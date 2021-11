Rückkehr in Cliquenkeller: Die Fasnachtsvorbereitung ist im Gange

Basler Fasnacht 2022 «Vom Üben in Kellern mit schlechter Lüftung wird abgeraten» – mit diesen Problemen sind die Cliquen konfrontiert Es geht in die heisse Phase der Fasnachtsvorbereitung. Die Cliquen müssen aufgrund der Massnahmen erfinderisch werden und üben in ungewohntem Umfeld. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

124 Tage müssen sich die Pierrot und Ueli noch gedulden. Noch 124 Tage, bis es endlich wieder heisst: «Morgestraich. Vorwärts. Marsch!» Nun, wenn er denn überhaupt stattfinden wird. Was es bis dahin braucht? Ganz viel Vorbereitung. Sei es in der Sujetfindung, beim Laternenmalen oder aber auch Übungsstunden, damit die Cliquen an der Fasnacht nicht aus dem letzten Loch pfeifen.

Genau diese Übungsmöglichkeiten wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren zu einer prägenden Thematik im Basler Fasnachtskosmos. Während der Pandemie waren diese eingeschränkt, in den kalten Wintermonaten gar unmöglich, da die Cliquen nirgends hinein durften.

Für die Zeit vor der Fasnacht hat das Fasnachts-Comité auf seiner Website nun die Direktiven durchgegeben. Bei der Durchführung der Übungsstunden gebe es weder eine Maskenpflicht, noch müssten die Abstandsregelungen eingehalten werden. Zwingend sei aber die Aufnahme der Kontaktdaten der anwesenden Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Laut dem Gesundheitsdepartement gilt seit dem 13. September: An Übungsstunden müssen Personen ab 16 Jahren immer ein Zertifikat vorweisen können, wenn sie daran teilnehmen wollen. «Von der Durchführung von Übungsstunden in Cliquenkellern mit einer schlechten Lüftung oder ohne Fenster wird abgeraten», schreibt das Comité weiter. Und: Wer nach getaner Arbeit ein Bier geniessen will, der müsse dies zwangsläufig sitzend tun. Bei all diesen Regeln und Empfehlungen stellt sich die Frage: Wie gehen die Cliquen damit um? Die bz hat mit dreien gesprochen.

1G-System beim Dupf-Club Basel

«Die Diskussionen hielten den ganzen Sommer an», sagt Jörg Mosimann, Co-Instruktor der Pfeifergruppe des Dupf-Club Basel. Während der warmen Monate hätten die Übungen draussen stattgefunden. «Danach haben wir immer noch gegrillt. Im letzten Jahr mussten wir den Winter über pausieren.» Deshalb musste fürs 2021 eine Lösung her. Mosimann, die Diskussionen langsam satt, schlug eine anonyme Impfumfrage vor. Diese hat gezeigt: «Wir haben eine hundertprozentige Impfquote bei uns. Also können wir mit einem 1G-System bei uns arbeiten.»

Doch eine Rückkehr in den Keller am Pfeffergässlein 8 wird in diesem Jahr noch nicht stattfinden. Aufgrund der unzureichenden Belüftung des Kellers habe man nach einer Ausweichmöglichkeit gesucht. Diese wurde im Schnooggekerzli-Keller gefunden. «Denn dort ist eine gute Durchlüftung möglich.» Zudem können die Fenster, wann immer nötig, geöffnet werden und «wir können richtig stosslüften». Dieser zeitbegrenzte Umzug sei zwar auf gespaltene Meinungen bei den Cliquenkollegen gestossen. «Doch viele von uns haben betagte Eltern und da wollen wir nichts riskieren.»

Die Tambouren der Jungen Garde der Basler Dybli üben im Leonhardsschulhaus und konnten deswegen bereits im April unter Auflagen den Betrieb wieder aufnehmen. Ab den Sommerferien konnte sogar die Maske weggelassen werden. Doch der Start war schwer. «Während der Lockdowns setzten wir auf Digitalunterricht», erzählt Trommelinstruktor Ramón Alvarado.

Die Krux mit dem Online-Unterricht

Denn nachdem die ersten Zoom-Unterrichtsversuche aufgrund Übertragungsverzögerungen und technischer Problemen gestoppt wurden, setzte man bei den Dybli auf Online-Materialien und Selbstdisziplin. «Wir haben die Instruktionen in Videoform in die Dropbox geladen und gaben den Jungen Hausaufgaben.» Dies hätten theoretisch den Instruktoren zurückgeschickt werden müssen. «Von einigen erhielten wir gar nichts.» Das habe man dann natürlich bei der Wiederaufnahme gemerkt. Beim Stammverein der Basler Dybli waren es auch die Tambouren, die zuerst in den Keller zurückkehren konnten. «Bei den Pfeifern lief länger nichts. Wir Tambouren treffen uns mittlerweile mit Maske im grossen Teil des Cliquenkellers, wo wir unsere Stunden abhalten können», sagt Alvarado.

Ähnlich abgelaufen ist es bei den Verschnuuffer. «Während des ersten Lockdowns versuchten wir es mit Online-Unterricht für die Junge Garde», sagt Obmann Tobias Leimbacher. Das wurde dann aber schnell wieder verworfen. Später durften die Jungen im Keller der alten Garde und in einem privaten Haus eines Cliquenmitglieds üben. «Da sie in kleine Gruppen aufgeteilt sind, ist das möglich», so Leimbacher. Der Stammverein habe sich vor den Sommerferien 2020 ein Mal lose getroffen, danach sei ein Jahr lang in Schulhäusern und Hinterhöfen geübt worden. Seit dem Sommer treffe man sich in kleinen Gruppen wieder im Keller. «Natürlich mit dem 3G-Prinzip», wie Leimbacher sagt. «Bei den Personen, die diese Möglichkeit nicht wahrnehmen, setzen wir auf die Selbstdisziplin.»