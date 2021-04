Baselland Die Frau, die seit zwei Jahrzehnten gegen häusliche Gewalt kämpft Christine von Salis leitete fast 20 Jahre die Baselbieter Interventionsstelle für häusliche Gewalt. In dieser Zeit hat sich vieles verändert.

Kelly Spielmann 24.04.2021, 05.00 Uhr

Christine von Salis arbeitet nur noch wenige Tage im Altbaugebäude im Liestaler Stedtli. Kenneth Nars

Christine von Salis schliesst die Tür zu ihrem Büro im Liestaler Stedtli. An der Wand hängt ein Bild mit dem Aufdruck «Lieber gleich berechtigt als später», an der Schranktür ein Plakat: «Jede fünfte Frau erfährt in ihrem Leben Gewalt in einer Partnerschaft.» Von Salis räumt hektisch einige Stapel Papier vom Tisch und lächelt entschuldigend. «Ich habe schon angefangen zu packen», sagt sie erklärend. Es sind ihre letzten Tage im zweiten Stock des Altstadtgebäudes in der Allee, am kommenden Donnerstag zieht sie aus: Nach fast 20 Jahren als Co-Leiterin der Interventionsstelle für häusliche Gewalt (IST) geht die Baslerin in Pension.