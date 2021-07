Basler Gastronomie Eine Ära geht zu Ende: Pächterwechsel beim Restaurant Linde an der Rheingasse Mehr als zwei Jahrzehnte lang dauerte das Gastspiel von Jürg Erzer im beliebten Kleinbasler Lokal. Nun geht er frühzeitig in Pension - die Besitzerin, die Brauerei Fischerstube, übernimmt nun selber. Den A-la-Carte-Service wird es fortan nicht mehr geben. Andreas W. Schmid 27.07.2021, 05.00 Uhr

Normalerweise hat das Basler Restaurant Linde sonntags geschlossen. Am vergangenen Wochenende war jedoch alles anders – und das hatte seinen Grund. Im beliebten Lokal in der hinteren Rheingasse ist eine Ära zu Ende gegangen: Jürg Erzer, der Pächter, hat sein langjähriges Gastspiel beendet. Er tat dies mit einer «Ustrinkete», sodass das Restaurant nochmals gerammelt voll war.

Tränen sollen dabei keine geflossen sein, wie Erzer gegenüber der bz bekräftigt: «Es gibt auch keinen Grund dazu. Für mich stimmte es so.» Anderweitige Gerüchte, dass es zuletzt – wie für so viele Lokale – auch für ihn finanziell eng geworden sei, verweist er ins Reich der Fabeln: «Ich gehe freiwillig.»

Frühzeitige Pensionierung nach drei Jahrzehnten

21 Jahre lang wirtete der 62-jährige Riehener in der «Linde», insgesamt war er im Gastgewerbe während dreieinhalb Jahrzehnten selbständig tätig. «Das ist eine lange Zeit», sagt Erzer, «und so trug ich mich schon länger mit dem Gedanken, mich frühzeitig pensionieren zu lassen.» Die Corona-Pandemie habe den Anstoss gegeben, den Plan ein wenig früher umzusetzen. «Als sowohl die Fasnacht als auch der Vogel Gryff abgesagt wurden, fand ich den Zeitpunkt perfekt, um nun aufzuhören,» so Erzer. Er kündigte ordentlich bei der Brauerei Fischerstube AG, der das Lokal zusammen mit dem benachbarten Restaurant Fischerstube gehört.

Deren Geschäftsführerin Anita Treml Nidecker spricht auf Anfrage von einer «unglaublichen Leistung» Erzers, so lange «mit einer solchen Konstanz» am selben Ort gewirtet zu haben. Jedes Ende bedeute jedoch auch die Chance für einen Neuanfang. Im Fall der «Linde» sieht dieser vor, dass die Liegenschaftsbesitzer den Betrieb künftig selber führen wollen – mit einem überarbeiteten Gastronomie- und Raumkonzept, mit dem, wenn alles nach Plan läuft, Mitte Oktober gestartet werden soll.

Ohne allzu viel verraten zu wollen, deutet Anita Treml Nidecker an, dass der Schwerpunkt im Lokal sowie im zugehörigen Garten künftig eher auf dem Barbetrieb sowie dem Bierausschank liegen soll: «Gerade beim Bier wollen wir noch exklusiver werden.» Einen kulinarischen À-la-Carte-Service wie bisher ist Stand heute nicht mehr vorgesehen; kleine Snacks sollen weiterhin angeboten werden. Wer ein Menü essen will, der kann dies in der «Fischerstube» gleich nebenan tun.

Temporäre Buvette im Garten geplant

Damit die Stamm-, aber auch Laufkundschaft während der Renovationsphase weiterhin auf ihre Kosten kommt, wird im Garten des Restaurants Linde eine temporäre Buvette aufgestellt. Das freut unter anderem die Guggemusig Hunne Basel, die im Kleinbasler Lokal seit ihrer Gründung im Jahre 2005 ihren monatlichen Hock hat. «Wir sind gespannt, was das neue Lokal bieten wird», sagt Guggemusig-Major Sascha Stadler, der klar macht, dass man vorerst weiter in die «Linde» zu gehen gedenkt, auch wenn die abtretende Wirtefamilie Erzer sicher «ein grosses Loch» hinterlasse.

Die «Linde» wurde 1992 von der Brauerei Fischerstube AG übernommen, nachdem «Feldschlösschen» die Liegenschaft zum Kauf angeboten hatte – ein veritabler Glücksfall, denn so liessen sich zusätzliche Synergien zwischen den beiden benachbarten Gaststätten sowie der Brauerei Fischerstube nutzen. Diese hatte der Kleinbasler Arzt Hans Jakob Nidecker 1974 gegründet, um dem damaligen Schweizer Bierkartell mit seinem eigenen Ueli Bier Paroli zu bieten.

Und das gelang, wie heute längst bekannt ist: Mit einer jährlichen Produktion von über 7000 Hektolitern zählt die Brauerei heute zu den grossen Playern auf dem Basler Biermarkt.