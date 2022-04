1. Lektion: Gemeinsam für den Fasnachtsnachwuchs

Basler Fasnacht Gemeinsam für den Fasnachtsnachwuchs: Ein Besuch bei der Ersten Lektion Die Probestunden auf dem Basler Barfüsserplatz finden erstmals unter Federführung des Fasnacht-Comités statt. Von diesem Weg sollen alle Cliquen profitieren. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 29.04.2022, 19.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das beliebtere Instrument an diesem Nachmittag: Die Trommel. Kenneth Nars

Noch ist nicht so viel los an diesem Freitagnachmittag um 14 Uhr auf dem Barfi. Die Zelte stehen, Die Festbänke sind aufgestellt und auf dem mobilen Grill brutzeln bereits die ersten Würste.

Und doch hört man schon die ersten Schläge auf dem Fell der Trommeln, die der Wind mit sich trägt. Das kleine Dorf - es steht. Das Dorf, in welchem die Erste Lektion nach zwei Jahren Pause zum ersten Mal wieder stattfindet.

Es sind dies der Freitag und Samstag im Jahr, an denen den Kindern die Fasnacht nähergebracht wird und die Cliquen darauf hoffen, Zuwachs für ihre Jungen Garden generieren zu können. Es kann getrost gesagt werden, dass es an diesem Aprilwochenende ein letztes Mal so richtig fasnächtelt in der Innenstadt.

Aus dem Zelt wird ein Dorf

Wer beim Wort «Dorf» stutzig geworden ist, tut dies berechtigt. Denn prä-pandemisch wurde die Erste Lektion nur in einem Zelt veranstaltet. Eine weitere Neuerung: Nun liegt die Verantwortung dafür nicht mehr bei den Cliquen. Seit diesem Jahr ist das Fasnachts-Comité Organisatorin und somit federführend für die Erste Lektion.

Mit einem Dorf auf dem Barfi will das Fasnacht-Comité die nächste Generation für die Fasnacht begeistern. Kenneth Nars Kinder basteln und bemalen ihre ersten Ueli-Larven. Kenneth Nars Auch am gebastelten Piccolo wird geübt: Nach längerem probieren kommt sogar ein Ton heraus. Kenneth Nars Ein Fasnachts-Memory liegt für die Kinder auch bereit. Kenneth Nars Volle Konzentration bei den ersten Trommelversuchen auf einem «Böckli»– und das Zünglein ist auch schon draussen. Kenneth Nars Es gab aber auch richtige Trommeln zum Ausprobieren. Kenneth Nars Kathrin von Bidder leitet die «erste Lektion» am Barfi. Kenneth Nars

«Wir sind hier, um Ihnen die Fasnacht etwas näher zu bringen»: Am Dorfeingang werden die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in spe vom Plakettenchef Matthias Brenneis in Empfang genommen.

Neben Appenzellern und Luzernern – natürlich begleitet von der Diskussion um die beste Fasnacht – wagen auch zwei ukrainische Familien ein erstes Eintauchen in die Fasnachtswelt. Nach kurzer Zeit ist der Barfüsserplatz voll mit Schaulustigen und Interessierten.

Die Kinderzelte erfreuen sich grosser Beliebtheit

Wo diese sonst direkt von den anwesenden Cliquen umgarnt wurden, geht es an diesem Wochenende ruhiger zu und her. Im Informationszelt ist jede Clique durch ein Schild mit QR-Code vertreten, zusätzlich können bei einzelnen Personen neutrale Informationen abgeholt werden.

Im Bastel- und Musikzelt geht es dann schon höher zu und her. «Wo muss ich genau durchschneiden?», fragt eine Mutter, die mit ihrer Tochter einen Ueli bastelt. Es ist dies auch das meistgesehene Motiv an diesem Nachmittag: Uelis in verschiedensten Kreationen, soweit das Auge reicht. Die Kinder können sich auch beim Herstellen von Plaketten und Steckenlaternen kreativ austoben.

Die Trommel ist beliebter als das Piccolo

Daneben wird gepfiffen und getrommelt, wobei sich die «Böckli» und die Trommel einer grösseren Aufmerksamkeit erfreuen dürfen. «Ich will das Piccolo nicht ausprobieren», meint ein Junge, als er die Kamera sieht. Kaum ist sie weg, gibt er dem musikalischeren der beiden Instrumente doch noch eine Chance. Und siehe da, er kriegt gar einen Ton heraus.

Abgerundet wird das Ganze von Festbänken und Verpflegungsmöglichkeiten für die Erwachsenen. «Wir wollten von diesem Wettbewerb zwischen den Cliquen wegkommen», sagt Kathrin von Bidder, Nachwuchsverantwortliche des Comités. «Das Ziel ist es, gemeinsam den Nachwuchs der Fasnachtswelt zu fördern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen