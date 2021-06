Neue Gastro-Projekte im Basler St. Johann

Basler Gastronomie Markt, Piazza und Pop-up-Restaurant: Neue Gastroprojekte fürs St. Johann In der ehemaligen Pandabar gibt es bald Gemüse zu kaufen und das Kollektiv Squadra Violi plant gleich an zwei Baustellen. Helena Krauser 11.06.2021, 05.00 Uhr

Sandra Rotzler, Daria Vuistiner, Maxime Geinoz und Raphael Brodbeck (sitzend) starten mit «ZumEck» ihr erstes eigenes Gastroprojekt. Foto: Kenneth Nars

An der Kreuzung Spitalstrasse/Schanzenstrasse lädt nichts zum Verweilen ein. Meistens herrscht hier ein Verkehrschaos. An der grossen Kreuzung rauschen Busse, Velos und Autos aneinander vorbei. Ringsum stehen stehen die Spitalgebäude. Für Raphael Brodbeck ist es aber der «beste Platz in Basel». Er beschreibt diesen Ort als Tor zum St. Johann und Begegnungsort von jungen Familien und Expats aus aller Welt. Und deshalb realisiert er genau dort, in der ehemaligen Pandabar gemeinsam mit seinem Team das Projekt «Zum Eck». Geplant ist eine Kombination aus Café, Markt und Bar.

Die Idee dazu trug der gelernte Koch schon länger mit sich herum. Als der Verein für Zwischennutzungen «Unterdessen» dann auf ihn zu kam und ihm von der bevorstehenden Projektausschreibung erzählte, entwickelte er mit seiner Frau und einem befreundeten Paar ein Konzept. Die vier setzten sich gegen die Konkurrenz durch und gewannen die Ausschreibung. Somit dürfen sie das Zwischennutzungsprojekt umsetzen und die Räumlichkeiten bis im April 2023 nutzen.

Fleisch, Käse und Gemüse aus der Region

Im Juni haben unter der Leitung der beiden Frauen Sandra Rotzler und Daria Vuistiner nun die Renovierungsarbeiten begonnen. Die Eröffnungsfeier ist bereits für das erste Juli Wochenende geplant. Ab dem 7. Juli ist das «Zum Eck» dann von Mittwoch bis Samstag ab neun Uhr geöffnet. «Morgens starten wir jeweils mit dem Markt und dem Café, das sich abends dann zur Bar verwandelt», so Brodbeck. Das Angebot auf den Markttischen ist sorgfältig ausgesucht und kuratiert, erklärt er. Die Produkte stammen grösstenteils aus der Region und variieren je nach Saison. Das Team hat alle Produzenten auf ihren Höfen besucht und sich mit ihnen ausgetauscht. Entschieden haben sie sich etwa für einige Fleisch- und Milchprodukte vom Luxenhof in Bärschwil oder dem Hof Silberdistel in Holderbank.

Bei der Auswahl der Produzenten konnten Brodbeck und sein Kollege Maxime Geinoz, der ebenfalls Koch ist auf ihre Erfahrungen und ihr Netzwerk aus der Zeit in der Gastronomie zurückgreifen. Ein eigenes Lokal aufzubauen und zu führen, ist für ihn und sein Team aber neu.

Bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Kenneth Nars

Neben der Kulinarik will das «Zum Eck» auch eine Stätte für Kultur und Dialog sein. Es sind Abende mit Comedy, Musik und Podiumsdiskussionen geplant. Ausserdem hat sich das Team, das selbst bilingual aufgestellt ist, ein grosses Ziel gesetzt: Es möchte einen Ort schaffen, an dem sich sowohl Expats als auch Baslerinnen und Basler wohl und willkommen fühlen. «So weit ich weiss, hat das in Basel bisher noch nirgends wirklich funktioniert», sagt Brodbeck.

Squadra Violi mit neuer Energie

Im Gegensatz zum Team vom «Zum Eck» lässt sich das Kollektiv «Squadra Violi» für den geplanten Umbau etwas länger Zeit. Die fünf jungen Männer, die schon vor Jahren mit ihren Ravioli stadtbekannt wurden, wollen bei ihrer Produktionsstätte in der Mülhauserstrasse nun ein Pop-up-Restaurant einbauen. Der Plan bestehe schon lange, erzählt Elias Buess. «Wir sind im Januar 2020 eingezogen. Das Gebäude war eine halbe Müllhalde, wir mussten wahnsinnig viel Material ausräumen. Als wir dann mit der Baueingabe begonnen haben, kam die Coronapandemie und hat uns den ganzen Drive genommen». In einer Zeit, in der alles ungewiss war und vor allem die Gastrobranche stark gelitten hat, wollte das Kollektiv keine riskanten Investitionen machen.

Hier wird eine Mischung aus Restaurant und Büro entstehen. Foto: zVg

Allerdings hatten sie schon viel Geld in die Erarbeitung der Baueingabe gesteckt. Die Ingenieure, die Abklärungen für den Brandschutz und die Akustikprüfung mussten bezahlt werden. Vor drei Monaten entschlossen sie sich dann neuen Mut zu fassen und das Projekt wieder anzugehen. Nun ist die Baueingabe gemacht.

Geplant ist kein gewöhnliches Lokal. «Keiner von uns hat Lust, ein klassisches Restaurant zu eröffnen. Aber wir lieben Events», so Buess. Das «Filet» wird zwei bis drei Mal im Jahr für rund zwei Monate von Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein. «So können wir uns energetisch voll reinstürzen. Ein paar Tage kommen wir auch gut mit wenig Schlaf und viel Arbeit aus.» In der restlichen Zeit soll der Raum als Bürofläche genutzt werden. Bis dieser Plan Realität wird, kann es allerdings noch einige Zeit dauern. Das Kollektiv will sich fünf Jahre Zeit lassen.

So sieht es aus, wenn «Squadra Violi» zum Abendessen laden. Foto: zVg

Untätig bleiben die fünf bis dahin aber nicht. Auf dem hinteren Lysbüchelareal bauen sie derzeit an ihrem Projekt «Lido». Es entsteht eine grosse Piazza mit gastronomischem Angebot, zwei Padelfelder und eine Boulebahn. «Squadra Violo» setzt also voll aufs St. Johann. Buess sieht hier noch viel Potenzial. «Die Gastrobranche ist noch nicht ausgereizt, obwohl das sonstige Lokalbusiness mindestens genauso cool ist wie im Kleinbasel.»