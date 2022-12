Basels beste Beizen Der «Brönsch» hat sich längst etabliert: Die fünf besten Basler Brunch-Lokale In Folge 11 der bz-Serie «Basels beste Beizen» geht es an die vierte Mahlzeit, die sich längst etabliert hat in der Schweiz: An den Brunch. Wir stellen die fünf besten Lokale vor, wo sich das meist sonntägliche Schlemmen am meisten lohnt. Andreas W. Schmid, Benjamin Wieland und Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Fröhlich, gesellig, anregend»: Schon 1896 wurde der Brunch – auf dem Foto: gedeckter Tisch im «Zmorgeland »– geschätzt. Bild: Aimee Baumgartner

Wer in Basel brunchen gehen will, hat die Qual der Wahl – wobei der Ausdruck «Qual» in ­diesem Zusammenhang eigentlich fehl am Platz ist. Es ist vielmehr ein Vergnügen, sich eines von über 50 Lokalen auszusuchen, die diesen Kompromiss zwischen Frühstück (Breakfast) und Mittagessen (Lunch) mehrheitlich am Sonntag anbieten.

Der Brunch ist beliebt; dass er aus der Mode gekommen sei, wie das Lifestyle-Portal «NZZ bellevue» kürzlich titelte, können wir nicht bestätigen. Vielmehr machten wir bei unserer Testerei die Erfahrung, dass die Nachfrage nach Brunchangeboten weiterhin gross ist. Gleich mehrmals kassierten wir nämlich eine Absage, als wir reservieren wollten: «Leider voll!»

Schöner Zeitvertreib oder «À-discrétion-Orgie»?

Auch die Coronapandemie hatte keinen nachteiligen Effekt auf das Brunchen – im Gegenteil: Die Menschen schätzen es umso mehr, dass sie sich wieder bedenkenlos treffen und Zeit miteinander verbringen können – gerade beim Brunchen braucht man viel Zeit. Zuviel, wie Kritiker finden.

«Das Brunchmonster frisst den ganzen Sonntag weg», hiess es miesepetrig in einem Pro-und-Contra zum Thema Brunchen im «Tages-Anzeiger». Auch von «Reizüberflutung» und «À-discrétion-Orgie» war die Rede, und dass man «dem Überangebot hilflos ausgeliefert» sei.

Dabei ist ja gerade das das Schöne am Brunchen: Dass man sich der Musse hingibt und es geniesst, nicht unter Zeitdruck zu stehen. Denn ein richtiger Sonntagsbrunch zieht sich in den Nachmittag hinein, was bedeutet, dass man sich eine, ja vielleicht sogar zwei Mahlzeiten sparen kann.

Ausgerechnet ein Jäger war vom Brunch begeistert

«Der Brunch ist fröhlich, gesellig und anregend», wusste schon der britische Jäger und Autor Guy Beringer, als er 1896 in einem Jagdmagazin ein flammendes Plädoyer für diese ausgedehnte Mahlzeit veröffentlichte. Damals kam der Brunch in Grossbritannien in Mode, in Oxford gab es nebst dem Brunch, der eher im ersten Teil des Morgens stattfand, noch den «Blunch», der kurz vor dem Mittagessen angesetzt war.

Guy Beringer propagierte den Brunch als die ideale Mahlzeit nach der Jagd. Der Jäger schrieb:

«Der Brunch bereitet gute Stimmung und macht dich zufrieden mit dir und deinen Mitmenschen.»

Am Ende fügte er noch hinzu, dass Whisky und Bier als Ersatz für Kaffee und Tee möglich, ja, ausdrücklich erlaubt seien.

In der Schweiz hielt der Brunch nach dem Zweiten Weltkrieg Einzug. 1958 wandte sich eine «Banago»-Reklame in der «Schweizer Illustrierten» an die Hausfrau, die damals den Sonntag hauptsächlich in der Küche verbrachte:

«Probieren Sie es einmal mit einem Brunch (Brönsch). Warum das dreimalige Geköch am Sonntag? Widmen Sie sich vermehrt Ihrem Gatten und den Kindern. So werden Sie auch vermehrt Zeit für Ihr Make-up haben.»

In den 1990ern pilgerten immer am 1. August Hunderttausende zum Brunch, zu dem der Schweizer Bauernverband auf Initiative der Baselbieter Sektion geladen hatte. Später schwappte die Brunchwelle auf die Städte und das ganze Land über.

Heute ist der Brunch fest etabliert.

Platz 1 – «Avant-Gouz»: Eine Geschmacksreise

Trendiges Bistro, beliebter Brunch-Ort: Das «Avant-Gouz», hier das Lokal in der Güterstrasse. Bild: Roland Schmid

Der Senegalese Pierre Mendy verwandelte die alte Quartierbäckerei an der Hammerstrasse 141 im Kleinbasel vor bald neun Jahren zum trendigen Bistro – und zum beliebten Brunch-Ort. Die Frühstückskarte bietet auch viele Speisen für Vegetarierinnen und Veganer. Von French Toasts über Eggs Benedict bis hin zu Shakshuka – «Avant-Gouz» bietet eine kulinarische Weltreise.

Zu den Brunchmenus (Basispreis: 15 Franken) gehören Salat, ein Stück Quiche, ein Smoothie, möglich sind aber auch Pancakes, grillierter Halloumi, glutenfreie und vegane Müslibowls oder ein mit Cheddar überbackenes Entrecôte. Seit 2020 gibt es eine Filiale in der Güterstrasse. Reservieren ist an beiden Orten empfehlenswert!

