Basler Fasnacht Fünf Fasnächtler sprechen über ihre Gefühle, Pläne und Wünsche Nach zwei fasnachtsarmen Jahren steuert Basel endlich wieder auf eine neue ­Ausgabe der «drey scheenschte Dääg» zu. Ein Larvenmacher, ein Schnitzelbank, ein Laternenmaler, ein Zeedeldichter und zwei Plakettenverkäufer lassen die Pandemiejahre Revue passieren und blicken nach vorne.

Collage: aib

In Basel weht ein vorfasnächtlicher Wind. Nicht nur in den Langen Erlen, wo seit Montag die gross angelegte Marschübungsoffensive gestartet ist, auch in der Innerstadt wird verschiedenen Ecken gepfiffen und getrommelt. Pfeiferformationen am Dalbenrheinbord, Guggenklänge in der Aeschenvorstadt und kaum jemand stört sich daran. Es scheint, als hätte sich Frau Fasnacht gedacht: Neues Jahr, endlich wieder altes Ich.

Komplett wiederzuerkennen wird sie trotzdem nicht sein, die alte Dame. So wird sie zumindest ohne Cortège auskommen müssen. Dennoch weist einiges darauf hin, dass es am 7. März auf den Gassen wieder «ruesst» und «pfyfft». Eine Art von Fasnacht, in der vor allem das «Gässle» im Vordergrund steht, dürfte trotz Corona möglich sein.

Balsam also für die angeknackste Fasnachtsseele. Diese musste in den letzten beiden Jahren so einiges ertragen. Unvergessen der Schock, als die Fasnacht Ende Februar 2020 im letzten Moment abgesagt wurde. Letztes Jahr musste sich Basel mit dem Fasnachtsspaziergang begnügen. Für den Jahrgang 2022 ist vor allem Hoffen und Bangen angesagt.

Völlig überrascht hätte eine dritte Absage kaum jemanden mehr. Doch mit der weniger gefährlichen Omikron-Variante keimte in den letzten Wochen Zuversicht auf. So feierten erste Vorfasnachtsveranstaltungen ihre Premiere. Gleichzeitig wurden Veranstaltungen für den Nachwuchs auf unbekannt verschoben. Gerade für die Jungen eine schwere Zeit, ist doch der Nachwuchs das Herz der Fasnacht.

Es ist zu wünschen, dass die schweren Zeiten nun bald hinter uns liegen. Obwohl wie immer viel Herzblut in die Sache floss, wurden die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihres Höhepunkts beraubt. Zu oft baute sich die Hoffnung auf und zerschellte wieder. Eine Zeit, die stärker von Trauer als von Freude geprägt war.

In der bz lassen fünf Fasnachtsprotagonisten die Pandemiejahre Revue passieren und blicken nach vorne.

Schnitzelbank

Heiri (links) am «Pfyfferli 2022». zvg/Mimmo Muscio

Seine erste Bewährungsprobe als Schnitzelbank hat Heiri in diesem Jahr bereits hinter sich. Der rappende Bauer mit Baselbieter Dialekt tritt neben den anderen Schnitzelbankgrössen Doggter FMH, Singvogel, Spitzbueb und Tam Tam beim «Pfyfferli» auf. «Nach einer so langen Pause ist die Freude natürlich besonders gross. Ich freue mich, wieder vor Publikum auftreten zu können», sagt Heiri.

«Das ist, wie wenn man nach dem Winter zum ersten Mal wieder die Kühe rauslässt. Da springen sie vor lauter Begeisterung auch erst mal herum.» Die anfängliche Anspannung nach der Pause habe sich schnell gelegt. Bereits beim Betreten der Bühne wurde er mit Applaus begrüsst. «Ich spüre eine grosse Dankbarkeit beim Publikum. Die Leute freuen sich, dass sie wieder Vorfasnachtsveranstaltungen erleben dürfen.» Dass die Besucherinnen und Besucher eine Maske tragen, störe Heiri nicht. «Schon nach kurzer Zeit fielen mir die Masken gar nicht mehr auf», erinnert er sich. «Die Reaktionen nehme ich vor allem über das Hören war, da ich sowieso nur die Gesichter der ersten Reihen sehe.»

