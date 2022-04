Basler Krimiserie Drehbesuch auf dem Lysbüchel: Geschäftiges Warten bei den «Beschattern» Die Detektei Brand liegt auf dem Lysbüchel-Areal und dennoch direkt am Rhein – ein Besuch auf dem Basler Set der neuen SRF-Krimiserie. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Die «Beschatter» schauen in die Kamera: Hinten links Roeland Wiesnekker als Leo Brand, in der Bildmitte Esther Gemsch als Dame vom Daig. Stefan Strittmatter Grosse Scheinwerfer sorgen auf dem Lysbüchealeral für gleichbleibendes Licht bei allen Witterungsverhältnissen. Kenneth Nars Auch auf der hinteren Seite der Halle sind grosse Plachen aufgespannt. Kenneth Nars Bloss nichts anfassen! Ziggis, Bier und Staub gehören zum Setdesign. Kenneth Nars Geschäftiges Treiben: Beleuchtungs-Chef Raphael Toel (links) und Herstellungsleiter Michael Imboden. Kenneth Nars Eine Szene wird geprobt. Regisseur Michael Steiner (mit schwarzer Maske) gibt letzte Anweisungen. Kenneth Nars Das «Scriptgirl» überwacht jede Szene, damit keine Anschlussfehler entstehen. Kenneth Nars Ein zweites Filmset sorgt für Kontrast zu den Bürotischen. Kenneth Nars Die leerstehende Industriehalle auf dem Lysbüchel muss belüftet und geheizt werden. Kenneth Nars Selbst ein kleines Covid-Center wurde aufgebaut. Alle Darstellenden und Crew-Mitglieder werden allmorgendlich getestet. Kenneth Nars

Ermittlungsarbeit erfordert viel Sitzfleisch. Das bekommen die Neulinge in der Detektivschule von Leo Brand am eigenen Leib zu spüren. Die heutige Lektion: Videoüberwachung. Mit matten Gesichtern klickt sich das zusammengewürfelte Team durch Archivmaterial und Aufnahmen von Überwachungskameras.

Brand, eine mächtige Erscheinung mit Grummelblick,­ ­tigert um die Bürotisch-Insel, an der seine Schützlinge in die Bildschirme starren. Zwei der Männer keifen sich an, es geht ums Kiffen. Der eine versteht nicht, dass man es tut, der andere nicht, dass man es nicht tut. Plötzlich springt die älteste Schülerin, eine ergraute Dame mit markantem Daig-Akzent, vom Bürostuhl, schiebt die Faust in die Luft und ruft «Jackpot!».

Der Regisseur verfolgt die Überwachungsarbeit

Doch der kollektive Jubel der Gruppe bleibt aus. Stattdessen ertönt ein knappes «Cut!» aus der hintersten Ecke der leer­stehenden Industriehalle auf dem Basler Lysbüchel-Areal. ­Regisseur Michael Steiner hat wiederum hinter zwei Monitoren das Geschehen in der Detektivschule überwacht und ist schon sehr zufrieden mit dem ersten Take. Für einen zweiten wünscht er sich eine Spur mehr Ernsthaftigkeit im Spiel und eine etwas rundere Fahrt der Kamera.

Die Szene, die im Herbst in der neuen SRF-Krimireihe «Die Beschatter» zu sehen sein wird, dauert keine 15 Sekunden. Doch bis die zwei Darstellerinnen und fünf Darsteller ihre kurzen Sätze erneut vortragen dürfen, vergeht eine gute Viertelstunde. Damit die Kamera am Ende Steiners Wunscheinstellung einnehmen kann, muss ein Computer verrutscht und im Bildhintergrund ein zweites Set um mehrere Meter verschoben werden.

Das Licht ist wenig heimelig – mit Absicht

Nun kommen auch die Beleuchter wieder zum Einsatz. «Wir arbeiten hier drin mit einem Setlicht», erklärt Raphael Toel. Das heisse, dass die gesamte Szenerie von Grund auf richtig ausgeleuchtet sei und jeweils nur Feinjustagen nötig seien. Dafür hat Toel mit seinem Team dimmbare Leuchtröhren an der gesamten Decke befestigt. Das wenig heimelige Licht ist beabsichtigt – schliesslich soll die Detektivschule Brand, die in der Handlung im Kleinbasler Rheinhafen zu liegen kommt, nicht zu luxuriös wirken.

