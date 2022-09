Basler Forscherin für Lebenswerk in Tageslichtforschung geehrt

Basler Chronobiologin Brücke zwischen Wissen und Gesellschaft: Die Tageslichtforschung ist ihr Lebenswerk Anna Wirz-Justice hat das Feld der Tageslichtforschung in Europa mitbegründet. Nun erhält die emeritierte Professorin gleich mehrere Preise für ihre Erkenntnisse. Valerie Zeiser Jetzt kommentieren 21.09.2022, 18.33 Uhr

Anna Wirz-Justice ist emeritierte Professorin für Psychiatrische Neurobiologie an der Universität Basel und ehemalige Leiterin des Zentrums für Chronobiologie an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel. zvg/The Daylight Award

Versteckt hinter einer grossen, getönten Sonnenbrille und dennoch erkennbar, zielsicher schaut sie in den Innenhof. Anna Wirz-Justice aus Basel hat im Mai den internationalen Daylight Award 2022 für Forschung erhalten, der ein ganzheitliches Verständnis für Tageslicht und dessen Wirkung auf das Leben fördern will.

Das Feld der Chronobiologie erforscht die zeitliche Organisation von biologischen Prozessen und wiederholten Verhaltensmustern bei Organismen, und die Wirkungen des Tag-Nacht- und Jahreszeiten-Zyklus. Wirz-Justice hat einen Aspekt dieses Forschungsgebietes, die Lichttherapie bei saisonalen Depressionen, mitbegründet, nach Europa gebracht und zahlreiche Artikel dazu veröffentlicht.

Eine Tagesroutine dank dem Licht

Die emeritierte Professorin ist elegant gekleidet. Was an ihrem Stil besonders auffällt: Ihre rechte Hand ziert ein grosser, silberner Ring mit scheinbar zufällig darauf verteilten Noppen. «Der Ring ist ein Modell eines ‹Daylight House› von Architekt Colin Fournier, das Tageslicht so weiterleitet, dass es eine Tagesroutine ergibt», erklärt Wirz-Justice. Um sechs Uhr würde die Sonne in dem Gebäude durch die Lenkung der Noppen auf das Bett, eine halbe Stunde später ins Bad und dann in die Küche scheinen.

Die Baslerin scheint längst die Brücke zur Zusammenarbeit mit anderen Feldern, besonders zur Architektur, geschlagen zu haben. Ein spannender Zufall deshalb, dass der Daylight Award 2022 für Architektur an das irische Architekturbüro Grafton Architects verliehen wurde, die gemeinsam mit Blaser Architekten Basel den besten Gestaltungsvorschlag für den neuen Standort der Universität Basel auf dem Dreispitz-Areal entworfen haben.

Geehrt für das Lebenswerk

Auch ein Zufall war, dass Wirz-Justice die Tageslichtforschung für sich entdeckte.

«Eigentlich waren wir in den Universitären Psychiatrischen Kliniken auf der Suche nach biologischen Markern für depressive Störungen.»

Dann stolperte sie mit ihrem Team aber über Tagesrhythmen und Unterschiede zwischen Sommer und Winter in diesen Markern. «Seitdem war Licht mein Thema.»

Wirz-Justice kann ihr Erstaunen und ihre Freude nicht ganz verbergen, als sie erklärt, dass sie dieses Jahr neben des Daylight Awards auch noch die Ariens-Kappers-Medaille der Europäischen Gesellschaft für biologische Rhythmen – ihrer wissenschaftlichen Heimat – erhalten hat. Geehrt wird sie für ihr Lebenswerk in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel.

«Ich habe das Gefühl, damals hatte man genug Zeit, um zu forschen», sagt sie rückblickend. «Da gehörten ein gutes Glas Wein und hitzige Diskussionen an langen Abenden genauso dazu wie die Arbeit im Labor.» Heute sei das anders, viel mehr Administration, weniger Jobs und dafür mehr Konkurrenz. «­Tough», sagt sie. Es fehle oft der Ausgleich.

