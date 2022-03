Kulturabteilung Basel-Stadt geht mit Neue Auftraggeber neue Wege

Basler Partizipationsprojekt Die Kaserne wird, was wir daraus machen Die Bevölkerung soll tonangebend sein bei der Realisierung eines Kunstprojekts auf dem Areal. Die Kulturabteilung des Kantons hat dafür den Verein Neue Auftraggeber Schweiz engagiert. Sie geht damit neue Wege – und übt sich in Selbstkritik. Rahel Empl 14.03.2022, 14.46 Uhr

Das Kasernenareal wird besonders im Sommer von allen Bevölkerungsschichten rege genutzt. Im Bild die Feier zu 50 Jahren Frauenstimmrecht im vergangenen September. Kenneth Nars

Welches Kunstprojekt, welche Idee würde dem frisch getunten Kasernenareal guttun? Diese Frage stellt sich die Kulturabteilung des Kantons bereits seit geraumer Zeit. Courant normal wäre nun, einen entsprechenden Auftrag in einem definierten Perimeter auszuschreiben, bei dem sich Kunstschaffende bewerben können. Danach würde eine Fachjury das Siegerprojekt bestimmen und dieses dank eines Beitrags der Kunstkreditkommission realisiert werden können.

Wäre, würde – dieses Mal ist alles anders. Die Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt will den Spiess beim Kasernenareal, das sich mitten in einem Transformationsprozess befindet, umdrehen. Und die Ideenfindung sowie den Entscheid, was für ein Kunstprojekt auf dem Areal entwickelt und unter Umständen über mehrere Jahre bespielt werden soll, der Bevölkerung überlassen. Dafür arbeitet die Abteilung Kultur mit dem Verein Neue Auftraggeber Schweiz (NAS) zusammen.

Neue Auftraggeber Schweiz erstmals in der Deutschschweiz

Ziel dieser international aktiven Initiative ist es, eine demokratische Plattform zu schaffen, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, ein künstlerisches Werk für ihr unmittelbares Lebensumfeld in Auftrag zu geben und ihre Anliegen damit zu verbinden. Seit 2014 ist die «Société Suisse des Nouveaux Commanditaires» in der Westschweiz aktiv. Und nun fände mit dem Projekt beim Kasernenareal erstmals eine solche Zusammenarbeit in der Deutschschweiz statt, sagt Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur, auf Anfrage. Sie verfolge die Aktivitäten des Vereins schon länger sehr interessiert:

«Ihre Philosophie ist sehr partizipativ – traditionelle Verfahren nehmen diesen Punkt weniger ernst.»

Mit den Jahren habe sich bei ihr eine gewisse Skepsis gegenüber den traditionellen Ausschreibungsformaten entwickelt, obschon sie nichts an der Arbeit der jeweiligen Fachjury auszusetzen habe, so Grögel. «Aber da muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch festhalten: Die Bevölkerung wird bei solchen Verfahren nicht oder nur sehr selten angehört.» Sie glaube deshalb, dass ihre Kulturabteilung in der Zusammenarbeit mit NAS etwas lernen kann – das sei die Motivation.

Entsprechend hat Grögel nur darauf gewartet, ein Projekt in diesem Rahmen in Basel zu lancieren, und diese Möglichkeit nun mit der Bespielung des Kasernenareals gefunden. Die Kunstkreditkommission hat ihr einstimmig grünes Licht gegeben dazu. Am Mittwoch findet nun ein für alle offener Workshop im Kasernenhauptbau statt (siehe Hinweis) unter der Betreuung von Yasmin Afschar, die neue Ansprechpartnerin von NAS in der Deutschschweiz – sie wird vom Verein finanziert. Ziel des Austauschs: Es soll sich eine Gruppe formieren, die in der Folge herausfindet, was dem Kasernenareal guttun würde, und eine Aufgabe für ein entsprechendes Kunstprojekt definiert. «Es ist völlig offen, was der Auftrag sein wird. Das kann Performancekunst sein, musikalische Darbietungen oder auch skulpturale Kunst», sagt Grögel. Festgelegt sei, dass das Projekt innerhalb eines Jahres entwickelt werden soll und dass für die Realisierung kantonale Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen.

Katrin Grögel betont, dass es sich beim Austausch zu Kunst auf dem Kasernenareal um ein Pilotprojekt des Kantons Basel-Stadt handelt. «Je nach dem, wie diese Kooperation mit ‹Neue Auftraggeber Schweiz› sich entwickelt, schliessen wir weitere Zusammenarbeiten in Zukunft aber nicht aus.»

In Ihrem Auftrag: Was kann Kunst auf dem Kasernenareal bewirken? Infoanlass und Austausch am Mi, 16. März, 18–21.30 Uhr, im sanierten Kasernenhauptbau (kHaus). Zugang via Kasernenhof. Eingeladen sind Nutzerinnen und Nutzer des Kasernenareals, Anwohnende und weitere Interessierte. Keine Anmeldung erforderlich.