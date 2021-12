Basels beste Beizen Zum Dahinschmelzen: Fondue traditionell, à discretion – oder aber zum Selbermachen Die bz kürt die besten Beizen Basels. Folge 6: Fondue-Beizen. Auch ein Klassiker will gelernt sein, klar – doch die Ambience spielt eine nicht minder wichtige Rolle. Andreas W. Schmid & Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer etwas sucht, findet zum Fondue-Essen so manch Geheimtipp. Etwa die «Lodge 79», versteckt zwischen zwei Bahndämmen im Kleinbasel. Roland Schmid

Es gibt kaum eine Speise mit derart vielen Regeln und Ritualen wie Käsefondue. Am bekanntesten ist der Verliererbrauch. Eine Fondue-Runde, die etwas auf sich hält, vereinbart für den Verlust des Brotstücks im Caquelon Strafen. Ganz so krass wie in «Asterix bei den Schweizern» fallen sie wohl selten aus. Dort setzt es beim ersten Mal Schläge mit dem Stock, beim zweiten Mal Hiebe mit der Peitsche, und der Pechvogel, dem das Missgeschick ein drittes Mal unterläuft, landet im Lac Léman – mit einem Gewicht an den Füssen.

Die Herkunft des Käse­fondues ist ein Mythos. Sennen hätten die Speise erfunden, heisst eine weit verbreitete Legende. Um ihren kargen Speiseplan aufzupeppen, seien sie auf die Idee gekommen, Käse zu schmelzen und Brotstückchen darin zu tunken.

Mythos von Fondue als Nationalspeise ist gar nicht so alt

Dabei weiss niemand, wo, wann und von wem Fondue erfunden wurde. Das älteste deutschsprachige Rezept findet sich im Kochbuch von Margaretha Gessner von 1699:

«Thu ein halb glässlin voll wein in ein blaten auf die glutpfann und thu gschabnen oder zerribnen feissen alten käss darein. Dann dunke brot darein, und iss ihn also mit dem brot.»

Doch auch da gibt es einen Haken: Zwar beschreibt die Zürcherin akkurat, wie man ein Fondue zubereitet – das Wort Fondue kommt im Kochbuch aber nirgends vor.

Spätestens ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert beanspruchte jeder Westschweizer Kanton das Käsefondue für sich. Den Rest besorgte die Schweizer Käseunion, deren Aufgabe darin bestand, den Absatz von Schweizer Käse zu vergrössern, wobei sich die mittlerweile aufgelöste AG als Monopolistin aufführen durfte. Sie kaufte jeweils die gesamte Käseproduktion auf und setzte sie dann ab – mit vom Bundesrat festgelegten Preisen.

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise bewarb die Käseunion das Käsefondue auch im Inland und brannte dem Volk eine Gleichung ins Caquelon ein: Käsefondue = uralte Schweizer Nationalspeise. In den 1950er-Jahren folgte der Slogan Figugegl. Er steht für Fondue isch guet und git e gueti Luune.

Und es stimmt. Es ist alles andere als ein Mythos, dass Käsefondue eine wunderbare Gelegenheit ist, mit den Liebsten eine gemütliche Zeit zu verbringen. Selbst Corona kann dem Vergnügen nichts anhaben. Die Viren übertragen sich nicht über heissen Käse, fanden Forschende heraus. Der gemeinsame Verzehr ist epidemiologisch unbedenklich, solange man Abstand hält und der Raum gut gelüftet ist.

Und die Regel, dass man beim Fondueschmaus gut lüften sollte, gab es lange, lange vor Corona.

