Basler Fasnacht 2022 Kein Cortège: Die Waggis sind zu Fuss unterwegs Statt der Faust im Sack zeigen die Waggis auch ohne Cortège ihre kreativen Wäägeli und erobern das Publikum. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Die Waggis sind an der diesjährigen Fasnacht zu Fuss unterwegs. Juri Junkov

Zu Fuss?! Ein Waggis macht Fasnacht, weil er auf einem Wagen mitfahren kann. Und nicht, um die ganze Strecke in seinen Zoggeli zu absolvieren. Doch mit der Absage des Cortège an der diesjährigen Fasnacht ist alles anders.

Der Waggis geht heuer nicht nur zu Fuss, er macht auch noch den Traktor, indem er ein Leiterwäägeli hinter sich herzieht. Was die Kollegen da alles reingepackt haben: Räppli-Säcke, «Dääfeli», Blumen, Gemüse und den einen oder anderen Schluck gebrannten Wassers.

Die Auswahl an Wäägeli ist überwältigend. Alte Postwagen, klassische Boller­wagen oder ein Einkaufswagen aus dem Discounter. Bei den kleinen Leiterwäägeli wurden Kübel oder Geraniumkisten befestigt, was manche Jugendliche dazu verleitet, selbst zu den ­Süssigkeiten zu greifen. Bei den grossen Wäägeli gibt es Auf­bauten, damit die Kinder nicht runterfallen, oder einen angehängten Grill, auf dem bereits die Pausenwurst bruzzelt. Auf zusammengeschraubten Velos sind Kisten und Sonnenschirme montiert.

Die erste Fasnacht nach Corona muss festgehalten werden

Beim Auf­kolonnieren für die Wäägeli-­Parade herrscht auf dem Münsterplatz eine Aufbruchsstimmung, eine Mischung aus Vorfreude und Nachklang auf zwei verpasste Fasnachts-Ausgaben. «Klima­sinder» und rauchender Auspuff «Drey Joor ohni – goppeloni», verschaffen sich die Wirbel-Waggis Luft.

Es klicken die Fotoapparate und Mobiltelefone. Ein Foto im Kostüm nach drei Jahren ist überfällig und die erste Fasnacht nach Corona will festgehalten werden. Hinten auf dem Platz starten die rote Zingge ihre Zugmaschine. Aus dem Auspuff raucht es kräftig. Das passt zu ihrem Sujet «Klima­sinder läbe gsinder». Auch andere Wäägeler machen sich Gedanken zum aktuellen Geschehen: «Drotz Klyyma, Grieg und Pandemyy, derf ainewääg au Fasnacht syy, me maint, s sig ­zyynisch und obszeen, und zyt­glyych aifach numme scheen.»

Ebenfalls sehr schön ist eine weitere Besonderheit der Fasnacht ohne Wagen: Auf den kleinen Wäägeli oder in deren Begleittross sind auffallend viele Kinder zu sehen. Sie sitzen auf den Wäägen oder rennen mit ihren Räppli-Händen anderen Kindern nach. Um den Waggis-Nachwuchs müssen sich die Wäägeler keine Sorge machen.

Als die Wäägeli-Parade startet, sind Freudenschreie unter den Larven zu hören. Hier ertönt eine Sirene, dort wird die Rätsche geschwungen. Zwar findet die Parade in der Rittergasse noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber beim Abbiegen in die Bäumleingasse und erst recht in die Freie Strasse geht es richtig los. Das Publikum und vor allem die Kinder freuen sich auf die Waggis und ihre «Dääfeli». Aber die meisten haben auch Orangen, Gemüse, Rosen und allerlei Schleckzeug dabei und natürlich Räppli.

Räppli, Rosen und Atomkraft-Sujets

Das Räppli-Werfen hat keiner verlernt, jedoch landet die eine oder andere Orange nicht im Ziel. «Treffsicher ist anders», kommentiert ein Zuschauer am Rand und lacht, obwohl er die ihm zugedachte Orange nicht fangen kann. An der Wurftechnik muss wieder gefeilt werden. «Hey, die kunnt us em Wallis», schreit ein Waggis mit Blick auf eine Zuschauerin seinem Kollegen zu. Schon sieht sie nur noch Räppli und hält natürlich bald eine Rose in den Händen. Ein anderer Waggis intrigiert mit einer Dame und lobt ihre Frisur: «Du, mer hän dr glych Coiffeur!» Sie kann lachen und es gibt noch ein Foto zum Abschluss.

Die Warteck-Rueche tragen eine Laterne mit, auf der im «Atomkraft nein danke»-Stil «Wagencliquen nein danke» steht. Harsche Kritik am Fasnachts-Comité wegen des diesjährigen Wagen-Verbotes.

Am Schluss sind sich die meisten einig: Es war schön und vor allem wieder Fasnacht. ­Waggis sind eben doch ein wichtiges Puzzlestück der Fasnacht – ohne geht es nicht! Aber auf dem Wagen, da ist es für den Waggis eben doch viel schöner. Und vor allem bequemer: Er wird gefahren.

