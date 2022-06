Basels beste Beizen Denn sie wissen, was sie tun: Das sind die geheimen Stars der Basler Beizen-Szene Folge 8 der Serie «Basels beste Beizen» widmet sich den Geheimtipps. Wir stellen fünf Lokale mit vorzüglicher Küche vor, die aber trotzdem (noch) nicht alle kennen. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Wer noch nie aus einer Tajine, einem Topf mit hutförmigem Deckel, gespiesen hat, hat etwas verpasst: «Sahara» in Kleinhüningen. Roland Schmid

Wenn es doch nur so einfach wäre. Das Geheimnis eines erfolgreichen Restaurants, sagte George Orwell, seien scharfe Messer. Doch der Schriftsteller wusste wohl selber: Ein Restaurant zu führen, ist ein Knochenjob. Wer Erfolg haben will, braucht nicht nur ein gutes Konzept, sondern auch ein finanzielles Pölsterchen – und vor allem einen langen Atem.

Drei Jahre. So lange dauere es, bis man sagen könne, ein Betrieb sei überlebensfähig, sagt Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands. Und:

«Klar gibt es Restaurants, die sofort einschlagen. Doch das sind eher Ausnahmen.»

Dabei sei es gar nicht notwendig, dass es von Anfang an perfekt laufe. «Viele Gastronominnen und Gastronomen probieren ihr Konzept aus, passen dann laufend das Angebot an, optimieren den Betrieb und die Prozesse. Die Stammkundschaft bildet sich in der Regel über einen längeren Zeitraum.» Wichtig sei, dass man stets einen Aufwärtstrend spüre.

Ebneter zählt eine weitere Faustregel auf, neben der Drei-Jahre-Grenze. Die gastgewerblichen Betriebe könne man in je etwa gleich grosse Drittel einteilen. Einem Drittel gehe es sehr gut. Ein Drittel überlebe vor allem dank grossen Eigenleistungen. Das untere Drittel sei jenes, das ständig ums Überleben kämpfe. Diese Betriebe seien hauptsächlich für die hohe Fluktuation im Gastgewerbe verantwortlich.

Zentrale Lage ist kein Erfolgsgarant – im Gegenteil

Der Standort ist laut Ebneter wichtig, aber nicht entscheidend bei der Frage, ob ein neu eröffnetes Restaurant die ersten Jahre überstehe. «In Seitenstrassen oder Aussenquartieren hat es zwar weniger Laufkundschaft, dafür sind die Mieten tiefer.»

Stark frequentierte, hochpreisige Lagen könnten sich zunehmend nur noch grosse Gruppen oder Markengastronomien leisten. Anders sei dies, wenn der Vermieter idealistische Ziele habe. Das sei etwa bei Zünften oder Mäzenen der Fall.

Kein Wunder, findet man viele Restaurants, die man als Geheimtipps handelt, ausserhalb der Innenstadt – so ist es auch bei vier unserer Top-Five (siehe unten).

Viele Beizer überleben nur mit Selbstausbeutung

Lukas von Bidder ist Gastronomieberater und Mitinhaber der Desillusion Gastronomiekompetenz & Beratung GmbH mit Sitz in Basel. Er sagt, die Gastronomie habe eine tiefe Eintrittshürde. Viele seien von romantischen Motiven getrieben:

«Das Erwachen ist dann um so härter, wenn sich die Alltagsrealität einstellt.»

Es gebe zu viele Restaurants. Rund 60 Prozent der Betriebe würden Verlust schreiben. «Sie bleiben oft nur deshalb offen, weil sich die Wirte keinen oder nur wenig Unternehmerlohn auszahlen.»

Von Bidder sagt, wenn man auf einen bereits bekannten Namen an etablierter gastronomischer Adresse setzen könnte, sei es möglich, dass sich der Erfolg rasch einstelle. «Doch in der Regel dauert es drei bis fünf Jahre, bis sich ein neuer Betrieb in den Köpfen verankert hat – sofern sie es bis dahin geschafft haben: Ungefähr die Hälfte der Neueröffnungen geht innerhalb der ersten zwei Jahren wieder zu oder Konkurs.»

