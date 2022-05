Basler Leerstand Der Hammering Man sucht einen Zwischennutzer – 20’000 Quadratmeter werden ab August freistehen Der ehemalige UBS-Geschäftssitz am Aeschenplatz steht ab August für eine vierjährige Zwischennutzung bereit. Es ist nicht die einzige Grossfläche, die um Mieter ringt. Christian Mensch Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Entwurf für Werbeplakat beim Hammering Man am Aeschplatz Baupublikation/Privera

Das Baugesuch ist noch hängig. Aber bald wird wohl ein grossformatiges buntes Plakat am Gebäude hinter dem Hammering Man am Aeschenplatz prangen: «OH!FFICE vermietet grossflächig Büros zwischen 11 und 9500 Quadratmetern.» Das Mobiliar ist vorhanden, zurückgelassen von den UBS-Mitarbeitenden, die neuen Arbeitsorten zugewiesen werden.

Eine Grossfläche von 20'000 Quadratmeter wird ab August freistehen. Mitte 2021 hat die Steiner Investment Foundation die Grossparzelle dem Bankkonzern abgekauft. Sie gilt als das letzte Areal dieser Grösse in Zentrumsnähe, das je nach Opportunität auch völlig umgestaltet werden kann. Bis Ende 2026 sollen die Pläne reif sein, ob der Gebäudekomplex abgerissen, ergänzt oder saniert werden wird.

Der Hammering Man am Aeschenplatz. Kenneth Nars

Eine Machbarkeitsstudie sei in Arbeit. «Der internationale Charakter» bleibe erhalten, wirbt Steiner für sein Investment. Das Planprogramm enthalte Raum zum Wohnen und zum Arbeiten, Freiflächen sollen den Anwohnern als öffentliche Parkanlagen zugänglich gemacht werden.

Bis die Bagger auffahren, soll die einstige Trutzburg des Bankvereins, der in der UBS aufgegangen ist, aber nicht leer stehen. «Als lebendiger Standort im Zentrum für Basel» sind Zwischennutzungen gesucht. Die Vermieterin verspricht Plätze in der Tiefgarage und «attraktive All-inclusive-Preise», was den Preisdruck beim ohnehin bestehenden Überangebot an leerstehenden Büroflächen weiter anheizen wird.

Grosse «Zwischennutzungs»-Flächen auch im Klybeck

Dazu kommt, dass auch im Klybeck um «Zwischennutzer» geworben wird. Die Rhystadt AG als eine der beiden Klybeck-Investoren konnte diese Woche zwar den Zuzug des Life-Science-Unternehmens LifeMine Therapeuticts vermelden, das in einem von Novartis verlassenen Laborgebäude einzieht und dort eine Fläche von 3900 Quadratmetern belegen wird. Doch mit 14'000 Quadratmetern stehen weiterhin beachtliche Flächen zur Anmietung frei.

Die erwarteten Einnahmen sind für die Investoren dabei nicht nur ein Zubrot, sondern seien «auch nötig, um das Areal zu entwickeln», schreibt die Rhystadt AG auf Anfrage.

