Auch SBB mit Ausbau: Mit Bus Tram und Zug an den Morgenstreich

Basler Fasnacht Mit Bus, Tram und Zug an den Morgenstreich: Auch die SBB passen ihren Fahrplan an Nicht nur die BVB hat das öV-Angebot auf die Fasnacht angepasst, auch die SBB bieten Extrazüge an den «Morgenstreich» an. Auch für den «Chienbäse» in Liestal wird das Angebot ausgebaut. Lea Meister 23.02.2022, 15.52 Uhr

Auch die SBB bieten Zusatzzüge für den Morgenstreich an. Juri Junkov

Wie die SBB am Mittwochnachmittag mitteilen, wird das regionale Bahnnetz für den Morgenstreich um ein Nachtnetz erweitert.

Ausschlaggebend für den Entscheid sei das «grüne Licht» des Basler Regierungsrats gewesen, heisst es in der Mitteilung. So werden Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus der Region auch per Zug nach Basel anreisen können.

S-Bahnen werden drei Tage verstärkt

Am 7. März werden die SBB drei Früh-Extrazüge aus der Region an den Morgenstreich anbieten. Die Züge sind ab dem 2. März im Online-Fahrplan ersichtlich. Vom 7. bis 9. März werden ausserdem die S-Bahnen der Linien S1 und S3 ab 12 Uhr bis Betriebsschluss verstärkt.



Das Nachtnetz der SBB fährt in der Region Basel in den Nächten vom 7./8., 8./9. und 9./10. März 2022. Das Nachtnetz ist bereits heute im Online-Fahrplan ersichtlich.

Auch für den Chienbäse wird das Angebot verstärkt

Auch für den Chienbäse in Liestal wird es ein verstärktes Angebot geben. Aufgrund laufender Bauarbeiten könne es am Bahnhof Liestal allerdings zu Einschränkungen und Wartezeiten kommen.

Die Abfahrtszeiten der Extrazüge: Olten ab 02.33

Tecknau ab 02.39

Gelterkinden ab 02.45

Sissach ab 02.48

Itingen ab 02.50

Lausen ab 02.52

Liestal ab 02.58

Frenkendorf-F. ab 03.00

Basel SBB an 03.10

Frick ab 02.33

Eiken ab 02.36

Stein-Säckingen ab 02.41

Mumpf ab 02.43

Möhlin ab 02.49

Rheinfelden ab 02.54

Augarten ab 02.56

Kaiseraugst ab 03.00

Salina Raurica an 03.01

Pratteln an 03.06

Muttenz ab 03.10

Basel SBB an 03.14

Laufen ab 02.35

Zwingen ab 02.38

Grellingen ab 02.42

Duggingen ab 02.45

Aesch ab 02.51

Dornach-A. ab 02.53

Münchenstein ab 02.56

Basel Dreispitz ab 02.59

Basel SBB an 03.05