Platz 1 – «Hostaria»: So nah ist das Puschlav

Mitten drin – und doch etwas versteckt: Das «Hostaria» mit Gastgeber Gianni Plozza beim Birsig-Parkplatz. Roland Schmid

Von der Lage her ist das «Hostaria» ein Geheimtipp. Nur, wenn man wirklich muss, begibt man sich auf den Birsig-Parkplatz. Doch Besserung ist in Sicht: Demnächst werden die Parkplätze aufgelöst, aus dem Unort soll eine zweite Flaniermeile werden, bis der Platz 2036 (!) neugestaltet wird. Bis dann ist das «Hostaria» sicher kein Geheimtipp mehr. Schon heute empfiehlt es sich, zu reservieren, um einen Platz zu ergattern. Im Lokal mit Skihüttenambiente, das einen Mix mit Puschlaver Spezialitäten und gutbürgerlichen Klassikern anbietet, wird tagesfrisch eingekauft. Inhaber Gianni Plozza (Bild), gebürtiger Bündner, erklärt und serviert, Sven Rudolf betreibt in der Küche, Zitat Plozza, «Spitzensport».

Fazit: Das «Hostaria» ist klein, aber oho. Tipp: Das wahnsinnsgute Cordon bleu bei der Reservierung gleich mitbestellen!

Hostaria Birsig-Parkplatz 20, 061 283 90 90.

Platz 2 – «La Vongola»: King Roger wäre amused

Game, Set and Match for: «La Vongola» am St. Galler-Ring. Roland Schmid

Es ist erstaunlich, wie viele Beizengänger überrascht reagieren, wenn man ihnen vom «La Vongola» erzählt. Sie kennen zwar den Tennis Club Old Boys, aber dass auf der Anlage im Neubad richtig gut gespiesen werden kann, wissen sie nicht. Wäre das, was die Gäste an italienischen Spezialitäten aufgetischt erhalten, ein Tennismatch, stände es schon nach der Vorspeise 6:0. Nach dem Hauptgang sowie dem Nachschlag mit selbst gemachten Süssigkeiten heisst es: Game, Set and Match for the Mixed-Double Gaetano Zarrillo/Joisy Zarrillo.

Schlemmen mit Blick auf den Roger-Federer-Court. Schmid

Doch Achtung, jetzt gibt’s Konkurrenz, und zwar beim Basler Lawn Tennis Club im Gundeli, wo die Gastronomin Silvana Nussbaumer im «Max» mediterrane Küche anbietet.

Fazit: Grand-Slam-würdig ist das Restaurant. Ein Winner ist auch die Sommerterrasse mit Blick auf den Roger-Federer-Court.

La Vongola St.-Galler-Ring 225. 061 301 47 77.

Platz 3 – «Spark»: Lissabon liegt im Gundeli

«Das beste aus Portugal auf Ihrem Tisch»: Das «Spark» verspricht nicht zuviel. Roland Schmid

Das «Spark» gibt es zwar seit bald fünf Jahren, trotzdem sagt selbst Kellnerin Diva (Bild), dass das Lokal noch immer ein Geheimtipp sei. Klar, das Gastroangebot im Gundeli ist riesig. Oder liegt es daran, dass das «Spark» unter dem Label «Portuguese Food Concept – Restaurant, Tapas & Wine, Coffee Bar» läuft, was leicht verwirrlich klingen mag? Wie auch immer – wir haben mehrmals getestet und waren stets angetan. Am Mittag vom Oktopus nach Lagareiro Art und dem Bacalhau com natas, welche die portugiesische Küche von ihrer besten Seite zeigen. Oder am Abend von den Tapas, die breit gefächert sind, von den «Höllen-Spiegeleiern in feuriger Tomatensauce» bis zu den Venusmuscheln in Knoblauch-Weisswein-Sauce.

