 81 Gemeinden blieb der Steuerfuss gegenüber dem Vorjahr gleich, nur in fünf Gemeinden gab es Anpassungen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eine von ihnen ist Zunzgen: Erst 2017 hat die Gmeini dort eine Senkung von damals 55 auf 53 Prozent gutgeheissen – nur, um sie drei Jahre später wieder um drei Prozentpunkte zu erhöhen. Dennoch gehört die Gemeinde mit aktuell 56 Prozent der Staatssteuer im Oberbaselbiet noch zu denjenigen mit den tieferen Steuersätzen. Zunzgen liegt gleichauf mit Ramlinsburg und Diegten. Tiefer als in diesen Gemeinden sind die Steuern im Oberbaselbiet nur in Lausen, Liedertswil, Langenbruck, Hersberg, Thürnen und Seltisberg.

In letzterer Gemeinde wurden die Steuern ebenfalls erhöht: Der Steuerfuss in Seltisberg steigt dieses Jahr von 52 auf 55 Prozent.

Noch mehr Steuern in Reigoldswil

Die dritte Oberbaselbieter Gemeinde, die dieses Jahr den Steuerfuss erhöhen musste, ist Reigoldswil. Mit zwei zusätzlichen Prozentpunkten und somit neu 66 Prozent gehört die Gemeinde im ganzen Kanton zu den teuersten. Gleich hoch sind die Steuern in Dittingen, höher lediglich in Hemmiken (67 %), Burg (68 %) und Waldenburg (69,5 %).

Der Grund für die Erhöhung ist der budgetierte Aufwandüberschuss von 320'000 Franken. An der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dezember wurde das Budget und somit auch die Steuererhöhung fürs Jahr 2021 mit 30 gegen 14 Stimmen genehmigt.

Nur wenige Ausreisser in beide Richtungen

Letztlich hat auch Reinach die Steuern um zwei Prozentpunkte auf 54,5 Prozent erhöht. Die Gemeinde hat für das laufende Jahr wegen der Coronapandemie einen Verlust von rund elf Millionen Franken budgetiert.

Für den hohen Verlust verantwortlich seien insbesondere die Steuereinnahmen, die um 9,8 Millionen tiefer budgetiert wurden als im Vorjahr, schrieb die Gemeinde Ende 2020. Die Kosten im Bildungs- und im Gesundheitsbereich würden derweil weiterhin stark zunehmen.

Reinach liegt im kantonsweiten Vergleich trotzdem noch im Mittelfeld. Wie die Finanz- und Kirchdirektion schreibt, hat die Mehrheit der Gemeinden einen Steuerfuss zwischen 55 und 65 Prozent. Ausreisser gibt es in beide Richtungen nur wenige – Binningen, Bottmingen, Oberwil, Biel-Benken, Arlesheim und Pfeffingen liegen unter 50 Prozent. Hemmiken, Waldenburg, Reigoldswil, Dittingen und Burg haben Steuerfüsse über 65 Prozent.

Ramlinsburg rechnet mit höheren Steuereinnahmen

Trotz Corona die Steuern senken konnte nur eine einzige Kommune: In Ramlinsburg liegt der Steuerfuss mit 56 Prozent zwei Prozentpunkte tiefer als noch letztes Jahr. Denn: Für das laufende Jahr hat die Gemeinde bei den natürlichen Personen einen rund 35‘000 Franken höheren Steuerertrag budgetiert. Bei den Vermögens- und Quellensteuern rechnet sie mit einem um 49‘500 Franken höheren Betrag, bei juristischen Personen mit zusätzlichen 4'200 Franken. Aufgrund der guten Jahresabschlüsse in der Vergangenheit sei eine Senkung der Steuern möglich, hiess es an der Budgetgemeindeversammlung von Ende 2020.