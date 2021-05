Baselland Unfälle mit Wildtieren häufen sich derzeit – das sind die Gründe und so verhalten Sie sich richtig 34 Fälle alleine im April – im Baselbiet gibt es im Frühling viele Unfälle zwischen Wildtieren und Fahrzeugen. Die Baselbieter Polizei und die Jagdverwaltung rufen deshalb gemeinsam zur Vorsicht auf – und erinnern daran, dass Unfälle mit Wildtieren meldepflichtig sind. Kelly Spielmann 03.05.2021, 18.10 Uhr

Neben Rehen sind Füchse im Baselland die meistgetöteten Tiere bei Autounfällen. Bild: ZVG

«Leider haben wir zu dieser Jahreszeit immer wieder hohe Wildunfallzahlen», sagt Holger Stockhaus, Baselbieter Jagd- und Fischereiverwalter, auf Nachfrage. Ein Grund sei, dass Wildtiere im Frühjahr besonders aktiv sind:

«Zum Beispiel führen die Rehböcke Revierkämpfe aus, was eine erhöhte räumliche Bewegung zur Folge hat.»

Viele Wildtiere seien ausserdem besonders während der Dämmerung aktiv – morgens fällt diese von April bis Anfang Mai genau in die Zeit, in der viele Pendler mit dem Auto unterwegs sind. Im Dunkeln werden die Tiere von diesen weniger gut wahrgenommen, was zu Unfällen führen kann.

Auf der Suche nach Streusalz

Ein weiterer Grund, der zu den hohen Aprilzahlen geführt haben könnte: Streusalz von den schon fast vergessenen Wintertagen. «Streusalz wird von einigen Wildtieren, insbesondere Rehen, angenommen», so Stockhaus. Die Tiere suchen auf der Strasse nach Streusalzresten, wodurch es zu Unfällen kommt – nach dem Regen der vergangenen Tage sollte sich dieses Problem jedoch lösen, meint der Jagdverwalter.

Dass Rehe stark betroffen sind, zeigt ein Blick in die Statistik: Von den insgesamt 696 Tieren, die im Jagdjahr 2019/2020 durch Autoverkehr getötet wurden, waren 201 Rehe, im Vorjahr waren es 203 von 584. Im April waren 12 der insgesamt 34 Fälle ebenfalls Rehe. Auch den Fuchs trifft es regelmässig: Im vergangenen Jagdjahr waren 260 der 696 getöteten Wildtiere Füchse, 2018/2019 waren es 181 von 584. Seltener werden Marder, Hasen, Gämsen oder Wildschweine überfahren.

Meldung unterlassen kann kosten

Unabhängig davon, ob es wegen schlechter Sichtverhältnisse oder der Suche nach Streusalz passiert: Kommt es zu einem Unfall, muss dieser vom Fahrer oder der Fahrerin zwingend gemeldet werden – aus Tierschutz- sowie gesetzlichen Gründen.

Ein Grossteil der Verunfallten würde dies tun, sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei:

«Nur in Einzelfällen wird der Unfall nicht gemeldet.»

Geschieht dies nicht und die Polizei kann den Lenker oder die Lenkerin ermitteln, gibt es eine Verzeigung. Laut Artikel 92 des Strassenverkehrsgesetzes – Pflichtwidriges Verhalten bei Unfall – gibt es dafür eine Busse.

Doch nicht nur aus diesem Grund sollten Verunfallte daran interessiert sein, das Geschehene zu melden. Denn auch das Auto kann Schäden von einem Unfall mit einem Wildtier davontragen. Damit die Versicherung diese bezahlt, braucht es ein Unfallprotokoll: Dieses wird vom zuständigen Jagdaufseher verfasst, der nach der Meldung von der Polizei informiert wird und sich auch um das verunfallte Tier kümmert.

Wie der TCS Schweiz schreibt, sind Schäden am Fahrzeug, die direkt durch die Kollision mit einem Wildtier verursacht wurden, bereits mit einer Teilkaskoversicherung gedeckt. Schäden, die durch ein Ausweichmanöver entstehen, werden jedoch nur bei einer Vollkaskoversicherung bezahlt.

Bei Wildwechsel: Tempo anpassen

Von Ausweichmanövern rät der TCS grundsätzlich ab: Crashtests hätten gezeigt, dass ein Ausweichmanöver weit schlimmere Folgen haben kann als ein direkter Zusammenstoss mit dem Wild. Der beste Schutz sei, die Geschwindigkeit in Gebieten mit Wildwechsel anzupassen und so einen Zusammenprall zu vermeiden.

Das sagt auch Jagdverwalter Holger Stockhaus:

«Besonderes dort, wo Strassen durch Waldgebiete führen oder seitlich der Strasse ein hoher Bewuchs ist, muss mit Wildtieren gerechnet werden.»

Besonders heikle Stellen seien ausserdem mit Schildern versehen. «Die Geschwindigkeit sollte entsprechend angepasst werden und man sollte bremsbereit sein.»