3,4 Millionen Franken für die Intensivpflegestation des Unispital

Basler Parlament Grosser Rat spricht 3,4 Millionen Franken für die Intensivpflegestation des Universitätsspitals Die gesprochenen Gelder gelten für die Jahre 2023 und 2024. Mit Blick auf die Pandemie sollen so über Aus- und Weiterbildungsmassnahmen rund 14 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. Zara Zatti 15.12.2022, 08.57 Uhr

Die Intensivpflegestation des Unispitals Basel soll aufgestockt werden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung am Mittwoch zusätzliche 3,4 Millionen Franken für die Intensivpflegestation des Universitätsspitals Basel gesprochen. Dies für die Jahre 2023 und 2024. Mit Blick auf die Pandemie sollen so über Aus- und Weiterbildungsmassnahmen rund 14 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden.