Basler Firma Ein Schritt näher am neuen Impfstoff: Nächstes Jahr wird an Menschen getestet Die Basler Firma Rocket Vax nimmt eine weitere Hürde für die Produktion des neuen Impfstoffs. Dieser soll länger und besser gegen das Coronavirus schützen sowie in die ganze Welt geliefert werden können. Nora Bader 16.07.2021, 05.00 Uhr

Ein neuartiger Impfstoff soll länger vor dem Coronavirus schützen. Basler Forschende arbeiten mit Hochdruck daran. zvg

«Vier Stunden Schlaf müssen reichen», sagt Vladimir Cmiljanovic. Und ans Rasieren sei schon gar nicht mehr zu denken. Das sei seit Monaten so. Und zwar nicht, weil der 41-Jährige und seine Frau jeden Moment ein Kind erwarten oder er generell schlecht schlafe.

Cmiljanovic ist Chef und Gründer der seit 2020 existierenden Firma Rocket Vax, ein Tochterunternehmen der an der Rittergasse in Basel ansässigen Firma Swiss Rockets. Dort laufen die Fäden für einen neuen Corona-Impfstoff zusammen, der länger und besser schützen soll. Involviert ist ein renommiertes Forschungsteam der Universität, des Unispitals Basel und des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts, mittlerweile bestehend aus mehreren Dutzend Menschen.

Im Verwaltungsrat sitzt unter anderem der ehemalige Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin, in beratender Funktion zur Seite steht Epidemiologe und ehemaliges Mitglied der nationalen Covid-Taskforce Marcel Tanner. Zur Verfügung stehen den Forschenden die Biohochsicherheitslabore der Universität Basel.

Dank Investoren kamen 7,2 Millionen Franken zusammen

Unlängst hatten der Kanton Basel-Stadt und das Universitätsspital zusammen insgesamt 2 Millionen Franken für die Forschung am neuen Impfstoff gesprochen, von Innosuisse, der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, flossen 1,2 Millionen Franken. Nun haben sich weitere private Investoren aus der Schweiz gefunden, die gemäss Cmiljanovic mehrere Millionen investieren.

Angebote von grossen Geldgebern aus den USA habe man aber abgelehnt. Denn: Sollte Rocket Vax tatsächlich der Durchbruch mit dem neuen Impfstoff gelingen und die gesamte Welt beliefert werden, wollen die Involvierten rund um Cmiljanovic die Oberhand behalten und von der Schweiz aus agieren können. Er selber ist als 20-jähriger nach Basel gekommen, um Handball beim RTV zu spielen und Chemie studieren zu können. Er war viele Jahre unter anderem in der Onkologie an der Universität Basel und am Unispital tätig.

Dank der Investoren ist nun klar: Die erste Finanzierungsrunde von insgesamt 7,2 Millionen Franken konnte erfolgreich abgeschlossen werden und somit kann die erste Produktion von Coronaviren, die sich im Körper nicht vermehren können, starten. Ausserdem werden Immunzellen aktiviert und der Impfstoff sollte bis zu zwei Jahren schützen. So kann der neue Impfstoff vereinfacht erklärt werden.

Aktuell wird noch an Mäusen getestet

Die Forschung der genauen und optimalen Dosierung läuft aktuell noch im Labor an Mäusen. Nächste Woche startet offiziell die zweite Finanzierungsrunde, in der 5 bis 10 zusätzliche Millionen aufgenommen werden müssen. Mit dieser zweiten Runde sollen grössere Mengen vom Impfstoff hergestellt und dann an Menschen getestet werden. Die klinische Studie mit mehreren 100 Teilnehmenden startet voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres 2022. Freiwillige sogenannte gesunde Probanden können sich melden.

Wenn den Erwartungen entsprechend keine unvorhergesehenen Nebenwirkungen auftreten, kann die dritte Testphase im beschleunigten Verfahren übersprungen und dann der Impfstoff registriert werden. Das Team mit den klinischen Experten leitet Cmiljanovics Schwester. Sie ist operative Chefin von Rocket Vax und hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Natasa Cmiljanovic hat ihre Doktorarbeit im Bereich Onkologie an der Universität Basel abgeschlossen.

Impfstoff soll auch gegen neue Virus-Varianten schützen

Bisher lag der Fokus vor allem auf der Herstellung des sogenannten Impfstoffs der zweiten Stunde.

Vladimir Cmiljanovic will mit seiner Firma Rocket Vax einen Impfstoff der zweiten Generation herstellen und das Coronavirus besiegen. Zvg

«Im Erfolgsfall soll die ganze Welt damit versorgt werden können»,

sagt Cmiljanovic. Deshalb müssten die Herstellungsprozesse jetzt schon laufen und perfekt durchgeplant sein. Wenn das funktioniere, könne nicht nur eine längerfristige Immunantwort garantiert werden, sondern ein Schutz des Menschen, egal welche Sars-Cov-Variante noch komme. Denn: Die Viruspartikel sind stabil bei Raumtemperatur. So können sie überallhin geliefert werden – nach Afrika oder Südamerika.

Damit könnte neuen Versionen wie jener aus Brasilien entgegengewirkt werden. «Das hat bisher noch niemand geschafft», sagt Cmiljanovic. Für die grössere Produktion hat Rocket Vax nun eine Partnerschaft mit Firma Batavia aus Holland abgeschlossen, um die Herstellung des Impfstoffs für die klinischen Studien zu ermöglichen.

Die gesteckten Ziele sind hoch: Geplant wird aktuell eine eigene Impfstoff-Produktion in der Region Basel. Mehr dazu könne er aktuell noch nicht sagen, sagt Cmiljanovic. Er müsse wieder los, das Team warte.