Platz 1 – «Baracca Zermatt»: Die Umschwärmte

Immer wieder fein ist die «Baracca Zermatt», wo schlicht alles stimmt. Roland Schmid

Die Fondue-Beizen mögen in Basel wie Pilze aus dem Boden schiessen – die schönste unter ihnen ist und bleibt das «Baracca Zermatt» beim Nachtigallenwäldeli. Kein Wunder, ist hier wochenlang im Voraus alles ausgebucht. Die Kronleuchter und der Ofen in der Raummitte tragen ihren Teil bei zum Wohlfühlambiente. Das Kleines-Matterhorn-Menu kostet immerhin 65 Franken – dafür wird aber auch etwas geboten: nämlich ein üppiger Nüsslisalat mit allem Drum (Croutons) und Dran (Speck), am Ende ein Dessert und zuvor Fondue à discrétion, wobei unter sechs Sorten gewählt werden kann; dazu gehören auch speziellere Varianten mit Chili oder Trüffel. Besonders gut geschmeckt hat uns aber das klassische Fondue. «Das Original», heisst es auf der Karte und: «Einfach gut.» Genau!

Fazit: Die Posthütte, die einst am Fusse des Matterhorns stand, ist seit über zehn Jahren the place to be für Fondue-Freundinnen und -Freunde.

Baracca Zermatt Binningerstrasse 14, 061 564 66 99.

Platz 2 – «Lodge 79»: Der Geheimtipp

Wer hätte das gedacht, was da zwischen zwei Bahndämmen auf einen wartet? Impression aus der «Lodge 79». zvg

Dass es sich bei der «Lodge 79» wirklich um einen Geheimtipp handelt, zeigt eine Kleine Umfrage. Niemand hat vom Lokal gehört, was wohl auch mit seiner Lage zu tun hat: Die Lodge befindet sich zwischen zwei Bahndämmen beim Landauer Hundedressurverein in Richtung Riehen. Höchste Zeit, dass sich der Bekanntheitsgrad erhöht. Denn liebevoller kann ein Lokal nicht eingerichtet sein, auf jedes Detail wird grosser Wert gelegt. Seit drei Jahren wirtet Caroline Keller hier, mit zwei existenzbedrohenden Lockdowns dazwischen. Die «Lodge 79» bietet nebst zahlreichen Schweizer Gerichten auch zwei Fondues an, ein Moitié-Moitié mit Vacherin und Gruyère sowie die etwas rezentere Hausmischung mit drei Hartkäsen. Das Fondue schmeckt, die Portion ist grosszügig bemessen und das für 25 Franken – Schnaps inklusive. Da gibt’s nichts zu meckern, im Gegenteil.

Fazit: Feines Fondue in Skihütten-Ambiente, Wohlfühlfeeling inklusive.

Hafechäs Uferstrasse 40, 078 694 12 10.

Platz 3 – «Hafechäs»: Do-it-yourself «

Rein äusserlich die speziellste Fondue-Beiz: «Hafechäs» bei der Landestelle. Roland Schmid

Ein oft gehörter Satz, wenn man vorschlägt, Fondue essen zu gehen: «Fondue mache ich selber zu Hause!» Im Holzturm-Lokal «Hafechäs» an der Uferstrasse fühlt man sich schnell wie zu Hause. Und das Fondue kann – nein, muss man! – selber zubereiten. Alle Zutaten werden an den Tisch gebracht. Dann gibt es Anweisungen vom Personal: «Den Boden schön mit Knoblauch ausreiben, den Weisswein erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen, schliesslich den Käse drauf streuen!» Nach rund 15 Minuten ist das Fondue – eine feine Gruyère-Vacherin-Mischung aus Fribourg – zubereitet und kann mit dem knusprigen Brot (das beste aller getesteten Restaurants!) genossen werden. Ist es ein Zufall, dass bei unserem Besuch viele Expats anwesend waren? Vielleicht nicht, denn hier lernt man von Grund auf, wie Fondue geht.

Fazit: Erlebnis-Gastronomie pur! Abstriche gibt’s für den holprigen Zugang zum Lokal: für Ältere kaum begehbar.

Lodge 79 Landauerstrasse 79, 079 108 96 18.

