Basels beste Beizen Das Glück liegt zwischen Fladenbrotscheiben – doch König Döners Reich ist bedroht In Folge 9 der Serie «Basels beste Beizen» geht es um Take-aways. Ab Mitte der 1990er-Jahre kam es in der Stadt zu einer Döner-Explosion. Mittlerweile ist das Angebot aber vielfältiger geworden. Wir stellen fünf Anbieter vor, bei denen sich stets ein Abstecher lohnt. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

So muss Kebab! Das Brötchen knusprig, das Gemüse knackig, das Fleisch würzig: «The Kebap Factory». Juri Junkov

Er war der erste Döner-Schuppen in Basel. Zumindest der erste in der Innenstadt. Der «City Liner» am Steinenberg, neben dem Spielzeug Welten Museum. Der damalige Inhaber, der Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici, erinnert sich: «Es war vor 26 Jahren. Wir eröffneten 1996, am 31. Juli oder am 1. August. Die Jungen rannten uns die Bude ein, vom ersten Tag an.»

In vielen europäischen Grossstädten habe man den Döner Kebab schon gekannt, sagt Atici: «Ich war kurz zuvor in London in einem Sprachaufenthalt, und dort wurde an jeder Ecke Döner angeboten. Ich dachte mir: Das funktioniert auch in Basel. Und so war es dann auch.»

Als das Kleinbasler Kebab-Kartell einschritt

Zwar habe damals bereits eine türkische Metzgerei im Kleinbasel die Spezialität angeboten. «Doch das wussten nur Insider», sagt Atici. Somit kann er mit Recht behaupten: Der «City Liner» hat den Döner in Basel popularisiert.

Bald fuhren andere Anbieter im Fahrwasser des «City Liner», inoffizieller Slogan «besser schmeckt keiner». Der Döner Kebab – er soll in seiner heutigen Form Anfang der 1970er-Jahre in Berlin kreiert worden sein – eroberte sich einen festen Platz in der Take-away-Gastronomie, neben Pizza, Hamburger und Pommes frites.

Alleine in Basel kommt man auf über 40 Lokale, die das mit Fleisch gefüllte Fladenbrot anbieten. Wer sich mit den Angestellten unterhält, erfährt Erstaunliches. Mit dem Döner Kebab locke man zwar Kundschaft an – Gewinn erziele man aber mit Cola oder Pommes frites. Der Preiskampf sei immens. Deswegen schlug 1998 das Kleinbasler Döner-Kartell zu.

Von einem Tag auf den anderen, auf den 1. Dezember jenes Jahres, kostete das Fleisch-Sandwich überall im Kleinbasel 6.50 Franken. Zuvor war die Standardvariante oftmals weit unter 5 Franken zu haben. Die Inhaber von 15 Restaurants und Take-aways einigten sich auf einen Einheitspreis. Völlig legal.

Buden überleben, weil die Verwandtschaft schuftet

Heutzutage muss man lange suchen, um einen Döner unter zehn Franken zu kriegen. Das Produkt sei aber noch immer tendenziell zu günstig, sagt Mustafa Atici.

«Viele Buden überleben nur, weil Angehörige mitarbeiten, die oftmals nur schlecht bezahlt werden.»

Der «City Liner» machte 2012 dicht. Atici hatte seine Anteile bereits 2002 verkauft. «Während der Eröffnungszeit war ich Student und danach zum ersten mal Vater geworden. Die Arbeitstage für mich und meine Frau waren schon sehr, sehr lange», sagt der 53-Jährige. «Es wurde uns schlicht zuviel.»

Das Feuer für die Gastronomie loderte im Ökonomen aber weiter. Er ist Geschäftsführer der A Foodliner GmbH, die auch als Caterer im St. Jakob-Park tätig ist. Einer der Kassenschlager im Stadion: der Döner.

Platz 1 – «The Kitchen Focacceria 2»: Mit göttlichem Segen

Ihren Namen verdankt sie Papst Leo XIII.: Mazzetta Vaticana. Juri Junkov

Mit ihrer ersten «The Kitchen Focacceria»-Filiale an der Mülhauserstrasse startete Pinsa-Pionierin Sylvie Turria Mazzeo durch. Vor einem Jahr expandierte sie in die Rebgasse – und kam mit etwas Neuem: der Mazzetta Vaticana, einer gefalteten Focaccia aus Pinsa-Teig. Ihren Namen verdankt sie Papst Leo XIII., der sich gerne unters Volk mischte, um mit einer Pinsa Romana in den Vatikan zurückzukehren. Weil er sich für das weltliche Vergnügen genierte, faltete er die Pinsa und versteckte sie in einem Stapel (mazzetta) Zeitungen. In der Rebgasse wird die Mazzetta Vaticana je nach Laune mit Mortadella, Bresaola, Pecorino oder Stracchino gefüllt. Alternativ gibt es zwei tagesaktuelle Mazzette – mit Fleisch (15 Franken) oder vegetarisch (14.50).

Fazit: Oh mio dio!

The Kitchen Focacceria 2 Rebgasse 52, 061 693 27 52.

Platz 2 – «The Kebab Factory»: Kebab 2.0

War lange Koch im hohen Norden, jetzt startet er im Kleinbasel durch: Serif Günes (Mitte). Juri Junkov

Kebab-Buden sind austauschbar. Serif Günes wollte jedoch etwas auf die Beine stellen, das einen Wiedererkennungseffekt hat. Das ist dem Kurden, der in Finnland und Schweden als Koch arbeitete, geglückt: «The Kebap Factory» ist einmalig. Hier gibt es keine billigen Kebab-Fotos, stattdessen ist alles handschriftlich angeschrieben. Das Kebab-Brot ist herrlich knusprig, die Kalb-/Rindfleischmischung schmeckt. Neben den üblichen Zutaten gibt es Grillgemüse wie Paprika, Auberginen und Zucchini, dazu fünf wunderbare Saucen, unter anderem eine mit Randen und eine vegane mit Sesam. Alufolie ist tabu, verpackt wird mit umweltfreundlichem Material.