Das meiste Licht jedoch kommt von draussen durch die zahlreichen grossen Fenster. Damit die Belichtung ungeachtet des Wetters oder der Drehzeit konstant bleibt, hat das Team auf beiden Seiten des Gebäudes grossflächige Plachen aufgespannt. Durch die halbtransparenten Tücher gelangt ein milchiges Licht, das zum grossen Teil von den Scheinwerfern auf meterhohen Stativen stammt. «Wir sind konstant am Nach­regulieren», sagt der Beleuchtungschef. Der grosse Teil seiner Arbeit bestehe darin, dass man nachher nichts von ihr bemerke.

Das gelte aber für die Arbeit fast aller der rund vier Dutzend anwesenden Personen. Von den Maskenbildnerinnen, die bei den Darstellenden dann und wann eine Haarsträhne zurechtzupfen. Über die «Tönler», die am Mischpult nachjustieren, damit ein Flüstern nicht untergeht und ein Ausruf nicht verzerrt. Bis zu den zwei Kameracrews, welche die Visionen des Regisseurs umsetzen müssen, ohne dabei den Schauspielerinnen und Schauspielern im Weg zu stehen, was bei den engen Platzverhältnissen im Lysbüchel-Raum nicht ganz leicht ist.

Wer nicht gebraucht wird, macht sich unsichtbar

Dass es auf dem Set trotz geschäftigen Treibens nie hektisch zugeht, liegt an der Disziplin des ganzen Teams: Wer gerade nicht gebraucht wird, macht sich temporär unsichtbar. Sitzt schweigend an seinem Platz, zupft vielleicht die dicken Wollsocken zurecht – beim Drehbesuch ist es in der Halle trotz frühlingshafter Aussentemperaturen eher frisch –, oder spielt auf dem stumm geschalteten Handy eine kurze Partie Onlineschach.

Wie viele Leute auf dem «Beschatter»-Set im Einsatz sind, das macht erst ein Blick auf den Fuhrpark deutlich: Hinter dem Drehort warten nicht weniger als 13 Autos – grösstenteils Kleintransporter mit Zürcher Nummernschildern. Daneben bereitet ein vierköpfiges Catering-Team in der fahrbaren Küche das Zmittag vor. «Hütt gits Filmaufnahmen, nütt für dich» steht in Kreideschrift auf dem Schild, wo sonst die Menus angepriesen werden. Wohl für den Fall, dass sich ein hungriger Passant auf das Areal verirrt.

Mehrere Szenen gleichzeitig im Kopf

Doch bis es Essenszeit ist, sorgt Michael Imboden für den reibungslosen Ablauf der letzten Szene. Der Herstellungsleiter trägt einen buchdicken Plan mit sich, der ihn ­wissen lässt, wer zu welcher Zeit wo gefragt ist. Er denke stets mehrere Szenen voraus, sagt er. Denn die Bühnenbilder und Requisiten werden jeweils parallel zum Drehgeschehen auf- und abgebaut.

Und während er uns geschickt durch die Dreharbeiten manövriert, weist er uns mehrfach darauf hin, bitte nichts ­anzufassen. Damit keine sogenannten Anschlussfehler entstehen, wenn etwa eine Blumenvase plötzlich an einem anderen Ort steht als bei einer zuvor gedrehten Szene. Auch der überquellende Aschenbecher und die leere Bierflasche gehören zum Setdesign. Ebenso der Staub auf dem Fenstersims und die Spinnweben in den Ecken. Selbst in der Kaffeenische des Aufenthaltsbereichs, in dem wir uns nun zum Plaudern eingefunden haben, hat jedes Ding seinen festen Ort. Filzstifte sind an Schnüren festgeklebt, damit sie ihren Bestimmungsort nicht verlassen.

Dann drückt sich Imboden den Knopf tiefer ins Ohr, über den er via Funk den Dreh mitverfolgt, und ruft in dem Raum: «Achtung Aufnahme, Ruhe bitte!» Eine halbe Minute später ist auch Szene 529 im Kasten, und die Crew geht in die Pause. Damit geht nach acht Wochen auch bald der letzte Drehtag auf dem Basler Set zu Ende. Nun beginnt wieder das Warten, bis im Herbst die «Beschatter» im Fernsehen anlaufen.

In Zusammenarbeit mit SRF wirft die bz in loser Folge einen Blick hinter die Kulissen der Krimi­serie «Die Beschatter».

