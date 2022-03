Basler Fasnacht Nach dem Endstreich: Diese Fasnacht war hart verdient Und bis zem neggschte Joor. Heute Morgen um 4 Uhr endete nach 72 Stunden Anarchie in der Basler Innenstadt die Fasnacht 2022. Valerie Zeiser 10.03.2022, 05.00 Uhr

Zuerst die jahrelange Corona-Pandemie und dann in letzter Minute noch ein von Russlands Diktator Putin entfesselter Angriffskrieg. Das alles mussten die Aktiven zuerst einmal verdauen. Roland Schmid

Die Tambourmajoren zückten ein letztes mal den Steggen und setzten zum Ändstreich an. Noch einmal rauschte die Melodie der Piccolos durch die Gassen, ein letztes mal ruessten die Trommeln. Und wenn die Aktiven, Passiven und sonstigen Fasnachtsgänger dann freudetrunken Nachhause torkeln, lässt man die «drey scheenschte Dääg» Revue passieren.

Vom ersten Moment an, als man am Montagmorgen nervös in die Stadt hetzt. Wenn das Spiel einsteht, und sich die Pfeiffer und Trommler gegenseitig versichern: ja, das Kopfladäärnli brennt wirklich. Ein letzter, fieberhafter Blick auf die Uhr, kann es denn wirklich sein? Ja, tatsächlich: «Morgestraich vorwärts, Marsch» – und Basel atmete nach drei langen Jahren auf.

Gekreische, Lärmschutzkopfhörer und leuchtende Laternen

Nach einem sonnigen Montagnachmittag stürmten am Dienstag die Binggis die Gassen und zum Getrommel und Gepfeife fügten sich Kinderlachen und Gekreische, viele bunte Lärmschutzkopfhörer und noch mehr zuckrig-verklebte Hände.

Kaum ging die Sonne unter, strahlten die Laternen auf dem Münsterplatz um die Wette. Kunst aus drei Jahren gab es zu bestaunen. Dabei fiel auf, dass die krisengeprägte Situation auch an der Fasnacht nicht spurlos vorbeigegangen ist. Der Krieg in der Ukraine schien die Künstlerinnen und Künstler intensiv beschäftigt zu haben. Und auch die Coronakrise war – wenig überraschend – Teil der Sujets.

Heiterkeit, Zusammenhalt und Glücksgefühle

Entgegen – und vielleicht auch etwas zum Trotz – der krisengeprägten Zeit war diese Fasnacht aber prall gefüllt mit Heiterkeit, Zusammenhalt und Glücksgefühlen. Nebst den politischen anprangernden und ernsten, mischten sich auch viele feiernde Sujets unter, die von der Rückkehr der Fasnacht nach langer Zwangspause schwärmen.

Und wenn man dann am Donnerstagmorgen auf dem Heimweg ist, merkt man, wie schnell die Zeit vergangen ist. Fast mit einem Wimpernschlag war sie wieder vorbei, die Fasnacht. Jetzt heisst es abwarten, bis es nächstes Jahr endlich wieder heisst: «Yystoo!»

Die schönsten Fasnachtsmomente nochmals geniessen? Eindrücke, Fotos und Videos von allen drei Fasnachtstagen finden Sie in unserem Fasnachtsblog.