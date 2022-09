Die Basler Gründerin von «Lamarel» im grossen Interview

Basler Modelabel Die Gründerin von «Lamarel» im Gespräch über ihre Werte und ihren neuen Shop: «In Zürich wurden wir total überrannt» Die 30-jährige Baslerin Sandra Rodrigues Pinto hat vor vier Jahren das Modelabel Lamarel gegründet und soeben ihren zweiten Shop eröffnet. Lea Meister Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 30-Jährige, hier in ihrem Shop in Basel an der Oetlingerstrasse, wird unterdessen in der Schweiz und in Spanien auf der Strasse erkannt. Bild: Kenneth Nars

«Entre dois», also «zwischen zwei» auf Portugiesisch, heisst der Modeblog der 30-jährigen Baslerin. Auf Instagram folgen ihr eine halbe Million Menschen. Seit ihrer Kindheit befindet sie sich zwischen zwei Welten: geboren in der Schweiz, die Eltern kommen aus Portugal. Angekommen ist sie schliesslich in der Modewelt, in der es ihr um weit mehr als nur um Oberflächlichkeiten geht.

Sandra Rodrigues Pinto, vor einer Woche haben Sie in Zürich Ihren zweiten Schweizer Laden eröffnet. Wie wars?

Sandra Rodrigues Pinto: Es war verrückt, wir wurden komplett überrannt. Wir wussten bis kurz vor der Eröffnung nicht, ob wirklich alles klappen würde. Dann standen die Leute Schlange und warteten teilweise bis zu zwei Stunden. Wir können es uns auch heute noch nicht genau erklären, haben uns aber natürlich wahnsinnig gefreut.

Wie haben Sie die Standorte für die beiden Läden in Basel und Zürich ausgesucht?

Wir verzichten ganz bewusst auf Laufkundschaft, da wir nicht möchten, dass man bei uns ein und aus geht und einfach einkauft. Man soll sich die Zeit nehmen, zu uns zu kommen und sich bewusst für eines unserer Stücke zu entscheiden. Im persönlichen Gespräch bringen wir den Leuten dann auch gerne unsere Materialien und Produktionsweisen näher.

Also eine Form der Mode-Erziehung?

Ja. Die Leute sind oft überrascht und froh darüber, mehr über die Marke Lamarel erfahren zu haben. Von sich aus informieren sich nur sehr wenige, weshalb wir das sehr gerne ermöglichen.

Wann haben Sie die Modewelt für sich entdeckt?

So richtig gepackt hat es mich erst vor fünf Jahren in Marrakesch. Ein Jahr später habe ich dann Lamarel gegründet.

Wie sind Sie vorgegangen?

Damals arbeitete ich in Luzern in der Uhrenbranche, betrieb meinen Modeblog «entre dois» und wohnte in Zürich. In Marrakesch habe ich ausserdem viele Leute in meinem Alter kennen gelernt, die Unternehmen führen und mir Tipps mit auf den Weg gegeben haben. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz habe ich meine Stelle gekündigt und mich auf diese Reise begeben. Mein Blog war da natürlich eine gewisse finanzielle Rückversicherung.

Der Shop in Zürich unterscheidet sich vom Design her nicht gross von demjenigen in Basel. Verkörpern sollen beide die Identität der Marke. Bild: zvg

Was war der erste und wichtigste Schritt?

Die Suche nach einer Produktionsfirma. Mit den ersten Kontakten in Marrakesch hat es damals nicht funktioniert, wie so oft bei Start-ups. Mir kam dann die Idee, in Portugal nach einer Produktionsstätte zu suchen. Ich bin dann für einen Monat nach Porto gereist und habe mir drei Wochen am Stück Dutzende Unternehmen angeschaut.

Was war Ihnen bei der Auswahl besonders wichtig?

Sehr wichtig war mir, alle Menschen und auch die Produktionsstätte kennen zu lernen und hinter die Kulissen zu schauen. Auch wollte ich ein Familienunternehmen finden.

2018 haben Sie dann online gestartet.

Genau. Im ersten Lockdown sind wir unglaublich stark gewachsen.

Die Basler Influencerin Sandra Rodrigues Pinto hat unter dem Namen entre_dois rund 450'000 Follower auf Instagram. Bild: Instagram

Hatte das Wachstum mit der Art von Kleidern zu tun, die Sie verkaufen?

Ja, wir waren aber in erster Linie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Pandemie habe ich verzweifelt nach einem stylishen und zahlbaren Trainer für Reisen gesucht. Gefunden habe ich keinen, weshalb mir die Idee kam, ihn einfach selbst zu entwerfen. Als das Produkt dann während des Lockdowns in den Onlineshop kam, war es innert Stunden ausverkauft. Unsere Produktionsfirma in Portugal hat eine Zeit lang nur für uns produziert, weil derart viele Aufträge pandemiebedingt storniert wurden. Das kam uns damals sehr entgegen, weshalb wir investiert haben und grössere Mengen bestellen konnten.

Wie würden Sie Ihr Konzept beschreiben?

Wir machen Kleider für die sogenannte «Capsule Wardrobe». Das Ziel davon ist, dass jeder und jede eine perfekte Grundausstattung im Schrank haben soll, bestehend aus zeitlosen und miteinander kombinierbaren Stücken. Vom Design her eher schlicht und qualitativ hochwertig.

Steckt dabei auch ein Nachhaltigkeitsgedanke dahinter?

Auf jeden Fall. Anfangs wurden wir ständig nach neuen Kollektionen gefragt, obwohl wir keine machen. Wir produzieren limitiert und bestellen dann nach, wenn es nötig ist. Das Schlimmste wäre für uns eine Überproduktion. Ich würde sagen, dass wir kaum mehr nachhaltiger produzieren könnten. Dennoch bin ich kein Fan des Wortes «Nachhaltigkeit» als Stempel auf einer Marke. Leute sollen bei uns einkaufen, weil sie etwas brauchen. Die Nachhaltigkeit ist für uns dabei einfach ein selbstverständlicher Fakt.

Die Couch steht sowohl in Zürich wie auch in Basel. Nur die Farben sind unterschiedlich. Bild: zvg

Hat Basel eigentlich eine Fashion-Szene?

Ich finde schon. Die Stadt wird diesbezüglich einfach immer unterschätzt, was ich schade finde. Basel tickt aber sehr anonym, was ich gleichzeitig auch sehr schätze. In Zürich passiert das Gegenteil, dort ist die Mode überall, in Basel muss man etwas genauer hinschauen.

Müssen Sie selbst auch eine Marke sein?

Am Anfang eher, ich versuche aber immer stärker, meine Person und die Marke zu trennen. Unterdessen sehe ich mich mehr als Unternehmerin, denn als Influencerin, deshalb hat Lamarel Priorität.

Würden Sie Ihr Wesen als schweizerisch bezeichnen?

Ich bin hier geboren, war hier aber immer die Ausländerin und in Portugal immer die Schweizerin. Als Kind wusste ich lange nicht, wo ich genau hingehöre. Meine Wurzeln sind ein derart grosser Vorteil, schon nur sprachlich und was meine Offenheit angeht. Gleichzeitig bin ich sehr schweizerisch, wenn es ums Geschäft geht. Das Bewusstsein, dass ich Schweizerin bin und mich auch so nennen darf, kam wahnsinnig spät. Als Kind sollte einem jemand sagen, wie vorteilhaft und toll verschiedene Nationalitäten und deren Einflüsse sein können und, dass man sich dafür nie schämen sollte. Das würde ganze Lebenswege verändern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen