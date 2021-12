Strafe für Mann, der Überdosis einer Minderjährigen verursachte

Basler Justiz Überdosis einer 15-Jährigen: Strafgericht verurteilt Mann wegen unterlassener Hilfestellung zu unbedingter Strafe Eine Junge Frau starb 2019 an einer Überdosis. Verursacht hatte dies ein Mann, der ihr 26 Methadon verabreicht hatte. Zum Verhängnis wird ihm jetzt vor Gericht, dass er ihren Tod nicht zu vermeiden half. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 22.12.2021, 18.45 Uhr

Methadon wurde einer 15-Jährigen in Riehen zum Verhängnis. Sandra Ardizzone

Der Schuldspruch kam nicht unerwartet, war aber für den 23-Jährigen dennoch ein Schock: Die fünf Richter verurteilten ihn am Mittwoch wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Er hatte 2019 in Riehen einer 15-Jährigen 26 Tabletten zu je 5 Milligramm Methadon gegeben. Am nächsten Morgen liess sich die Frau nicht wecken, erst gegen Mittag alarmierte man die Sanität. Sie starb zwei Wochen später im Spital.