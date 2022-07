Basler Flughafen Mysteriöser Russen-Jet landet am Euro-Airport – nun ist klar, wozu der Flug diente Die Landung eines russischen Regierungsflugzeugs in Basel-Mulhouse warf Fragen auf. Wie sich herausstellt, hatte die Maschine den Auftrag, Mitarbeitende der früheren russischen Europarat-Vertretung in Strassburg nach Hause zu fliegen. Russland war im März aus dem Europarat ausgetreten. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 07.07.2022, 11.22 Uhr

Die Iljuschin-96 der russischen Regierung im Landeanflug auf den Euro-Airport. Ihr Auftrag war es, Europarat-Mitarbeitende nach Russland zu fliegen. Thomas Staffelbach

Wohl selten hat eine Ankunft eines Flugzeugs am Euro-Airport so hohe Wellen geschlagen wie die Landung einer Maschine der russischen Regierung am Mittwochabend. Die Iljuschin IL-96-300 mit der Registrierung RA-96018 kam um 18.41 Uhr am Flughafen an und hatte zuvor auch Schweizer Luftraum überflogen. Dabei ist der Luftraum der EU wie auch jener der Schweiz für Flugzeuge mit russischer Registrierung gesperrt.