Das «Värslibrünzle» sei in Zeiten der Pandemie besonders herausfordernd. «Es stellt sich die Frage, ob die Leute dieses Thema überhaupt noch hören möchten, oder ob sie von uns Schnitzelbänklern eine bewusste Gegenbewegung erwarten», sagt Heiri. Er habe sich für eine Mischung entschieden, wobei Corona nur in zwei bis drei Versen vorkommt. Aber auch hier sei er dieses Mal eingeschränkt gewesen. «Im Frühsommer starte ich jeweils eine Sujetliste und notiere mir, was in der Region, der Schweiz und der Welt so passiert.» Für einen gemeinsamen Austausch treffe er sich öfters mit seinem Kollegen Doggter FMH. «Wir sind unterdessen sehr gute Freude geworden und treffen uns regelmässig zu lustigen Abenden – teilweise auch mit dem Singvogel», sagt er. «Wir helfen uns auch gegenseitig aus – beispielsweise, wenn jemand Personalengpass hat.» So sei es deshalb auch schon vorgekommen, dass Heiri als Assistentin von Doggter FMH auftrat.

Nach den Herbstferien folge die erste Vorselektion. «Das Problem: die Medien berichteten primär über Corona, sonst ist einfach nicht viel passiert», sagt Heiri, der seit 15 Jahren als Schnitzelbänkler unterwegs ist. Zudem würden die Politikerinnen und Politiker heute weniger Angriffsfläche bieten. «Sie sind viel zurückhaltender und weniger bekannt. Nicht mal mehr die Regierungsräte kennen alle.» Dies sei insofern schwierig, weil deren Bekanntheit eine Grundvoraussetzung für gelungene Verse ist. «Man kann zum Beispiel von Christoph Blocher halten, was man will. Aber ihn kennt man einfach.»

Wie es nach der Vorfasnacht weitergeht, wisse er noch nicht. «Irgendeine Art Fasnacht wird es geben», ist der Baselbieter Bauer überzeugt. Eine Kellerfasnacht erachte er aber als eher unrealistisch, obwohl der Trend in Richtung Lockerungen geht. «Ich kann mir vorstellen, dass wir in Theatern auftreten und auf Aussenbühnen», sagt Heiri. «Oder die Waggiswägen könnten uns herumfahren, die haben ja sonst nichts zu tun.» Die «ganz oder gar nicht»-Mentalität von anderen aus der Fasnachtsszene könne er nicht verstehen. «Es ist traurig, wenn man jetzt einfach kapituliert», findet Heiri. «Die ‹Organisitis› soll nicht Überhand nehmen. Bei einer Fasnacht muss auch nicht immer alles durchorganisiert sein. Jetzt erst recht braucht es das kreative Denken und die Flexibilität der Fasnächtler.»

Laternenmaler

Tobias Scheuring gestaltet seit gut 20 Jahren Laternen für mehrere Fasnachtscliquen. zvg

Er ist ein Künstler, der seine Kunst nicht zeigen kann. Tobias Scheuring hat vor zwei Jahren für drei Cliquen eine Fasnachtslaterne gestaltet. Dann kam Corona. Bis heute hat die Öffentlichkeit seine Laternen noch nicht gesehen. Auch in diesem Jahr bleiben sie mehrheitlich verhüllt – egal, ob es eine Fasnacht gibt oder nicht. Denn der Cortège ist bereits abgesagt. «Das ist für mich als Laternenmaler schlimm», sagt Scheuring.

Seit gut 20 Jahren ist er im Geschäft. Zurzeit sind seine Auftraggeber die drei Cliquen Rhygwäggi, die Abverheyte und der Central Club Basel. Beim CCB macht Scheuring als Pfeiffer mit, sitzt in der Sujetkommission und ist Instruktor der Jungen Garde. Scheuring hat es zur Bedingung gemacht, dass die Laternen zuerst auf der Strasse gezeigt werden müssen, bevor er neue kreiert. Die Cliquen haben das akzeptiert.

Hätte es dieses Jahr eine normale Fasnacht gegeben, hätten alle drei Cliquen ihr Sujet des Jahres 2020 verwendet und leicht überarbeitet. «Das wäre in allen drei Fällen möglich, zwei Sujets sind gesellschaftskritisch, eines ist ökologisch», sagt der 51-Jährige. Das seien Themen, die auch in den kommenden Jahren noch aktuell seien. Sicher hätten einzelne Laternenverse oder Politiker, die nicht mehr im Amt sind, ersetzt werden müssen.

