An der Basler Herbstmesse ist Trash erwünscht

BASLER HERBSTMESSE Trash erwünscht: Es leuchtet, blinkt und wummert an der Herbstmesse Farbexplosionen, blinkende Lichter, viel Bass und ein olfaktorisches Durcheinander aus Marroni, Bratwurst und Zuckerwatte: Die Herbstmesse (über)fordert alle Sinne. Laura Ferrari 04.11.2022, 18.16 Uhr

90er Trash auf dem Messeplatz: Michael Jackson und Arnold Schwarzenegger zieren die «Breakdance». Kenneth Nars

Überdimensionierte Maiskolben, Buden, bis zur Decke vollgestopft mit synthetischen Stofftieren, meterhohe Ballontürme und nicht zuletzt klischierte Körperdarstellungen auf den Messbahnen: In Zeiten von Political Correctness und nachhaltigem Lebensstil scheint die Herbstmesse wie ein Relikt, doch das stört offenbar niemanden gross.

In so einigen Haushalten türmen sich die Pfeilbögen, Plastikkronen und Handschellen nach der Messe – made in Fernost. Meist überleben diese Spielzeuge keine zwei Wochen. Und trotzdem wird im Jahr darauf wieder fleissig Glücksfaden gezogen, Büchsen geworfen oder Plastiktiere gefischt. Auf der Rosentalanlage können Kinder beim Delfin-Fischen sofort loslegen, die Eltern bezahlen die Ausbeute dann mit einem Franken pro gefischtem Plastiktier. Und welches Kind kann schon widerstehen, wenn eine überdimensionierte Disney-Kopie in Form eines Bären oder Cowboys auf das Karussell lockt, oder ins Spiegelkabinett winkt.

Die Herbstmesse scheint in gewissen Darstellungen aus der Zeit gefallen. Kenneth Nars

90er-Trash, wohin man schaut

Eine der Kultbahnen der Herbstmesse ist die «Breakdance», die in diesem Jahr auf dem Messeplatz steht. Seit Jahren ist Michael Jackson mit Airbrush auf der Rückwand verewigt, direkt unter ihm posiert Arnold Schwarzenegger mit einer Shotgun. Rechts daneben die Zeichnung einer Frau, die mit lüsternem Blick den Wartenden ihr grosszügiges Dekolleté entgegenstreckt. Hier scheint einiges an Darstellung erlaubt zu sein, was sonst schnell für grosse Diskussionen sorgt. Den fliegenden Teppich «1001 Nacht» zum Beispiel ziert eine flötenspielende Figur samt Turban.

Viel Klischee auf einmal beim «Disco Express» auf dem Münsterplatz. Kenneth Nars

Hans Peter Maier vor seinem «Lion Tower». Laura Ferrari

Der renommierte Schausteller Hans Peter Maier hat sich vor seinem fabrikneuen «Lion Tower» persönlich zwischen zwei Löwen ablichten lassen. Lässig sitzt er auf einem Thron, mit dicker Zigarre im Mund. Auf seinem Schoss liegt ein weisses Löwenbaby, gekonnt gephotoshopt. Beim «Disco Express» auf dem Münsterplatz bewundert man die Zeichnung eines Mannes, der oben ohne ein ernstes Telefongespräch führt, sein Sixpack ist nicht zu übersehen. Neben ihm eine leicht bekleidete Frau, die liegend E-Gitarre spielt. Vor Stereotypen wird nicht zurückgeschreckt. Die Herbstmesse bringt für zwei Wochen Las Vegas nach Basel.