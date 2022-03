10:43 Uhr

Deutlich weniger Abfall: Es war die sauberste Fasnacht seit über zehn Jahren

An dieser Basler Fasnacht räumten die rund 200 Mitarbeitenden des Bau- und Verkehrsdepartement und der BVB insgesamt 108 Tonnen Räppli und andere Fasnachtsabfälle weg. Wie der Kanton am Donnerstag schreibt, sei dieser tiefe Wert auf die Absage des Cortège und das trockene Wetter zurückzuführen.

Selbst bei trockenen Fasnachten fielen in den letzten zehn Jahren jeweils rund 240 Tonnen Abfall an. Wenn es an mehreren Fasnachtstagen regnete, konnten es gut und gerne auch 420 Tonnen sein, so der Kanton weiter. Somit wurde 2022 in Basel die geringste, während der Fasnacht gesammelte Abfallmenge seit über zehn Jahren eingesammelt. (aib)