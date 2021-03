Basler Martinskirche neu genutzt Ein Gotteshaus nur für die Musik Eine Gruppe von einflussreichen Baslerinnen und Baslern sowie Musikern will eine Stiftung gründen, um die Martinskirche als Ort für Konzerte, der sie schon seit fast 200 Jahren ist, weiter zu etablieren. Patrick Marcolli 08.03.2021, 05.00 Uhr

Die Martinskirche in Basel.

Der Evangelisch-reformierten Kirche im Kanton Basel-Stadt gehören, wie auch der Römisch-katholischen, immer weniger Mitglieder an. Die Zahl der Kirchengebäude aber bleibt. Das führt zu immer mehr Um- oder teilweisen Neunutzungen. Jetzt wird auch die Zukunft der Martinskirche neu gedacht. Eine namhafte Gruppe aus Gesellschaft, Politik und Musik hat sich unter dem Titel «Zukunft Martinskirche» zusammengefunden, um das altehrwürdige Gotteshaus auf dem Münsterhügel als Ort für Konzerte in den nächsten Jahren noch fester zu verankern,

Die Initiantinnen und Initianten um den Anwalt Martin Hug beabsichtigt, dazu eine entsprechende Stiftung zu gründen. «Vom angestrebten Kapital von fünf Millionen Franken ist schon deutlich mehr als die Hälfte von Privatpersonen und privaten Stiftungen zugesagt», sagt Hug zu dieser Zeitung. «Dank einer neuen Trägerschaft und einer angepassten Infrastruktur soll die Kirche neben dem wiedereröffneten Stadtcasino und weiteren Veranstaltungsräumen weiterhin ihren festen Platz in der Basler Kulturlandschaft behalten», heisst es in der Werbebroschüre der Initiativgruppe. Und diese Werbung ist durchaus von Nöten: «Weitere Zusagen für Beiträge an das Stiftungskapital in jeglicher Höhe sind höchstwillkommen», wolle man das «ambitionierte Ziel» erreichen, sagt Martin Hug.

Musiker, Mäzene und Politiker

Der Initiativgruppe gehören unter anderem die Politikerin Patricia von Falkenstein, der Mäzen Heiner Vischer, Unirats-Präsident Beat Oberlin sowie die Musiker Heinz Holliger, Andrea Marcon und der Komponist Rudolf Kelterborn an. Vertreten sind in den Personen ihrer Direktoren Felix Meyer und Thomas Drescher auch die Paul Sacher Stiftung sowie die Schola Cantorum Basiliensis. Die Stiftung will das «Profil der Martinskirche als Konzertort für Orchester und grosse Chöre» in den nächsten rund 20 Jahren erhalten. Dies impliziert, dass es weiter vor allem der Bereich der so genannten E-Musik, also der klassischen Musik ist, die in der Kirche aufgeführt werden wird. Der Betrieb soll noch im laufenden Jahr von der Eigentümerin, der Evangelisch-reformierten Kirche, an die Stiftung übergehen. «Die geplante steuerbefreite Stiftung soll zudem ermöglichen, dass die Nutzungskosten für die Orchester und Chöre von innerhalb und ausserhalb Basels erschwinglich bleiben» betont Hug.

Die Stiftung schliesst mit der Gebäudeeigentümerin, der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, einen langjährigen Mietvertrag ab und vermietet ihrerseits die Räumlichkeiten an Veranstalter und Einzelmieter. Den operativen Betrieb soll nach den Vorstellungen des Initiativkomitees ein hauptamtliches Team übernehmen. Die Geldgeber können sich auf zwei Arten engagieren: Entweder mit einem Beitrag an einen «nachhaltigen, professionell geführten Kulturbetrieb» oder aber mit Geld für infrastrukturelle Erneuerungen in der Kirche wie der Beleuchtung, den WC-Anlagen oder dem Backstagebereich für die Künstlerinnen und Künstler.



Lange Tradition als Konzertkirche

Dass in der Martinskirche Konzerte abgehalten werden, hat eine lange Tradition. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Innere so umgebaut, dass eine halbrunde Tribüne eingebaut werden konnte. Das Grossbürgertum, welches im bereits damals existierenden Basler Gesangverein als Laien musizierte, hatte sich so an zentralster Lage in der Altstadt einen eigenen Konzertort geschaffen.