«In einem normalen Jahr wäre ich jetzt voll im Stress.» Für den Grafiker gehören Abgabetermine zwar zum Alltag. Dennoch sei der Druck gross. «Schliesslich setzt eine ganze Clique hohe Erwartungen in mich.» Gewöhnlich beginnt Scheuring schon früh. Nachdem ihm die Clique im Oktober das Sujet mitteilt, macht er sich erste Gedanken.

Mit der Gestaltung der Laterne beginnt er zwischen Mitte und Ende November. «Spätestens nach den Weihnachten träume ich davon, mit der Laterne nicht fertig zu werden», sagt Scheuring. Bis das endgültige Kunstwerk steht, nimmt er sich viel Zeit. Er könne sich nicht vorstellen, bereits einen Monat vor der Fasnacht fertig zu sein. «Das würde ja heissen, dass ich zu 100 Prozent mit jedem Detail zufrieden wäre».

Oft bespricht er seine Entwürfe mit Mitgliedern der Sujetkommission, etwa bei einem Glas Wein. «Es ist aber auch schon vorgekommen, dass eine Clique das fertige Produkte erst am Sonntag vor der Fasnacht gesehen hat.»

Plakettenverkäufer

Blaggeddeverkäufer Christian Schüpbach und Karin Moser. Nicole Nars-Zimmer

«Blaggedde!», hallt es über den Marktplatz. Bereits seit sieben Jahren verkauft Christian Schüpbach die beliebten Fasnachtsabzeichen. Damals habe eine Bekannte von ihm ein Fasnachtszügli gegründet und ihn angefragt, ob er mit von der Partie sei. «Ich habe während der Fasnacht schon immer eine Woche Ferien genommen, deshalb war das für mich klar», sagt Schüpbach. Da er gut mit Menschen kann, habe er sich fürs Plakettenverkaufen interessiert.

Ob sie auch schon so lange dabei ist? Karin Moser muss lachen: «Seit 1975 bin ich schon aktiv. Ich habe meinen Mann damals an einer Fasnacht im Deutschen kennen gelernt und bin seither an der Basler Fasnacht.» Ein Buch könnten die beiden schreiben, so viel hätten sie bereits erlebt. «Für uns ist das pure Unterhaltung, hier zu stehen und die Menschen zu beobachten», sagt Moser. Gerade der letzte Dienstag sei sehr unterhaltsam gewesen. «Wir haben es schon lange nicht mehr erlebt, dass an einem Tag so viele Menschen einen ‹Suure Stai rysse›».

Wenn man Schüpbach und Moser so sprechen hört, wird schnell klar: Die beiden sind Fasnacht durch und durch. Wobei es gerade Moser in die Wiege gelegt wurde. «Ich bin genau in dieser Jahreszeit geboren. Ich bin ein Fasnachtskind.» Auch deswegen schmerze es besonders, dass seit zwei Jahren kaum noch fasnächtliche Aktivitäten stattfinden würden. Und nicht nur das Fasnächtlerherz, auch das Blaggedde-Herz blutet. «Es fehlen die Leute, die nur eine Plakette kaufen, wenn Fasnacht ist», sagt Schüpbach nüchtern.

Seit dem letzten Jahr würden fast nur noch Menschen eine Plakette kaufen, die eine Sammlung haben. Was aber beiden auffällt: «Die Goldene läuft besser als vor der Pandemie.» Eine Baisse sei bei den Bijous zu beobachten. Aufgrund mangelnder Kundschaft stehen die beiden manchmal mehrere Stunden alleine dort. «Ich übernehme aber gerne die Frühschicht, denn mir wird schnell einmal kalt und dann kann ich früher gehen», sagt Moser, dick eingepackt.

Larvenmacher

Larvenmacher Roman Peter vom Larven Atelier Charivari. Kenneth Nars

Normalerweise hätte Larvenmacher Roman Peter in dieser Zeit bis in die späten Abendstunden zu tun. Schätzungsweise 2500 Larven stellen er und sein Team jeweils für die Fasnacht her. «Ich geniesse es für mich allein zu sein und die Larven zu malen, wenn es draussen dunkel ist», sagt Peter. «Dann höre ich mein Hörbuch und konzentriere mich auf die Arbeit.» Während er die vermehrte Freizeit geniesst, vermisst er diese langen Tage auch. Denn in diesem Jahr werden es nur etwa 300 Larven sein. «Die meisten Cliquen sind davon ausgegangen, dass es keine Fasnacht gibt. Deshalb haben sie auch keine Larven bestellt», sagt Roman Peter. Hinzu käme, dass viele bei der nächsten Fasnacht ihre noch ungetragenen Larven vom 2020 recyceln würden. «Das macht mir in Bezug auf die kommenden Jahre schon etwas Bauchweh. Wir verzeichnen jetzt schon einen Verlust von 80 Prozent – und wir wissen nicht, ob ab nächstem Jahr alles wieder normal läuft.»

