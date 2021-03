Baselland Impfen schon bald beim Hausarzt? 500 Personen lassen sich für Pilotprojekt piksen Fünf Baselbieter Arztpraxen nehmen am Pilotprojekt teil, in dem sie ihre Patientinnen und Patienten in der Praxis gegen Corona impfen können. Bis das im ganzen Kanton klappt, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Kelly Spielmann 23.03.2021, 05.00 Uhr

Der Moderna-Impfstoff kann gut gelagert werden und ist für Arztpraxen deshalb ideal. Bild: Urs Flueeler / Keystone

Jürg Jutzi hat vergangene Woche 100 Patientinnen und Patienten gegen Covid-19 geimpft – und das nicht etwa im Impfzentrum Feldreben, sondern in seiner eigenen Praxis in Bubendorf. Der Hausarzt hat am Pilotprojekt teilgenommen, für welches fünf Baselbieter Arztpraxen getestet haben, wie das Impfen in der eigenen Praxis abläuft. Insgesamt wurden 1'000 Impfdosen für 500 Personen zugesichert, wie Roman Häring vom Informationsdienst des kantonalen Krisenstabs sagt. Das Projekt hat am 15. März begonnen und dauert noch bis zur Kalenderwoche 15. Das Ziel: Möglichst bald sollen Hausärzte im ganzen Kanton Corona-Impfungen verabreichen können.

«Das Impfen gehört zu den Kernkompetenzen der Hausärzte», sagt Jutzi, «und viele von uns wollen einen Beitrag dazu leisten, die Durch-Immunisierung der Bevölkerung zu erzielen.» Die Infrastruktur, das Know-how, die Örtlichkeiten – das alles existiere bei den Hausärzten bereits.

Er ist als Delegierter der Ärztegesellschaft Baselland seit Dezember beim Teilstab Impfen dabei, der neben ihm aus Vertretern von Altersheimen, Apotheken und des kantonalen Krisenstabs besteht. Es sei von Beginn her das Ziel gewesen, dass man sich nicht nur im Impfzentrum, sondern auch beim Hausarzt impfen lassen könne.

Die nächste Gruppe steht in den Startlöchern

Dieser Wunsch bestehe auch in der Bevölkerung: «Wir führen schon eine Weile eine Warteliste mit Interessenten», sagt Jutzi. Von dieser wurden auch die 100 Personen ausgewählt, die im Pilotprojekt eine Erstimpfung erhalten haben. Die Zweite folgt in vier Wochen. Die Patientinnen und Patienten seien froh gewesen, sich beim Hausarzt impfen lassen zu können, «statt im anonymen Impfzentrum». Vorgegangen ist Jutzi nach der Prioritätenliste des Kantons: Die Impfung ging an Personen, die über 75 Jahre alt sind, sowie Höchstrisikopatienten.

«Aber die nächste Gruppe zwischen 65 und 75 Jahren steht bereits in den Startlöchern.»

Dass es erst jetzt, drei Monate nach dem Impfstart, zum Projekt kommt, habe logistische Gründe: «Anfangs gab es im Kanton nur den Pfizer-Impfstoff, dieser ist in der Lagerung sehr anspruchsvoll.» Erst der Moderna-Impfstoff konnte in den Praxen eingesetzt werden. «Diesen kann man bei Kühlschranktemperatur einen Monat lagern», erklärt Jutzi.

Die Erfahrung sei für ihn überwiegend positiv gewesen. Das kann auch Roman Häring bestätigen: «Bisher verläuft der das Pilotprojekt reibungslos, die Praxen dürfen analog den Impfzentren eine hohe Kundenzufriedenheit verzeichnen.»

Beitrag des Bunds reicht nicht aus

Würde das Projekt auf den ganzen Kanton ausgeweitet, würde Jutzi weiterimpfen. Doch es gibt einen grossen Knackpunkt: die Kosten. Vom Bund gibt es 24.50 Franken pro Impfung – «mit dem Aufwand, den wir haben, ist das nicht machbar». Besonders der administrative Aufwand sei recht gross. «Um die Kosten zu decken, bräuchten wir pro Impfung rund 50 Franken», rechnet der Hausarzt. Auch beim Krisenstab ist das Problem bekannt – die elektronische Datenverarbeitung habe Mehraufwendungen verursacht, so Häring.

Bis dieses Problem gelöst ist und das Impfen beim Hausarzt kantonsweit beginnt, könnte es noch eine Weile dauern. Irgendwann würden die Corona-Impfungen analog zu anderen Impfungen durch die regulären Leistungserbringer, also Apotheken und Arztpraxen, erfolgen, sagt Roman Häring. Doch zwischen der kompletten Übernahme der regulären Leistungserbringer und dem Impfzentrum wird es einen Übergang geben: «Wenn die Evaluation des Pilotprojektes ein positives Resultat ergibt und genügend Impfstoff vorhanden ist, kann in den Praxen, parallel zu den Impfzentren, geimpft werden», sagt Roman Häring. Die grosse Mehrheit der Baselbieter Hausärzte hätte dafür bereits Interesse bekundet.