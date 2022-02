Basler Fasnacht Die Türen der Cliquenkeller gehen auf – aber nicht für alle Am Mittwochabend kam die überraschende Nachricht: Die Cliquenkeller dürfen während der Basler Fasnacht nun doch auch für das Publikum öffnen. Aber nicht alle können so spontan noch reagieren. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 17.02.2022, 18.58 Uhr

Für die eigenen Cliquen sind die Keller stets offen. bz Archiv

Die Vorfreude bei den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern wächst und wächst. Abgesehen vom abgesagten Cortège und den noch unklaren ÖV-Verbindungen an den Morgenstreich wird es in Basel eine weitgehend normale Fasnacht geben.

Sogar die vergangenen Coronamassnahmen wie die nächtlichen Sperrstunden nach 1 Uhr kippte der Regierungsrat am Mittwochabend. Als eine weitere Reaktion auf die bundesweiten Lockerungen wurde entschieden, dass die Cliquenkeller statt nur für die eigenen Mitglieder auch für das Publikum öffnen dürfen.

Willkommener Zustupf für die Cliquen-Kassen

Die Breo-Clique am Cortège 2019. Nicole Nars-Zimmer

Die Cliquen dürfte dieser Entscheid freuen, denn die Einnahmen durch den Verkauf von Getränken und Essen füllen die Kassen. So auch bei der Breo-Clique, die mit ihrer prominenten Lage am Nadelberg während der Fasnacht unzählige Aktive und Passive in ihrem Keller beherbergt. «Wir setzen alles daran, dass wir an der Fasnacht möglichst durchgehend aufmachen können, denn die Reserven sind jetzt relativ dünn», sagt Breo-Obmann Dominik Seitz auf Anfrage.

«Wir suchen jetzt wie verrückt Leute, die für uns arbeiten können – seien es Externe oder auch Bekannte und Verwandte von den Aktiven.» In einem normalen Jahr bestehe das Team aus etwa 20 Personen, pro Schicht seien es sieben. Ob die Breo-Clique so viel Personal auftreiben kann, könne Seitz nicht voraussagen. «Wir mobilisieren, was wir mobilisieren können. Etwas wird sicher möglich sein.»

Normalität im Ari-Keller

Die Alti Richtig an der Fasnacht 2018. Kenneth Nars

Noch zuversichtlicher klingt es bei der Fasnachtsclique Alti Richtig. Obmann Simon Thiriet kündigt an: «Wir machen für das Publikum auf!» Ein Verein aus Eptingen, der den Ari-Keller an der Bäumleingasse seit 17 Jahren jeweils an der Fasnacht bewirtschaftet, sei bereit. «Wir müssen jetzt nur noch die Feinheiten definieren, und dann können wir die Schlüssel eigentlich übergeben», sagt Thiriet.

Sowohl für den Verein als auch die Clique könne dadurch ein Zustupf für die Kassen generiert werden. Daneben spiele der Keller, übrigens der älteste in Basel, für die Alti Richtig auch eine emotionale Rolle. «Wir haben schöne Rituale im Zusammenhang mit dem Keller. Zum Beispiel, wenn wir alle am Mittwoch um 16 Uhr vor dem Eingang bereitstehen und die Jungen empfangen.»

Die Rätzstadt bleibt zu

Die Rätz-Clique an der Fasnacht 2018. Martin Toengi

Anders handhabt es die Rätz-Clique. Wie Obmann Felix Stohler gegenüber der bz sagt, werde die Rätzstadt unter dem Claraplatz an den Fasnachtstagen nicht für die Allgemeinheit zugänglich sein. Der Grund dafür sei die Logistik. «Jetzt noch Personal zu finden, ist schwierig. Und wir Cliquenmitglieder wollen Fasnacht machen und nicht eine Beiz führen.»

Den Entscheid bedauere Stohler, denn die Fasnacht sei für die Rätz-Clique auch immer eine Chance, den Keller potenziellen Mieter zu präsentieren. «Wären die Lockerungen früher gekommen, hätten wir sicher geöffnet.»

Die Schotten entscheiden noch

Die Schotte Clique am Glaibasler Charivari 2022. Juri Junkov

Keine 200 Meter von der Rätzstadt entfernt befindet sich der Keller der Schotte Clique. Die Guggenmusik habe in Bezug auf die Fasnacht 2022 noch keinen definitiven Entscheid gefällt, sagt Präsident Andreas Brunner. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir unseren Keller für das Publikum öffnen, was natürlich sehr schade ist.» Der Entscheid der Regierung kam für Brunner sehr unerwartet.

Ein zentraler Faktor sei, dass die Schotte Clique jeweils einen externen Beizer für die Fasnacht engagiere. Weniger als drei Wochen vor der Fasnacht sei es aber schwierig, noch jemanden zu finden. «Auch das Personal und die Ware kann man nicht aus dem Boden stampfen», so der Schotte-Präsident. «Vielleicht können wir noch etwas aus dem Hut zaubern, aber Stand jetzt ist es zu kurzfristig.»

