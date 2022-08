Das lange Warten hat ein Ende: Der Hafenkran öffnet

Basler GASTRONOMIE Das Warten hat ein Ende – am Sonntag feiert die Hafenkran-Bar Eröffnung Nach fünf Jahren Vertröstung eröffnet Simon Lutz am Sonntag seine Hafenkran-Bar – wenn auch nur mit eingeschränktem Betrieb. Die Bar auf der Plattform soll nächstes Jahr folgen. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Betreiber des «Hafenkran», Simon Lutz, freut sich trotz der eingeschränkten Nutzung, seine Bar an der Uferstrasse endlich eröffnen zu können. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Eine kurze Recherche zeigt: Auf das Stichwort Hafenkran folgen bei vergangenen bz-Artikeln die Begriffe Verzögerung, Verspätung, unterschiedliche Auflagen und nicht zuletzt Corona. Zur Vorgeschichte: Im Jahr 2016 wurde die neue Rheinpromenade unterhalb des Novartis Campus im St.Johann nach drei Jahren Bauzeit eröffnet. Im Zuge dieses Umbaus wurden die fünf ehemaligen Kräne des Hafens St.Johann abgerissen. Einen davon kaufte die Novartis und schenkte ihn dem Kanton Basel-Stadt. Er sollte ein Erinnerungsstück an den industriellen Hafen sein.

Bei Novartis angeklopft

2017 kam der Kran dann auf der Kleinbasler Seite, am südlichen Eingang der Uferstrasse, an. Im Gepäck ein Gastronomiekonzept sowie ein Betreiber dafür: den Basler Gastronomen Simon Lutz. Er wollte bereits 2018 mit seinem Projekt starten. Geplant war eine Bar mit Food-Angebot. Die Erwartung war gross, denn eine Bar auf einer Kranplattform mit Blick auf den Rhein versprach doch einiges.

Mit seinem Konzept, das damals noch den Namen «Goliath» trug, hatte Lutz 2015 bei Novartis angeklopft, wie ein damaliger Novartis-Sprecher gegenüber der bz sagte. Somit war die Schenkung an den Kanton an Simon Lutz' Gastrokonzept gekoppelt, eine Ausschreibung hatte es nicht gegeben.

Der linke Kran vom ehemaligen Hafen St.Johann steht nun auf der anderen Rheinseite, unterhalb der Dreirosenbrücke. Bild: zvg/BLZ

Eine Eröffnung, die dann doch keine wirkliche ist

Was danach kam, waren Jahre von Verzögerungen, Vertröstungen und in Aussicht gestellte baldige Eröffnungen. Kommuniziert wurden immer dieselben Gründe: unterschiedlichste Auflagen, umfangreiche Vorbereitungsmassnahmen und dann noch die Ungewissheit bezüglich der Coronakrise. Im Juni 2021 waren dann erste Anzeichen sichtbar, dass sich etwas tut an der Uferstrasse. Und mit den beginnenden Bauarbeiten stieg die Hoffnung, dass dieses endlose Projekt irgendwann tatsächlich realisiert wird.

Nun soll sie also endlich öffnen, die Bar nördlich der Dreirosenbrücke an der Uferstrasse 1. «Sofern uns Petrus nicht im Stich lässt», sagt Lutz, denn die Eröffnung finde nur bei schönem Wetter statt. Als Teileröffnung kommuniziert, verspricht die versendete Einladung zwar, dass da noch mehr kommt. Doch lässt sie die Sorge nicht ganz verschwinden, wieder in ein Warten zu kommen. Denn da sich der Sommer schon bald verabschiedet, wird der «Hafenkran» in diesem Jahr nur für vereinzelte Anlässe geöffnet sein. «Im Herbst beginnen wir mit dem Bau der Bar auf der Plattform, diese wird dann nächstes Jahr öffnen», sagt Lutz.

Abhängig von der Schiffsanlegeordnung

«Bereits vor sieben Jahren, als die Idee des ‹Hafenkrans› entstanden ist, war klar, dass dies ein mehrstufiges Langzeitprojekt mit verschiedenen Phasen sein wird», sagt Lutz. Der industrielle Hafen werde schrittweise für eine urbane Nutzung umgebaut. «Die Weiterarbeit am Projekt, hängt von der Schiffsanlegeordnung ab, im Moment ist es unter anderem so, dass wir noch keinen Zugang zum Rhein haben, da es dort noch Schiffe hat.»

Diese sind auch der Grund, weshalb seine Bar Hafenkran bis jetzt nur bis 22.00 Uhr geöffnet haben darf. Die Schiffe unterhalb des Hafenkrans sind dort zeitweise auch über Nacht, deshalb müssen die Nachtruhezeiten eingehalten werden, damit die Besatzung auf dem Schiff schlafen kann. Lutz sagt:

«Trotz der eingeschränkten Nutzung haben wir uns jetzt aber entschieden zu öffnen, denn sonst passiert es nie.»

Der «Viertelkreis» steht hinter dem Tresen

Für die Eröffnungsfeier werde es eine improvisierte Bar auf der Kranplattform geben und geladene DJs sollen dort oben spielen. Die Container-Bar am Fuss des Krans steht seit Juli auf dem Areal.

Am Sonntag kann ab 14.00 Uhr hier auf der Kranplattform getanzt werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Bar wird vorerst vom Team des Restaurants Viertelkreis aus dem Gundeli-Quartier und dem «Netzwerk Basel» betreut. Das Angebot werde in diesem Jahr bescheiden gehalten, das solle sich im nächsten Jahr ändern, wenn der «Hafenkran» regelmässig offen sei, so Lutz. Vom Namen Goliath, der längere Zeit kursierte, habe sich das Team verabschiedet, denn in letzter Zeit habe sich der Name «Hafenkran» in seiner Einfachheit durchgesetzt. «Alle haben sowieso immer vom ‹Hafenkran› geredet, das schien jetzt nur passend», sagt Lutz.

Am Sonntag soll getanzt werden

Nun lädt Simon Lutz mit seinem Team am Sonntag zu einer Einweihungsparty ein. Ab 14.00 Uhr wird die Kranplattform von verschiedenen DJs bespielt. An der Container-Bar gibt es Getränke und verschiedene Snacks.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen