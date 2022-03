Schnitzelbänke: Das Lachen bleibt im Halse stecken

Basler Fasnacht Das Lachen bleibt im Halse stecken Hin und wieder gewann man bei den Schnitzelbänken den Eindruck, es seien nur wenige Themen relevant: Covid, Gender, Kirche ... Stefan Schuppli 09.03.2022, 17.10 Uhr

Die Laggaffe haben zwar ein Passwort vergessen, nicht aber ihren Auftritt im Optimischte-Keller. Roland Schmid

Gehen wir es zuerst langsam und mit leichter Kost an. Bon Appetit wünscht der Spitzbueb:

Die äinte wuurde s nid begriesse,

d Reeli, die vom Höörnli, z schiesse.

Die and’re wuurde gopfergässe

gäärn Reeli mit bitz Höörnli frässe.

Etwas untergegangen ist zuletzt der FCB, auch thematisch an dieser Fasnacht. Doch dem Pierrot ist etwas eingefallen:

Isch dä David Dääge,

fir dr FCB e Sääge,

das Bild zaigt kai grosse Naame,

am beschte passt e Wäggsel-Raame.

Und s Rollator Röösli zum gleichen Thema:

Dr David Dääge duet - he aber naaai,

wie kaame

vor em Ablaufdaatum s Kaader

dail-ent-raame

Aber kei Angscht, dr Kaarli blybt bim FCB

Dä isch vollfett und hebt lang, wie UHT.

Die dümmlichen Zürich-Bashing-Bängg lassen wir aus Prinzip weg. Zürich, das ist mal so. Dabei gibt es so liebliche Zeilen vom See, beispielsweise von der Giftsprützi:

Mer hänn d Franzoose an dr EM butzt

Und iihre Goggel killt,

nid numme gschtutzt!

Dangg däm Siig, das isch jo klaar

Schloof ych sythäär wunderbaar

Ych ha d Fäädere vo däm doote

Fyych, persee

Jetzt in mym Duvet vo dr ...

Fischer Bettwaarefabrik Au-Wädenswil am Zürisee.

Die Laggaffe im Optimischte Keller. Roland Schmid

Hier zwei Overnight-Geschichten. Zuerst von den Laggaffe:

Mir hänn mit Bitcoin,

und zwor über Nacht,

Millione verdient, und ä Vermöge gmacht,

Könnte jede Daag, Lachs und Kaviar ässe,

Hätte mir das blöde Passwort

nit vergässe.

Von den Dypflischysser kommt etwas Schlüpfriges:

Helene Fischer, sag uns gschwind

wie kunnsch denn du zu däm Kind?

Ganz aifach, Achtung fertig los

und denn e Nacht lang atemlos.

D Gwäägi bei ihrem Auftritt am Charivari 2022. Juri Junkov

Dann muss halt doch noch ein Gender-Vers her. D Gwäägi meinen:

Und d Frau Fasnacht, die benennsch,

jetzt nei als Fasnachts-Stärnli-Mensch.

Jä, darfsch bim Värsli brinzle aigentlig no stoo? Das mir ys jo nit lätz versteen,

mir finde s guet und rächt e soo.

Es isch fir uns au aifach scheen,

vor soo vyyl Zueschauer und Zueschauerinne und Zueschauende, Stärnli,

Klammere uff, Schreegstrich, Bindestrich, Doppelpunggt, inne, Klammere zue

derfe z stoo.

Kein Bank kommt um das Thema Covid herum. Der neue Comité-Schnitzelbank Spootschicht Rhygass weiss zu unterscheiden zwischen Dosen und Dosen:

Am Clara uff em Bänggli hogge mir

ame so z dritt

und letschti bringt dr Werni

do sy Kumpel Alain mit

mir schigge-n-en in Denner,

är kunnt zrugg, und s macht ys Mie

Alain, syt em Impfe waisch,

zwai Dose länge nie.

Die katholische Kirche bekommt ihr Fett weg. Meist geht es kräftig unter die Gürtellinie, wie beim Babberlababb:

«Jä dü, dä Vincenz!», seit dr Papst,

«dä isch no schlau»

«E Stripties-Bsuech als Gschäftsalass,

das will ich au»

Nur bi dr Kirche laufts biz anderscht, dasch z erwarte

Die mache denn e Pilgerfahrt

in Kindergarte

Dr Singvogel an der Vorfasnacht im Basler Marionettentheater im Jahr 2019. Roland Schmid

Der Singvogel weist derweil auf das Problem mit den Lieferketten hin:

Y han e Tryychle bstellt –

S Versandhuus het mer gschriibe,

si syyg bi Suez im Kanaal hängge bliibe.

Jä, s Blääch und s Lääder sin

hüt au globalisiert,

und s Wörtli Freihäit wird

in China yygraviert.

Hansli Bargäld beim Schnitzelbangg-Oobe im Theater Basel anno 2016. Kenneth Nars

Ja, hin und wieder bleibt einem, wie oben beim Singvogel, das Lachen im Halse stecken. Oder es wird totenstill im Saal, wenn der sonst so witzig-aberwitzige Schnitzelbank Heiri ein kurzes politisches Statement zur Ukraine abgibt – so geschehen am Comité-Schnitzelbankabend im Stadttheater. Richtig: Irgendwo findet eben der Humor seine Grenzen. Wie beim alles überschattenden Ukraine-Krieg. Wir haben einige wenige Putin-Bängg gehört, wie zum Abschluss diesen vom Hansli Bargäld:

Dr Pianischt LANG-LANG,

dä spielt Klavier scho lang.

Im Gegesatz dr KURZ,

spielt Kanzler numme kurz.

Ob länger oder kürzer,

mängmool isch’s aifach z’spoot

doch wärs e Säge fir ys alli,

wenn denn dr Putin ändlig got!