Fazit: Die Zukunft des Kebab sieht so aus. Nebenbei: Kenner schwören auf die Falafel!

The Kebap Factory Klybeckstrasse 73, 078 638 97 87.

Platz 3 – «Tapiocarhy»: Maniokmehl-Fladen mit Pfiff

Das Rezept stammt ursprünglich von Brasiliens Ur-Einwohnern: Tapioka oder Beiju. zvg

In Brasilien hat die gute Hausfrau, der gute Hausmann stets etwas Stärke der Maniokwurzel vorrätig, sodass rasch eine Tapioka auf dem Tisch steht. Ihr knuspriger Teig ist beinahe geschmacksneutral und fast beliebig belegbar. In der «Tapiocarhy» gibts ein Dutzend Varianten, von simpel (mit Butter) bis ur-brasilianisch (Käse, Trockenfleisch, Kochbananen). Die Brasilianerin Carolina Alves hat das Geschäft im Februar mit ihrem Schwager Guilherme Pedreira eröffnet. Sie ist Physikerin, er Ingenieur – alleine das verspricht spannende Kreationen.

Fazit: Die Tapioka, auch Beiju genannt, wird die Schweiz erobern, das steht fest. Als Einstieg geeignet ist die Variante mit Tomaten, Mozzarella und Rohschinken.

Tapiocarhy Allschwilerstrasse 22, 078 888 35 61.

Achtung: Betriebsferien bis 2. August!

Platz 4 – «Piadina Bar»: Die Milch macht's aus

Dank der Piandina Bar geniessen die Baslerinnen und Basler die Spezialität schon seit 1993. Juri Junkov

Nach den Newcomern muss Platz sein für einen etablierten Take-away: die Piadina Bar. Edgardo Mancini exportierte die Spezialität 1993 aus seiner Heimat, der Romagna, nach Basel und wurde zum Piadina-Pionier. «Ich war sicher der Erste in Europa. Ob auch auf der ganzen Welt, darüber streite ich noch mit einem Piadina-Betreiber in den USA», lacht der 66-Jährige. Das dünne Fladenbrot setzte sich rasch durch. Normalerweise wird der Teig aus Mehl, Wasser und Salz hergestellt, Mancini hingegen verwendet für den besonderen Geschmack Milch. Die Auswahl an Produkten zum Ausstaffieren ist hochwertig.

Fazit: Wer etwas Stilvolles zum überall angebotenen Trash-Fast-Food sucht, der ist bei der Piadina-Bar bestens aufgehoben.

Piadina Bar Gerbergasse 78, 061 261 06 51, und Steinenvorstadt 60, 061 271 59 08.

Platz 5 – «Crêperie»: «Oh, la la!» in 22 Variationen

Bei Touristen wie Einheimischen beliebt: Die Crêperie am Kohlenberg. Juri Junkov

Eine Crêpe ist eine Crêpe ist eine Crêpe. Würde man meinen. Bis man die Crêperie am Kohlenberg betritt. Dort gibts den bretonischen Pfannkuchen in 22 Varianten. Wir probieren ihn mit Lachs, Quark und Spinat – Oh, la la, c’est magnifique! Hinter dem Tresen stehen Yvette Walde und ihre Tochter Cosima. Sie begannen während der Euro 08 mit einem Stand. Das kam gut an. 2013 bezogen Mutter und Tochter ihr Lokal am Barfüsserplatz, das sie stilvoll eingerichtet haben. Beliebt seien, sagt Cosima Walde, die süssen Klassiker, klar, aber auch die Variante mit Schinken und Käse. Sie empfehle an heissen Tagen zudem eine Glacékugel als Topping.

Fazit: Die kleine, aber feine Crêperie bietet Parisfeeling. Tipp für alle, die es gerne scharf mögen: Peperoncini verlangen!

Crêperie am Kohlenberg Kohlenberg 8, 079 323 53 25.

Auch zu diesen Lokalen lohnt sich ein Abstecher: Wir haben uns bei der, wie immer umfangreichen, Testerei auf Take-aways in Basel beschränkt, die gefüllte Fladen anbieten – ohne Burger; diese hatten wir bereits im vergangenen September gesondert unter die Lupe genommen. Vor allem die Auswahl an Kebab-Läden ist riesig. Erwähnt werden müssen der Steinen-Grill an der Steinentorstrasse, der allein schon aufgrund seiner Öffnungszeiten (von Donnerstag bis Samstag durchgängig geöffnet!) Kult ist, sowie am Claraplatz der Döner Stop und der Küsne Kebab mit seinem grosszügigen Kebab, von dem sich eine siebenköpfige Familie eine Woche lang ernähren könnte. Überhaupt darf man feststellen: Das Kleinbasel ist Kebab-Land. Erwähnenswert auch das gerade bei Jugendlichen sehr beliebte ­Isbilir Restaurant (tolles Kebab-Brot!) an der belebten Ecke Feldbergstrasse/Hammerstrasse. Auf gutem Kurs ist die Yoya Pitabar im Klara und neu auch auf der Bahnhof-Passerelle mit ihren exquisiten Pitas.

