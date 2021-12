Basler Fasnacht 2022 «Ich musste vier Monate den Latz halten»: Kurt Walter spricht über versteckte Details auf seiner Fasnachtsplakette Kurt Walter ist der Künstler hinter der Basler Fasnachtsplakette 2022. Es ist bereits das fünfte Mal, dass sich das Comité für einen seiner Entwürfe entschieden hat. Ob sich auf seiner Plakette ein Mann oder eine geschlechtslose Person befindet, liege im Auge des Betrachters. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 29.12.2021, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Plakettenkünstler Kurt Walter präsentiert den kompletten Satz der Basler Fasnachtsplakette 2022. Georgios Kefalas / Keystone

Herr Walter, 129 Plaketten-Entwürfe sind beim Comité eingegangen. Wie viele davon stammten von Ihnen?

Kurt Walter: Nur zwei. Aber sie waren sehr ähnlich. Aus Gender-Sicht habe ich eine männliche und eine weibliche Figur entworfen. Mehr überzeugt hat offenbar der Tambour-Major (lacht).

Bei der Vernissage am Mittwochmorgen verkörperten Sie eben diesen Tambour-Major, samt Bürsten auf den Schultern und dem umgeschnallten Bauch. Können Sie sich mit dieser Figur identifizieren?

Diese Figur ist reine Fiktion. Ich habe während der Pandemie sogar abgenommen. Meine Nachbarn haben mich in dieser Zeit mit Essen versorgt – nur gesundes Zeugs. Gemüse, fettfreie Lebensmittel, kein Zucker, nichts.

Woher haben Sie dann Ihre Inspiration geholt, wenn Sie selbst gar keine Corona-Kilos angesammelt haben?

Beim Blick aus dem Fester auf die Strasse ist mir aufgefallen, wie sich die Pizza-Schachteln bei der Kartonabfuhr nur so gestapelt haben. Und es waren auch mehr Essenslieferanten unterwegs. Ich fand das wahnsinnig. Das alles muss schliesslich ja auch noch verdaut werden.

Diese Art der Ernährung in Kombination mit der mangelnden Bewegung im Homeoffice führte dann eben zu der Gewichtszunahme – und dazu, dass das alte Kostüm jetzt vielleicht nicht mehr passt.

Genau, auch das soll die Plakette symbolisieren. Es ist einfach schon zu viel Zeit vergangen, seit wir alle mit dem Kostüm unterwegs sein konnten. Und dann stellt sich eben die Frage «Bassts no?».

Sind Sie an der Fasnacht 2022 im Kostüm unterwegs?

Ja, was gibt es für eine Fasnacht? Es kommt ganz darauf an, wie diese aussehen wird. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen. Wenn es eine Fasnacht gibt, bin ich dabei.

Was bedeutet Ihnen die Fasnacht?

Fasnacht ist für mich ein gutes Ventil, um Dinge rauszulassen, die man unter dem Jahr nicht so kann. Man kann frech sein und Spass haben, ohne dass man «theäterlet». Ich schätze es, dass man ein Sujet ausspielen kann, musiziert, Laternen malt und bewundert. Das ist einmalig. Wenn ich das Aussenstehenden erzähle, glauben die mir nie, dass wir in Basel Instrumente lernen, die man nur an drei Tagen im Jahr wirklich spielen kann. Die müssen sich auch denken, dass wir einen Ecken ab haben.

Auf Ihrer Plakette ist auf der Brust eine WC-Rolle zu sehen und darüber ein Abzeichen. Wofür stehen diese Details?

Die WC-Rolle ist eine Hommage an die letztjährige Fasnachtsplakette von Pascal Kottmann, für den es damals ebenfalls die fünfte Plakette war. Und beim Abzeichen handelt es sich um einen Genderstern-Orden. Auch wenn eine männliche Figur abgebildet ist, soll sich niemand ausgeschlossen fühlen. Es könnte auch eine adipöse agender (geschlechtslose) Person sein. Man weiss es nicht. Solche Interpretationen gehören auch zur Plakette.

Freut man sich bei der fünften Plakette, die von einem ausgewählt wurde, immer noch gleich fest?

Ich habe mich auch jetzt wieder riesig gefreut, als mich Mathias Brenneis am Telefon über den Sieg informiert hat. Das Verrückte ist ja, dass das schon im August war. Ich durfte es bis heute niemandem sagen – ich musste also vier Monate den Latz halten. Meine Freunde und Cliquen-Gspänli versuchten es erfolglos aus mir herauszukitzeln. Die Einzige, die es wusste, war meine in Salzburg wohnhafte Frau. Ihr konnte ich es nicht mehr vorenthalten, weil wir irgendwann über unsere Weihnachtspläne diskutierten. Da sagt ich ihr, dass ich in Basel sein muss. Daraufhin fragte sie mich, ob ich der «Plaketten-König» geworden bin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen