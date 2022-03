05:15 Uhr

Nach einer Stunde Fasnacht

Es ist kalt in Basel. Viele Cliquen pausieren jetzt oder wärmen sich in Kellern und Beizen auf. Die erste Stunde der diesjährigen Basler Fasnacht hat gezeigt: Die Sujets sind gewohnt gesellschaftskritisch und politisch, Baslerinnen und Basler geniessen die Klänge und Gerüche der so sehr vermissten Basler Fasnacht. Wir sind gespannt auf die Laternen, d'Goschdym und d'Zeedel der nächsten drei Tage.