Fazit: Cristiano-Ronaldo-mässiger Portugiese, also top. Das Extra: die Aussenplätze im Garten.

Spark Güterstrasse 166, 078 228 44 94.

Platz 4 – «Sahara»: Wie aus 1001 Nacht

Im «Sahara» wird, wie in jedem marokkanischen Restaurant, das etwas auf sich hält, mit Tajine, dem Topf mit hutförmigem Deckel, serviert. Roland Schmid

Mehr Geheimtipp geht nicht. Am 29. Februar 2020 eröffnete Aziza Hallaji an der Hochbergerstrasse in Kleinhüningen das «Sahara». Sie wählte das Schaltjahrdatum, weil es ihr Glück bringen sollte. «Ein paar Tage später kam der Lockdown», sagt die gebürtige Marokkanerin und lächelt dabei. So leicht kann Aziza nichts aus der Ruhe bringen – zum Glück, denn an diesem Abend ist sie alles: Bedienung, Botschafterin für die marokkanische Küche und Köchin! Das Essen ist wie aus 1001 Nacht: schlicht fantastisch. Besonders zu empfehlen sind der «Sahara»-Teller mit orientalischen Häppchen zum Teilen sowie die sieben Tajine-Eintopf-Gerichte, die zur Auswahl stehen. Wie aber schafft sie das, wenn aus dem Geheimtipp mehr wird? «Dann habe ich Verstärkung», sagt Aziza – und lächelt wieder.

Fazit: Wow, schlicht wow! Punkt.

Sahara Hochbergerstrasse 112, 061 506 11 00.

Platz 5 – «Bella Italia»: Fein essen ohne Chichi

Er singe ständig, sagt die «Bella Italia»-Chefin über Koch Marco aus Roma. Doch gut kochen kann er auch. Roland Schmid

Viele kennen die Missione Cattolica Italiana – glauben aber, das Restaurant sei Gemeindemitgliedern vorenthalten. Das wäre eine Erklärung, weshalb das Lokal trotz zentraler Lage und bester Online-Bewertungen nur mässig bekannt ist. Am Team kann es nicht liegen. Seit bald 20 Jahren wirten Giovanni und Augusta am Rümelinbachweg. Wir kehren über Mittag ein, testen zwei Menus: Ossobuco mit Risotto sowie Casareccia-Nudeln (hausgemacht!) mit Salsiccia. Die Kalbshaxe ist zart, der Reis cremig, die Salsiccia würzig – ein Gaumenschmaus für 21 Franken, Salat und Dessert inklusive. Das Lob gebührt Koch Marco (Bild), einem waschechten Römer. Wir testen auch die Pizza. Der Teig ist dünn und knusprig. So muss es sein.

Fazit: italienische Küche wie aus dem Bilderbuch, sympathische Gastgeber. Wir kommen wieder!

Bella Italia Rümelinbachweg 14, 061 281 01 06 (keine Webseite).

Auch diese Lokale sind einen Besuch Wert: Unsere Geheimtipps in Basel sind entweder noch nicht lange geöffnet oder aber man übersieht sie gerne, vor allem wegen ihrer Lage. Bei Matt & Elly an der Erlenmattstrasse 93 mit eigener Brauerei ist genau das der Fall. Seit Dezember 2019 bietet das Gastronomenpaar Denise Furter und Jarin Huber in seinem tollen Lokal (mit ebenso schönen Aussenplätzen!) raffinierte Kulinarik an. Es ist klar: Lange wird das «Matt & Elly» nicht mehr als Geheimtipp durchgehen. Dasselbe gilt für das Silo Soulfood, das ganz in der Nähe an der Signalstrasse 37 liegt. Preiswerte galizische Küche gibt es in der Sociedade Cultural Sementeira an der Wettsteinallee 141. Achtung: Vereinslokal, nur Barzahlung! Im noch jungen Nón Lá Vietnamese Garden am Erasmusplatz isst man, im Gegensatz zum Stammlokal in der Spalenvorstadt, ausschliesslich vegetarisch und vegan.