Fazit: Bei den selbstgemachten Speisen steckt die Raffinesse im Detail – alle Gerichte haben den «Avant-Gouz»-Touch.

Avant-Gouz Hammerstrasse 141, 061 554 35 53

Güterstrasse 130, 061 554 35 52.

Platz 2 – «Zmorgeland»: Für gross und Klein

Im Zmorgeland herrscht meist Hochbetrieb. Aber in der Markthalle hat es ja auch viel Platz. Bild: Ania Weck

Unter der Leitung von Küchenchef Arvid Weck wird der hintere Teil der Markthalle jeweils sonntags von 9 bis 15 Uhr zum «Zmorgeland». Die Gäste können sich für 37 Franken am grosszügigen Buffet bedienen. Kinder unter vier Jahren verpflegen sich gratis, ältere bis 14 bezahlen ihr Alter in Jahren plus acht Franken.

Gebäck, Eierspezialitäten, vor Ort zubereitete Rösti, Käse und Fleisch, süsse sowie salzige Aufstriche, Müesli, Joghurt und Frisches sowie Saisonales vom Feld haben mehrheitlich Bioqualität. Auch Veganes, Vegetarisches und Allergikerfreundliches ist im Angebot. Im Preis inbegriffen ist ein Baristakaffee, Filterkaffee aus der grossen Thermoskanne, Tee und Säfte gibt es à discrétion.

Fazit: Wohl an keinem Ort in Basel ist der Brunch so vielseitig wie im «Zmorgeland» – durch die vielen grossen und kleinen Gäste ist der Lärmpegel jedoch höher als anderswo.

Zmorgeland Steinentorberg 20, 077 252 70 77.

Platz 3 – «Smuk»: Wo das Auge mitisst

Das «Smuk» im Kleinbasel hat einen hübschen Innenhof. Brunch à discrétion gibt es ab 35 Franken. Bild: Andreas W. Schmid

«Cocktails und Brunch» lautet der Titel auf der Website des «Smuk» – und tatsächlich ist der Name hier Programm: Es gibt Gäste, die bereits morgens um 10 Uhr zum Brunch einen Cocktail bestellen, der dann überaus farbenprächtig daherkommt. Überhaupt wird dem Auge viel geboten im heimeligen Lokal mit den zwei schönen Buffets.

Das bei einem Brunch Übliche wie Brot und Zopf, Käse oder Konfi wäre bereits einen Besuch wert. Doch das «Smuk» punktet auch mit Beilagen wie Hummus-Topf, Tomaten-Mozzarella-Salat, Avocado-Feta und Pasta mit Pesto sowie selbst gemachten Wähen und Linzertorten. Inklusive sind Limetten-Minze-Wasser und Kaffee, beides wird an den Tisch serviert.

Fazit: Der Brunch à discrétion für 35 Franken ist oft frühzeitig ausgebucht. Kein Wunder, hier lässt sich so richtig gemütlich in den Sonntag hineinchillen.

Smuk Feldbergstrasse 121, 061 683 80 80.

Platz 4 – «Smilla»: Die Oase im Neubad-Quartier

Klein und fein: Das «Smilla» beim Neuweilerplatz. Bild: Benjamin Wieland

Im «Smilla» beim Neuweilerplatz fühlt man sich sofort wie zu Hause. Auf den Rundtischchen stehen Vasen, man kann auf den Holzstühlen Platz nehmen oder auf Kissen auf den Fensterbänken. Von Mittwoch bis Sonntag wird im kleinen Lokal Frühstück serviert, von 9 bis 14 Uhr, sonntags darf man ein Stündchen länger verweilen.

Die Karte ist breit. Zu finden ist alles, was das Brunchherz begehrt, von der klassischen Gipfeli-Butter-Konfi-Kombo über das Crunchy-Müesli bis zur veganen Power-Schnitte (Avocadomash auf Vollkornbrot, Granatapfelsterne, Hanfsamen). Wir wählen nach Gipfeli, Butter, Konfitüre (hausgemacht) noch das süsse Highlight: Minipancakes, serviert auf hausgemachtem Kompott mit Crème fraîche.

Fazit: Ein Kritiker auf Tripadviser beschreibt das «Smilla» so: «Ein Grand Café mit Quartier-Charme.» So ist es!

Smilla Grimselstrasse 1, 061 302 31 31.

Platz 5 – «Silo»: Gegenteil von Mainstream

Alleine die Teller sind schon ein Hingucker: «Silo» im Erlenmatt. Bild: Andreas W. Schmid

Das Silo, 1912 auf dem einstigen Areal des deutschen Güterbahnhofs errichtet und später vom Harry Gugger Studio umgebaut, ist heute Hotel und Restaurant zugleich. Das Lokal versteht sich als Talentbetrieb mit Berufsabgängerinnen und -abgängern, die nicht auf kulinarischen Mainstream aus sind. Das zeigt sich auch im Brunch, der sonntags zwischen 11 und 15 Uhr angeboten wird.

Auf der Karte stehen ungewöhnliche Teller wie etwa der «Japan inspired»: Für 26 Franken gibt es Lachsforelle, Misosuppe, Tamago, Gurke, Rettich, Ingwer und Rundkornreis. Oder zum selben Preis die Variante «Team Favorite» mit pochiertem Ei, Cipollata, Tomate, Pilzen, Bohnen und Hollandaise. Wer Lust auf klassische Beilagen wie Gipfel oder Müesli hat, kann sie einzeln bestellen.

Fazit: Mit «Aller guten Dinge sind Brunch» wirbt das Silo – der Slogan entspricht der Realität.

Silo Signalstrasse 37, 061 555 06 06.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen