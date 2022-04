Basler Fasnacht Weil der Waggiswagen draussen schimmelt: Fasnächtler suchen dringend neue Lokale Für die Basler Cliquen, Guggen und Wagencliquen wird es zunehmend schwieriger, adäquate Räumlichkeiten zu finden. Ein Vorstoss im Grossen Rat soll dem nun entgegenwirken. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Im Regen stehen gelassen: Der Platz für Waggiswagen, Requisiten und Co. in der Stadt ist knapp. Archivbild: Roland Schmid

Larven, Laternen, Requisiten, Wagen. Eine Basler Fasnacht ohne sie? Unvorstellbar. Denn jede Baslerin und jeder Basler weiss: Fasnacht macht man nur, wenn die Larve über dem Gesicht ist. Auch die Laternen, die die dunkle Innerstadt am Morgenstreich erhellen, gehören zum Fasnachtsinventar. Genauso wie die Wagen an den Mittwochnachmittag gehören – wenn der Cortège dann wieder stattfindet.

Was sie alle gemeinsam haben? Einerseits steckt eine enorme Vorbereitungszeit hinter alledem. Und andererseits brauchen diese Dinge Platz. Um realisiert werden zu können und vor allem auch, um alles drinnen zu lagern. Platz, den die Fasnachtsgruppierungen schmerzlichst vermissen.

Dem will GLP-Grossrat Niggi Rechsteiner entgegenwirken. Er hat beim Regierungsrat eine schriftliche Anfrage betreffend der Proberäume für Fasnachts-Cliquen, Guggen, Vereine und Plätze für Wagencliquen deponiert.

Kleinbasler Clique verlässt sich auf Mitglieder

Denn die Situation in Basel und der Agglomeration präsentiert sich eher düster. Die Vereinigten Kleinbasler (VKB) sind seit nunmehr über drei Jahren auf der Suche nach einer Lagerräumlichkeit für ihren Laternenwagen. Bis dann habe sich das Depot in Allschwil befunden, sagt VKB-Obmann Andreas Kurz. Seither organisiert sich die Kleinbasler Clique dezentral. «Wir können den Wagen bei einem Cliquenmitglied in der Firma lagern», sagt er. Längerfristig sollte dies aber nicht die Lösung sein.

Kurz ist sich bewusst, dass die Ansprüche einer Clique an eine solche Lokalität sehr hoch seien. «Wir brauchen eine möglichst grosse Fläche zu einem möglichst moderaten Preis.» So um die 50 bis 60 Quadratmeter mit einem grossen Garagentor wären perfekt, «wir müssen die Laterne auch rausfahren können». Ausserdem solle sich der Standort in der Stadt oder der nahen Agglomeration befinden. Kurz:

«Wenn der Raum in Laufen ist, dann wird es schwierig. Wir müssen die Laterne ja am Sonntag in die Stadt fahren können.»

Man müsse aber bedenken, dass die Cliquen nur von Mitgliederbeiträgen und Subventionen des Fasnachts-Comités leben würden.

Der VKB-Obmann kann sich aber mit einer Zwischennutzungslösung anfreunden. «Wenn ich durchs Klybeck oder Gundeli fahre, dann fallen mir immer wieder leerstehende Hallen und Gebäude auf.» Weshalb könne man nicht mit mehreren Cliquen eine solche Halle teilen. Mittlerweile hofft er auf den Goodwill von Firmen mit leerstehenden Hallen und vor allem auch darauf, dass das Comité bei der Regierung in dieser Thematik Druck erzeugt.

Mangelnde Unterstützung der Regierung

Eine mangelnde Unterstützung seitens der Regierung scheint das grosse Thema in der Basler Fasnachtswelt zu sein. «Die Basler Fasnacht ist immaterielles Unesco-Weltkulturerbe, finanziell wird aber alles andere unterstützt», sagt Stephan Fuchs, Obmann der Gugge Haanedropfer.

Denn wenn man die Liste der durch die Regierung finanziell unterstützten Kulturinstitutionen anschaut, dann suche man die Fasnacht vergebens. Vor allem die Wagencliquen sieht Fuchs in letzter Zeit stark alleine gelassen. Neben dem abgesagten Cortège fehle es an Bauplätzen für die «Wäägeler».

«Dabei gibt es in Basel und der Agglo so viele leerstehende Gebäude, auch die Messe hat genügend Platz zur Verfügung.»

Auch für Claude Schmid, Obmann der Wagenclique Schletzbrieder 92, ist die momentane Situation nicht tragbar. Zehn Jahre lang konnten er und seine Cliquenkollegen ihren Wagen auf einem Riehener Bauernhof deponieren. «Ich konnte mit dem Bauern einen Deal per Handschlag ausmachen.

Er stellt uns seine Scheune zur Verfügung und ich repariere ihm dafür Dinge kostenlos», sagt Schmid. Mit dem Verkauf des Hofes wurde für die Scheune Eigenbedarf angemeldet, die Schletzbrieder mussten sich somit erneut auf die Suche nach einem Wagenplatz machen.

Mittlerweile sei man in Kaiseraugst fündig geworden. Für Schmid habe das aber keine Zukunft. «Momentan steht unser Strohwagen unter freiem Himmel, weswegen wir ihn mit Plachen zudecken mussten», sagt er. Doch da die Feuchtigkeit auch von unten komme, bildet sich am Wagen Schimmel.

Der Obmann wünscht sich mehr Unterstützung von Regierung und Fasnachts-Comité, auch wenn es nur ein kleiner Zustupf wäre. Das grösste Problem würden die Preise darstellen.

Der Verein Fasnachtshuus als Ermöglicher

Einer, der in dieser Thematik vorangeht, ist Patrick Stalder vom Verein Fasnachtshuus. Vor zwei Jahren hat er gemeinsam mit der Messe Basel die Initiative ergriffen und Räumlichkeiten für interessierte Fasnachtsgruppierungen vermietet. «Wir haben gespürt, dass das Bedürfnis hier ist», sagt er.

«Dass uns das Virus einen Strich durch die Rechnung macht, konnte niemand erahnen.» Grundsätzlich hätte man dies auch gerne weiterhin angeboten. Doch der Vertrag mit der Messe müsse jedes Jahr neu ausgehandelt werden. Der Verein sieht sich demnach als Ermöglicher, der weiterhin diese Position einnehmen will. «Für das braucht es aber Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen», sagt Stalder. Deswegen sei die Anfrage von Niggi Rechsteiner an den Regierungsrat wichtig.

Rechsteiner will von der Regierung beantwortet haben, ob diese nach Möglichkeiten zur Problemlinderung suchen könnte. Wichtig sei in erster Linie, ob sich die Regierung überhaupt der aktuellen Situation bewusst ist. Bei der Anfrage geht es vor allem um Probelokale sowie Bau- und Wagenplätze im Sinne einer Zwischennutzung im ersten und einer längerfristigen Lösung im zweiten Schritt.

