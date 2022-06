Regierung spricht 370000 Franken pro Jahr für Bäume in Basel

Basler Bäume 370'000 Franken pro Jahr für die Baumpflege: Der Regierungsrat wappnet sich für Klimaveränderungen Ab dem Jahr 2026 will die Basler Regierung die Baumpflege verstärken. Damit will sie die Anzahl Bäume nicht nur erhalten, sondern diese auch erhöhen. Zara Zatti 28.06.2022, 15.49 Uhr

Die Anzahl der Bäume in Basel soll erhöht werden. Kenneth Nars

Der Regierungsrat spricht pro Jahr 370'000 Franken für die Neuorganisation und Verstärkung der Baumpflege ab dem Jahr 2026. Das schreibt er am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Durch Hitze, Trockenheit, Stürme, Schädlinge und Krankheiten wurde der Baumbestand in den letzten Jahren auch in Basel geschwächt. Und laut Klimaprognosen ist mit weiteren Wetterextremen zu rechnen. Dadurch werde es deutlich schwieriger, einen stabilen Baumbestand zu erhalten, heisst es in der Mitteilung.