Platz 4 – «Löwenzorn»: Fondue-Romantik pur

Da stinkt nachher nichts, denn man isst unter freiem Himmel: Hofgarten des «Löwenzorn». Roland Schmid

«Wir wollen eigentlich keine Fondue-Beiz sein», sagt Karim Frick, der zusammen mit seinem Bruder Anwar das «Löwenzorn» führt. Vor zwei Jahren haben die beiden das Traditionslokal in der Basler Altstadt übernommen und zu neuer Blüte geführt. Neben Bewährtem lassen sich die Fricks gerne Neues einfallen. So kann im Hofgarten im Winter Fondue genossen werden. Für 28 Franken gibt es ein schmackhaftes Fondue vom Basler Käsespezialisten Wirth. Kalt wird einem dank wärmenden Fellen und Feuerlaternen selbst bei Tiefsttemperaturen nicht. Wer trotzdem drinnen Fondue essen will, kann das auf Anfrage tun, muss allerdings in Kauf nehmen, dass er zu Hause seine Kleider direkt in die Wäsche geben muss. Ganz anders draussen im schönen, ja romantischen Hofgarten, wo der Käse­geschmack sich verdünnisiert.

Fazit: Ob gewollt oder nicht – wenn das «Löwenzorn» so weitermacht, kann es sehr wohl zu der Fondue-Beiz werden.

Restaurant Löwenzorn Gemsberg 2/4, 061 261 42 13.

Platz 5 – «Winterdorf»: Chalet zum Glück

Zwischen Wild-West-Saloon und Berghütte: Das Winterdorf. Im Aussenbereich hats auch kleinere Hütten und zwei Gondeln. Roland Schmid

Das Dreiländereck verwandelt sich im Sommer in einen Strand. Was viele nicht wissen: Auch im Winter wartet auf die Gäste der «Sandoase» eine Attraktion – das «Winterdorf» mit Chalet, finnischer Kota und Skigondeln. Und da steht Käsefondue selbstverständlich auch auf der Karte, à discretion. Alle, ­ die sich stets darüber beklagt haben, man werde von den Portionen im Restaurant nicht satt, sollten sich schleunigst zum Dreiländereck aufmachen. Für 45 Franken pro Person stehen fünf Fondue-Varianten zur Auswahl: traditionell, Alpkräuter, Rotwein-Pfeffer, Trüffel sowie Berner Fondue mit Speck und Zwiebeln. Dazu gibt es Kartoffeln und aufgebackenes Ciabatta-Brot, das laut Auskunft der Bedienung täglich von einer Bäckerei angeliefert wird.

Fazit: Hier kann man bei Festhütten-Ambiance so richtig reinhauen. Den zehnminütigen Fussweg durch den Hafen zurück zum Tram nutzt man am besten als Verdauungsspaziergang.

Winterdorf Sandoase Westquaistrasse 75, 061 481 75 75.

Auch diese Fondue-Lokale sind einen Besuch Wert: Nicht testen konnten wir das Els­bethenstübli in der Elisabethenstrasse, weil es nach einjähriger Pause erst am 6. Dezember wieder aufmacht. Man kann jedoch davon ausgehen, dass das Fondue grossartig ist wie eh und je. Eine Bank ist auch das Fondue im Schafeck im Schafgässlein, das als ältestes Restaurant im Klein­basel gilt. Seit dem Pächterwechsel setzt der Braune Mutz am Barfi ebenfalls vermehrt auf das Käsegericht: Gleich acht Sorten werden angeboten, darunter eine mit Safran. Dass man ein Fondue mindestens zu zweit geniessen muss, ist übrigens eine Mär! Im Rhyschänzli an der Lichtstrasse darf man auch alleine schlemmen. Weitere gute oder hippe Fondue-Adressen: das Fondue am Fluss auf der Terrasse des Merian, das Fondue-Stübli der Kunsthalle am Steinen­berg, das Viertel-Dach an der Münchensteinerstrasse 81 sowie die Walliser Kanne in der Gerbergasse.

Serie Basels Beste Beizen Die Redaktion kürt jeweils die fünf besten Beizen einer Kategorie. Die nächste Folge erscheint Ende Oktober. Bisher erschienen:



- Basels beste Pizzerien (29. Juni 2021)



- Basels schönste Gärten und Terrassen (29. Juli 2021)



- Basels beste Thai-Restaurants (31. August 2021)



- Basels beste Burger (30. September 2021)



- Basels beste Quartier-Beizen (29. Oktober 2021)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen