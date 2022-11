Basler Gastronomie Zusätzlich zur Amber-Bar: Grenzwert GmbH übernimmt das Restaurant in der Kaserne Seit diesem Jahr führt die Grenzwert GmbH die Bar auf dem Turm des Kasernenhauptbaus. Nun hat sie vom Kanton zudem den Zuschlag für die Führung des Restaurants erhalten. Die Zwischennutzung in der Ochsengasse wird geschlossen. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 10.11.2022, 09.51 Uhr

Die Amber-Bar auf dem Dach der Kaserne. Roland Schmid

Nach dem verheerenden Brand in der Rheingasse im Sommer 2019 hatte das «Grenzwert» kurz darauf einen neuen Ort gefunden. Seitdem befindet sich die Bar in der Ochsengasse in einer befristeten Zwischennutzung. Die Liegenschaft an der Ochsengasse 14 ist Teil des Immobilienportfolios des Kantons. Seit diesem Jahr betreibt die Grenzwert GmbH zudem die Amber-Bar auf dem Turm des Hauptbaus.