Ein Forschungsgebiet mit Potenzial

Seit 1970 wohnt Wirz-Justice in Basel. Die gebürtige Neuseeländerin hat hier in der Schweiz ihre Heimat gefunden. «Nicht nur wegen der hohen Qualität der Wissenschaft, sondern auch wegen der breiten Kulturszene fühle ich mich wohl hier», sagt sie. Basel sei eine Weltstadt in Provinzgrösse. «Wo sonst kann ich innerhalb von zehn Minuten mit dem Velo in einem Konzert in der Stadt oder aber mitten in der Natur sein?», fragt sie.

Trotz ihrer Begeisterung für Kultur, am wichtigsten ist ihr nach wie vor ihre Rolle als Forscherin. Das betont sie bereits vor dem Treffen. Es überrascht daher nicht, dass Wirz-Justice heute als Pionierin des Gebietes der Chronobiologie bezeichnet wird. Lieber schaut die Chronobiologin in die Zukunft: «Das Gebiet ist zwar nun Teil der Gesamtmedizin, aber es gibt noch sehr viel Potenzial. Was ist beispielsweise eine gesunde Lichtdiät oder wie und bei welchen Krankheiten kann Lichttherapie eingesetzt werden?» Wirz-Justice scheinen die Ideen nicht auszugehen.

«Licht ist kein abstraktes Thema, es betrifft alle. Es betrifft unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.»

Die Brücke zwischen Labor und der Welt

Wirz-Justice bleibt aber trotz Errungenschaften und Erfolgen bescheiden, wenn es darum geht, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. «Meine Aufgabe war es nie, Forschung zu betreiben um der Forschung willen, sondern vielmehr Informationen zu gewinnen, die ich an die Menschen weitergeben kann.»

Eine Brücke zu schlagen zwischen Labor und der Welt draussen. Wirz-Justice setzte dieses Credo um, indem sie nicht nur mit Architektinnen und Architekten zusammenarbeitet, sondern auch mit Künstlerinnen und Künstlern, die zwar häufig mit Licht arbeiten, aber nur selten das Wissen über dessen biologischen Wirkungen haben.

Zwar ist die Professorin mittlerweile emeritiert, dennoch hat sie einen Vollzeitjob: Sie ist Co-Kuratorin eines Ausstellungsprojektes in Lausanne. Die Pavillons der Eidgenössischen Hochschule für Polytechnik (EPFL) sollen ein ­«Verstärker für Interaktionen zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft sein», sagt Wirz-Justice.

Gemeinsam mit Chronobiologen entwickelte Kunstwerke zu Themen rund um Rhythmus, Schlaf und Licht sollen ab kommendem März gezeigt werden. «Lighten up – Inside the Biology of Time» lautet der Titel der Ausstellung. Zu den Mitwirkenden gehört auch Olafur Eliasson, der zuletzt mit seiner Ausstellung «Life» in der Fondation Beyeler aufgetreten ist.

Die Kultur als Begleiterin

Die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Naturwissenschaftern, das sei, was sie an dem Projekt besonders fasziniert. «Künstler denken anders als wir Naturwissenschafter, das macht neugierig», sagt die Chronobiologin. «Die Zusammenarbeit ist wichtig, überraschend und fruchtbar.»

Auch hier schimmert ihre Vermittlerrolle durch: Wieder ist es für Anna Wirz-Justice nicht nur wichtig, dass sie forscht und neue Erkenntnisse erlangt, immer hat sie auch im Hinterkopf, wie sie diese Information anderen Menschen vermitteln kann. Für Wirz-Justice scheint Kultur genau diese Brücke zu schlagen, die sie schon ihr Leben lang begleitet – eine Brücke zwischen Wissen und Gesellschaft. Sinnbildlich für diese Verbindung dafür trägt sie den Silberring.