In den letzten zwei bis drei Wochen habe er aber einen Aufwind gespürt. «Es ist wieder mehr Zuversicht spürbar und einige sind jetzt doch der Überzeugung, dass eine Fasnacht samt Kostüm und Larve stattfindet», sagt der Larvenmacher. Zwei Stammcliquen hätten spontan noch Larven bestellt, sonst seien es primär Einzelmasken oder kleinere Gruppierungen, die jetzt noch Bestellungen aufgaben. «Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir neue Aufträge bekommen. Aber wir haben auch viel weniger Zeit als sonst.» Bestellt werden laut Peter vor allem Standard-Larven wie Waggis, Uelis oder Harlekin und weniger Sujetlarven.

Von den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern fühlt sich das Team vom Larven Atelier Charivari sehr unterstützt. «Mehrere Cliquen haben für uns Geld gesammelt», sagt Roman Peter berührt. «Aber ich konnte es nur schwer annehmen.» Er wolle diese Spenden deshalb zumindest in der Form von Arbeit wieder zurückzahlen. «Ich habe nicht erwartet, dass sich die Cliquen so für uns einsetzen und wir Larvenmacher so einen speziellen Stellenwert bei ihnen haben.»

Zeedeldichter

Zeedeldichter Thomas Heitz von den Rhygwäggi. Kenneth Nars

«Herr Gaddafi Inschallah – derfti jetzt die Gaisle ha?» Mit diesem Sujet beginnt die Zeedelschreiber-Karriere von Thomas Heitz bei den Rhygwäggi im Jahr 2010. Da er seine Aufgabe als Obmann des Stammvereins jobbedingt aufgeben musste, übernahm er damals die vakante Position des Zeedeldichters. «Ich habe schon immer gern geschrieben und gedichtet», sagt er über seine Vorlieben.

Konsternation wäre das richtige Wort, müsste man Heitz’ Fasnachtsleben seit 2020 beschreiben. «Das nagt extrem an mir. Mein Zeedel liegt seit nunmehr zwei Jahren zu Hause, ohne, dass ihn jemand gelesen hat.» Ausser natürlich seine Cliquenmitglieder, welchen er ihn traditionell vor der Fasnacht vorgestellt hat. Und ein Neuer sei zudem auch nicht in Sicht. «Sobald der Cortège abgesagt wurde, habe ich meinen Stift niedergelegt», sagt Heitz. Denn für einen Zeedeldichter sei es einfach mit einer Absage umzugehen. «Bei mir hängt nicht eine berufliche Existenz daran, wie bei einem Larvennmacher.»

Der Zeedel, das ist die eine Facette, mit welcher sich Thomas Heitz seit 13 Jahren in den Annalen der Fasnachtsgeschichte verewigt. Die andere Seite trifft den Fasnächtler noch einmal heftiger. «2020 war ein ganz schlimmes Jahr für mich.» Es wäre das Jahr gewesen, in dem er die Tambouren des Rhygwäggi-Stamm zum ersten Mal als Tambourmajor angeführt hätte. «Und dies genau 30 Jahre nachdem ich dieselbe Position in der Jungen Garde innehatte.» Seine Tambourmajor-Larve warte seitdem im Keller auf den ersten Einsatz.

Er, der sich schon lange nicht mehr auf eine Fasnacht gefreut hat, wie damals, muss sich nun darin üben, ja keine Vorfreude auf die «drey scheenschte Dääg» aufkommen zu lassen. Aus Angst vor einer neuerlichen Absage. Falls es dennoch eine Art Fasnacht geben würde, dann freut sich Heitz auf das Gässle. «Das wäre schön für die Jungen.» Mit einem Zeedel aus seiner Feder ist aber in diesem Jahr nicht zu rechnen. Den gibt es wieder mit einem Sujet, das am Cortège präsentiert wird. Zeedeldichter Thomas Heitz mit seinen gesammelten Werken.

