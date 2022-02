Die Mehrheit der Basler Schnitzelbänke will auftreten

Basler Fasnacht «Wir planen eine normale Beizenfasnacht»: Die Mehrheit der Schnitzelbänke will auftreten Auch wenn noch unklar ist, in welcher Form die Basler Fasnacht 2022 stattfinden kann, sind die Schnitzelbank-Gesellschaften zuversichtlich. Die meisten Restaurants planen ihre Schnitzelbank-Abende – nicht so aber die Brasserie Baslerstab. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«S’Rollaator Röösli» bei ihrem Auftritt im Restaurant Atlantis 2015. Bettina Matthiessen

«Sali zämme!», rufen die Schnitzelbänke beim Betreten der Bühne. Empfangen werden sie vom klatschenden Publikum, das zwischendurch noch ein Schluck aus dem Weinglas trinkt und die letzten Reste von der Rösti auf die Gabel schaufelt. In den letzten zwei Jahren waren die Stühle aber leer. Coronabedingt mussten die Schnitzelbänke beim Singen in die Kamera schauen, und die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause in den Bildschirm.

In diesem Jahr soll wieder Normalität einkehren. Aktuell könnten die Schnitzelbänke an der Basler Fasnacht wie gewohnt in den Beizen und in den Theatern auftreten – für die Schnitzelbänkler gilt 2G-plus, für das Publikum 2G. Die neusten Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Massnahmen eher gelockert als verschärft werden. Laut Bundesrat Alain Berset sollen die Lockerungen in den nächsten Wochen folgen, also noch vor der Fasnacht. Die Basler Regierung will kommende Wochen über die Durchführung der Fasnacht informieren.

Auch Auftritte in den Cliquenkellern denkbar

Dies stimmt die Schnitzelbank-Gesellschaften zuversichtlich. Am letzten Donnerstag teilten die Comité-Schnitzelbänke als erste der Schnitzelbank-Organisationen mit, dass die Vorstellungen im Theater Basel mit über 20 Bänken stattfinden. Auf eine Bewirtung im Saal müsse aber laut den Organisatoren voraussichtlich verzichtet werden.

Anders so in den Restaurants. Daniel Flury, der Präsident der Schnitzelbank Gesellschaft BSG, sagt: «Wir sind voller Vorfreude. Wir planen eine normale Beizenfasnacht und unseren ‹Schlussoobe› am Samstag nach der Fasnacht.» Die Auftritte in den Cliquenkellern hätten er und seine Mitglieder lange für unrealistisch gehalten, doch jetzt gebe es sogar wieder einen Funken Hoffnung. Als Schnitzelbank müsse man laut Flury flexibel sein: «Auftritte auf Aussenbühnen sind zum Beispiel eine Möglichkeit. Zudem ist denkbar, dass die Schnitzelbänke statt nur am Montag und Mittwoch auch am Dienstag unterwegs sind.» Ausschlaggebend seien aber die Entscheide der Regierungen.

Drei der dreizehn BSG-Bänke wollen unter den jetzigen Bedingungen nicht an der Fasnacht teilnehmen. «Bei einzelnen fehlt die Motivation», so Flury. Andere bereiten ihre Verse zwar vor, würden aber nicht nur vor der Kamera auftreten.

Bei den «Bebbi Bängg» seien sechs von neun Schnitzelbänken gewillt, mitzumachen, sagt Präsident Simon Maurer. «Die anderen haben aus privaten Gründen noch Vorbehalte.» So stelle sich bei einzelnen die Frage, ob sich der Aufwand überhaupt lohne – wenn die Gefahr einer Absage bestehe. «Es wäre schon sehr trostlos, als Schnitzelbänkler herumzuziehen, wenn sonst nichts läuft auf der Strasse», so Maurer.

Corona als Kreativitätsbremse

Bei der «Verainigten Schnitzelbangg Gesellschaft» (VSG) sind es mit sechs von zehn nur etwas mehr als die Hälfte, die bis jetzt zugesagt haben. «Einer davon ist schon im höheren Alter und hat Lungenprobleme», erklärt VSG-Präsident Heinz Studer. «Bei den anderen drei ist es tatsächlich so, dass ihnen die Motivation fehlt. Vor lauter Corona fallen ihnen gar nicht genug Verse ein.»

Die verschiedenen Gesellschaften sind nach eigenen Angaben im regen Austausch. In den letzten Wochen verschickten sie alle die Verträge für ihre Stamm-Lokalitäten. Die Rückmeldungen der Beizen, Hotels und Theater seien mehrheitlich positiv ausgefallen, berichten die drei Präsidenten. Das Restaurant Rhywyera am Kleinbasler Rheinufer habe laut Daniel Flury aber abgesagt. So auch die Brasserie Baslerstab, eine der wohl gefragtesten Restaurants während der Fasnacht. Seit vielen Jahren treten hier jeweils am Fasnachtsmontag und -mittwoch Schnitzelbänke auf. Auf Anfrage bestätigt Mövenpick, die den« Baslerstab» heute führt, dass in diesem Jahr keine Schnitzelbank-Abende geplant seien.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen