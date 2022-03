Basler Fasnacht «Am liebsten stopfe ich Blondinen»: Am Fasnachts-Zystig treiben die Binggis als Waggis ihr Unwesen Auch an der etwas anderen Fasnacht 2022 gehörte der Dienstagnachmittag primär dem Nachwuchs. Die Stadt war gefüllt mit kleinen Waggis, die Dääfeli und Räppli verteilen. Aimee Baumgartner 08.03.2022, 20.09 Uhr

CH Media

Für viele der Kinder ist es die erste Fasnacht überhaupt. Oder sind noch so jung, dass sie sich nicht mehr an die vergangenen Ausgaben erinnern können.

So geht es auch einem ganz kleinen Waggis, der es sich mit seinen Lärmschutzkopfhörern schon mal im vom Papi gebauten Wäägeli gemütlich gemacht hat. «Ich glaube, er weiss gar nicht, was hier abgeht», sagt seine Mutter und lacht. Hochkonzentriert schaut ihr Sohn vor der Abfahrt über den Barfüsserplatz und taucht seine kleine Hände in den grossen Räpplisack.

Schöner könnte das Wetter an diesem Dienstagnachmittag nicht sein. Am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Manche haben unter dem Kostüm sogar schon zu heiss und müssen beim nächsten Halt eine Schicht abziehen. Dennoch ist es bis etwa 15 Uhr sehr verhalten. Beim Barfüsserplatz, in der Freien Strasse und auch auf der Mittleren Brücke müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer teilweise länger gedulden, bis wieder eine Formation vorbei kommt.

Dääfeli, Schokolade, Popcorn und eine Kartoffel

Jan und Robin macht das aber nichts aus. «Wir sind schon seit kurz vor 14 Uhr unterwegs und haben schon 15 oder 20 Leute gestopft», sagen die beiden jungen Waggis voller Stolz. «Meistens gehen wir auf Teenager los», sagt Jan, der später mal auf einem grossen Waggiswagen stehen möchte. «Am lustigsten sind die Blondinen», sagt Robin. Wieso, das wisse er nicht. Ziel der Buben ist, dass der Räpplisack bis am Abend leer ist, sodass sie in Ruhe noch den Sternmarsch der Guggen schauen können.

Die Kinder verteilten fleissig Räppli und Dääfeli. Kenneth Nars

Auf Dääfeli statt auf Räppli hoffen derweil Valentina, Anna, Dejan und Mailin. Die Kinder stehen auf der Mittleren Brücke und rennen zielstrebig zu jedem Wäägeli, das an ihnen vorbei kommt. Valentina sammelt Errungenschaften in ihrer Umhängetasche. «Wir haben schon viele Dääfeli, Kaubonbons, Schokolade und Popcorn bekommen», sagt sie. «Und eine Kartoffel», fügt Dejan lachend an an.

Die Strassen füllen sich und der graue Strassenbelag wird immer farbiger. «Nimm nochmals eine Hämpfle Konfetti», sagt ein Vater, der seine Tochter in einem Wäägeli herumfährt. Sie macht grosse Augen und sagt enerviert: «Papi. Das sind Räppli, hallo?»

Zauber- und Superkräfte: Helden sind bei den Binggis besonders beliebt

Eine besonders grosszügige kleine Wäägelerin ist Sophie. Sie verteilt neben dem Schleckzeug auch jede Menge Plüschtiere. «Die habe ich alle aussortiert, weil ich sie nicht mehr brauche. Dann mache ich lieber anderen Kindern eine Freunde», so Sophie. Verkleidet ist sie als Disney-Prinzessin Elsa, «weil sie zaubern kann.» Und welchen Zaubertrick würde sie gerne können? «Dass Süssigkeiten gesund sind», sagt sie und nimmt ein Dääfeli in den Mund.

Rahel Empl Rahel Empl Jonas Hoskyn Andreas Möckli Rahel Empl Kenneth Nars Aimee Baumgartner Kenneth Nars Andreas Möckli Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Kenneth Nars Lea Meister

Sophie ist bei langem nicht die einzige, die als ihr Vorbild unterwegs ist. Spider-Man, Super Mario und Mickey Mouse, sie alle wuseln durch die Innenstadt. Auch mit dabei sind Mary Poppins und ihr Kaminfeger-Freund Mr. Banks. «Es ist der Lieblingsfilm meiner Frau», sagt Matthias, «deshalb haben wir uns diesen zum Sujet genommen.» Ihre beiden Kinder sind als Jane und Michael verkleidet.

Der Mary-Poppins-Wagen der Familie fällt auf. Es ist ein Karussell mit drei holzigen Schaukelpferden, die sich drehen. Tochter Rania sagt: «Die, die unser Sujet erkennen und Mary Poppins rufen, bekommen ein Dääfeli. Und die, die uns Waggis nennen, bekommen nur Räppli.»