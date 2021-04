Basler Gewerbe Immer mehr Läden verschwinden aus der Elisabethenstrasse: «Hier war es nie wie in der Innenstadt» Die Hauptachse führt direkt vom Bahnhof SBB in die Stadt hinein. Für das Gewerbe ist der Standort derzeit aber eher wenig attraktiv. Elodie Kolb 28.04.2021, 05.00 Uhr

Die Elisabethenstrasse könnte mehr sein, als sie derzeit ist. Kenneth Nars

Die vorstehenden roten Lampen mit weissen Punkten und der Aufschrift «Pilzli» zeugen noch heute vom gleichnamigen Kultladen, der bis Ende des letzten Jahres an der Elisabethenstrasse zum Inventar gehörte. Eine davon ist eingeschlagen, der Laden steht mittlerweile leer. Und damit ist er nicht allein: Erst Anfang März ist das Outdoorbekleidungsgeschäft «Sherpa» auf der anderen Strassenseite ausgezogen.

Gleichzeitig richtet sich gleich nebenan, im ehemaligen Lampenladen «Rayon de Lumière», ein neues Kosmetikstudio ein: Mitarbeiterinnen vom «Wax-Inn», bringen an der Glasfront violette Klebemuster an. «Wir sind hierhin gezogen, weil das Lokal gut passte und weil wir das Gefühl haben, dass es hier viel mehr Laufkundschaft als vorher beim Gemsberg hat. Alle, die zu Fuss vom Bahnhof kommen, laufen beim Laden vorbei», so Geschäftsführerin Gabriela Mante.

Die Umgestaltungen der letzten Jahre haben der Elisabethenstrasse zwar zu behindertengerechten Kaphaltestellen für den Tramverkehr verholfen, für Velofahrende ist die Strasse damit aber zum Balance-Akt geworden. Auch Autoverkehr herrscht trotz Verbot noch immer.

Lage ist «nicht schlecht, aber auch nicht gewaltig»

Trotz der Schliessungen sagt Mathias F. Böhm von Pro Innerstadt Basel: «Aus unserer Sicht hat die Elisabethenstrasse grosses Potenzial, gerade weil sie eine Hauptachse zur Stadt ist.» Böhm glaubt, dass der Standort für Läden erfolgreich sein könnte, «aber es braucht dafür sowohl oberhalb und als auch unterhalb der Strasse ebenfalls eine Entwicklung». Er geht davon aus, dass – ähnlich wie bei der Feldbergstrasse – eine Kettenreaktion und sogenannte «Ankerpunkte» nötig sind: Also Geschäfte, welche weitere Läden und Kunden anziehen.

Nachdem er 45 Jahre lang die Kultboutique Pilzli geführt hat, kennt sich Heinz Gebele mit der Elisabethenstrasse bestens aus. Dann erhielt er die Kündigung vom Vermieter. Rückblickend erzählt er:

«Es war nie wie die Innenstadt, sondern vielmehr eine Coiffeur-Lage.»

Auf den wenigen Metern zwischen Klosterberg und Wallstrasse hat es dann auch drei Frisörläden, die Ecke am Klosterberg eingerechnet, sogar sechs. Für sie sei das ein guter Standort: In der Nähe der Innenstadt, aber günstiger.

Gebele findet: «Die Elisabethenstrasse ist nicht schlecht, die Lage ist aber auch nicht überwältigend». Er habe einige Geschäfte erlebt, die es an der Elisabethenstrasse versucht hatten, aber wieder aufgeben mussten. Beispielsweise das Restaurant Grace. Die Besitzer haben den Laden im vergangenen Jahr geschlossen. Kurz darauf wurde in den Räumlichkeiten bereits ein neues Lokal eröffnet. Gebele glaubt grundsätzlich, dass ein Geschäft an der Lage funktionieren kann:

«Dann, wenn du ein Konzept hast, das dich einzigartig macht und Kunden extra für das Angebot kommen.»

Dass man an dieser Stelle allein mit Laufkundschaft erfolgreich sein kann, bezweifelt er.

Keine Angst vor leerstehenden Flächen

Die 1980er- und 1990er-Jahre seien die Blütezeit seines Ladens gewesen: «Da fuhr das ‹Bähnli› aus dem Leimental nur bis zur Heuwaage und alle, die im Gebiet Bankverein arbeiteten, liefen den Klosterberg hinauf, an unserem Laden vorbei». Auch das «Atlantis» war damals ein Treffpunkt. «Das hat viele Menschen angezogen, mit solchen aus der Hippie-Szene auch allfällige Kunden».

Die derzeit leerstehenden Ladenflächen seien Gebele auch schon aufgefallen. Böhm von Pro Innerstadt macht sich darüber aber keine Sorgen: «Man muss keine Angst haben, dass die Flächen leer bleiben, die werden wieder vermietet. Es dauert vielleicht etwas länger, aber grundsätzlich ist die Nachfrage nach solchen Räumlichkeiten absolut vorhanden».