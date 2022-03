Basel: Ukraine-Aktionen sollen von der Fasnächtler-Basis kommen

Basler Fasnacht 2022 Friedensfeuer, Schweigeminuten oder ein Morgenstreich ohne Glockenschlag: Wie reagiert die Fasnacht auf den Ukraine-Krieg? In Basel wird es kein koordiniertes Zeichen gegen den Krieg geben. Die Cliquen sind aber auf Ideensuche. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.22 Uhr

Die Putin-Thematik wie hier bei den Basler Dybli an der Fasnacht 2015 wird bei den diesjährigen Sujets fehlen. Über Aktionen sind sich die Cliquen unterdessen noch am beraten. Roland Schmid

Rund fünf Flugstunden von Basel liegt der Flughafen Kiew Borispol entfernt. Es herrscht ein Krieg, so nahe an der Schweiz, wie es ihn seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr gegeben hat. Seit Ausbruch finden in Basel täglich Mahnwachen auf dem Marktplatz statt, am Samstag gab es eine Demonstration.